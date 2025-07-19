- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 19 июля 2025 года: Львов могут обидеть, а Ракам следует поработать с эмоциями
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 19 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 июля 2025 года рассказывает, что Овнам следует искать партнерства, а Девам – не создавать себе проблем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнерство. В отношениях можно действовать эмоционально. Попробуйте овладеть чувством на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Нужно двигаться вперед. В любви действуйте стремительно. В рабочих вопросах нужно нарастить скорость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь вашим интеллектом. В отношениях проявите разумные действия. На работе воспользуйтесь разумными идеями.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Поработайте с вашими эмоциями. В отношениях растворитесь в наслаждении. На работе поймите, что вы желаете.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить. Защищайте свои чувства. На работе не дайте вам сделать больно.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте сами себе проблем. В отношениях ждите испытаний. На работе не торопитесь двигаться вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях позвольте себе немного расслабиться. На работе запланируйте дальнейшее развитие.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте быт основой всего. В работе ждите новых вызовов. А в отношениях со второй половинкой – ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Посмотрите в глаза своим страхам. В отношениях овладите своими стремлениями. А на работе покажите профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях ждите сюрприза. А на работе
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви остерегайтесь проблем. А на работе поработайте с собственными комплексами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.