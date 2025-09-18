ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2025: решительность для Овнов и новые перспективы для Стрельцов

18 сентября 2025 года карты Таро указывают на день перемен, решительных шагов и открытия новых горизонтов. Для одних знаков он принесет ясность и стабильность, для других шанс начать новый путь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день наполнен энергией обновления и движения вперед. Карты Таро на 18 сентября подсказывают: стоит отпустить старое, чтобы освободить простор для нового. Для кого-то это будет момент выбора, для других время решительных действий или вдохновения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Ваши действия будут сегодня определять будущее. Вы сможете преодолеть препятствия, если будете держать контроль в своих руках.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Стабильность и родственные ценности выходят на первый план. Это хороший день для финансовых и семейных дел.

  • Близнецы — Двойка Жезлов
    Пора строить планы и смотреть вперед. Вы готовы сделать шаг к новым возможностям.

  • Рак — Королева Кубков
    Эмоциональная чуткость и мудрость помогут разобраться в важных вопросах. День хорош для душевных разговоров.

  • Лев — Семерка Жезлов.
    Придется отстаивать свои позиции. Ваши усилия будут вознаграждены, если не будете сдаваться.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Фокус на работе и детали. Ваш труд и внимательность принесут стабильные результаты.

  • Весы — Справедливость
    Важно действовать честно и сохранять баланс. День подходит для урегулирования юридических или кармических вопросов.

  • Скорпион — Смерть
    День трансформаций и завершений. Старый отходит, чтобы открыть пространство для нового этапа.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Новые горизонты открываются перед вами. Это день перспектив и планов.

  • Козерог — Иерофант
    Обратитесь к традициям и советам авторитетных людей. День благоприятен для обучения и духовных практик.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вера в будущее будут вашим проводником. Время для творчества и вдохновения.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства или духовное открытие войдут в вашу жизнь. Это день искренности и любви.

18 сентября 2025 г. станет днем решимости, выбора и внутренней силы. Одни знаки обретут стабильность, другие откроют новые пути. Главное – не бояться перемен и доверять подсказкам интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie