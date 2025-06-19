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Гороскоп по картам Таро на 19 июня 2025 года: Овнам может быть больно, а Близнецам нужен отдых
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 19 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро 19 июня 2023 г. рассказывает, что Рыбам могут сделать больно, а Ракам не стоит бояться сделать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Теперь вам может быть больно. Вы запутались, но знаете правильный ответ. В отношениях лучше не напрягаться. На работе нужно отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут искушения. Только вам решать стоит им поддаться. На работе нужно расслабиться. В отношениях займитесь страстным сексом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Влюбленные"
Двигайтесь к цели в отношениях вместе. На работе вам нужен отдых. Начните доверять окружающим.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь на нечто большее. На работе научитесь сопротивляться проблемам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Сила"
Сбалансируйте ваши эмоции и чувства. На работе проявите профессионализм. А в отношениях добавьте перспективы для роста.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Справедливость"
Вам нужно умиротворение. На работе уйдите в отпуск. В отношениях не провоцируйте скандалы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Пользуйтесь вашим разумом как оружием. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка пентаклов"
Вы добились немало. В отношениях старайтесь расслабиться. На работе начните новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь пентаклов"
Смело отправляйтесь на завоевание чего-нибудь нового. В отношениях выбирайте надежного партнера. На работе действуйте активнее.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отгул. Надо больше времени посвятить себе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не нужно создавать себе проблем. В отношениях попробуйте работать над ними вместе. А на работе следует позаботиться о защите своих позиций.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут сделать больно. Защищайте свое сердце. На работе избегайте конфликтов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.