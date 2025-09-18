Гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2025: решительность для Овнов и новые перспективы для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день наполнен энергией обновления и движения вперед. Карты Таро на 18 сентября подсказывают: стоит отпустить старое, чтобы освободить простор для нового. Для кого-то это будет момент выбора, для других время решительных действий или вдохновения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Ваши действия будут сегодня определять будущее. Вы сможете преодолеть препятствия, если будете держать контроль в своих руках.

Телец — Десятка Пентаклей

Стабильность и родственные ценности выходят на первый план. Это хороший день для финансовых и семейных дел.

Близнецы — Двойка Жезлов

Пора строить планы и смотреть вперед. Вы готовы сделать шаг к новым возможностям.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная чуткость и мудрость помогут разобраться в важных вопросах. День хорош для душевных разговоров.

Лев — Семерка Жезлов.

Придется отстаивать свои позиции. Ваши усилия будут вознаграждены, если не будете сдаваться.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус на работе и детали. Ваш труд и внимательность принесут стабильные результаты.

Весы — Справедливость

Важно действовать честно и сохранять баланс. День подходит для урегулирования юридических или кармических вопросов.

Скорпион — Смерть

День трансформаций и завершений. Старый отходит, чтобы открыть пространство для нового этапа.

Стрелец — Тройка Жезлов

Новые горизонты открываются перед вами. Это день перспектив и планов.

Козерог — Иерофант

Обратитесь к традициям и советам авторитетных людей. День благоприятен для обучения и духовных практик.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вера в будущее будут вашим проводником. Время для творчества и вдохновения.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства или духовное открытие войдут в вашу жизнь. Это день искренности и любви.

18 сентября 2025 г. станет днем решимости, выбора и внутренней силы. Одни знаки обретут стабильность, другие откроют новые пути. Главное – не бояться перемен и доверять подсказкам интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

