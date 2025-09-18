- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2025: решительность для Овнов и новые перспективы для Стрельцов
18 сентября 2025 года карты Таро указывают на день перемен, решительных шагов и открытия новых горизонтов. Для одних знаков он принесет ясность и стабильность, для других шанс начать новый путь.
Этот день наполнен энергией обновления и движения вперед. Карты Таро на 18 сентября подсказывают: стоит отпустить старое, чтобы освободить простор для нового. Для кого-то это будет момент выбора, для других время решительных действий или вдохновения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Ваши действия будут сегодня определять будущее. Вы сможете преодолеть препятствия, если будете держать контроль в своих руках.
Телец — Десятка Пентаклей
Стабильность и родственные ценности выходят на первый план. Это хороший день для финансовых и семейных дел.
Близнецы — Двойка Жезлов
Пора строить планы и смотреть вперед. Вы готовы сделать шаг к новым возможностям.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная чуткость и мудрость помогут разобраться в важных вопросах. День хорош для душевных разговоров.
Лев — Семерка Жезлов.
Придется отстаивать свои позиции. Ваши усилия будут вознаграждены, если не будете сдаваться.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Фокус на работе и детали. Ваш труд и внимательность принесут стабильные результаты.
Весы — Справедливость
Важно действовать честно и сохранять баланс. День подходит для урегулирования юридических или кармических вопросов.
Скорпион — Смерть
День трансформаций и завершений. Старый отходит, чтобы открыть пространство для нового этапа.
Стрелец — Тройка Жезлов
Новые горизонты открываются перед вами. Это день перспектив и планов.
Козерог — Иерофант
Обратитесь к традициям и советам авторитетных людей. День благоприятен для обучения и духовных практик.
Водолей — Звезда
Оптимизм и вера в будущее будут вашим проводником. Время для творчества и вдохновения.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства или духовное открытие войдут в вашу жизнь. Это день искренности и любви.
18 сентября 2025 г. станет днем решимости, выбора и внутренней силы. Одни знаки обретут стабильность, другие откроют новые пути. Главное – не бояться перемен и доверять подсказкам интуиции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.