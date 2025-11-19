Гороскоп по картам Таро на 19 ноября 2025: новое начало для Овнов и вдохновение для Львов

Карты Таро / © ТСН.ua

После нескольких насыщенных дней этот день будто создан для передышки и коррекции планов. Таро указывают: не стоит давить на события — все складывается так, как нужно. Стоит лишь внимательно наблюдать, чтобы заметить новые открывающиеся возможности прямо сейчас.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Свежий импульс, желание действовать, начало нового этапа.

Совет: воспользуйтесь шансом — даже маленький шаг принесет изменения.

Телец — Пятерка Пентаклей

Может появиться чувство усталости или финансового напряжения.

Совет: не замыкайтесь — помощь рядом, если попросите.

Близнецы — Королева Кубков

Мягкость, сострадание, забота о себе и других.

Совет: слушайте сердце — оно ведет правильным путем.

Рак — Девятка Пентаклей

Чувство самодостаточности и стабильности.

Совет: не умаляйте собственных достижений — вы их заслужили.

Лев — Солнце

Радость, вдохновение, внутренняя сила.

Совет: действуйте открыто — сегодня жизнь отзывается добром.

Дева — Восьмерка Кубков

Пора отпустить старые привычки или дела, потерявшие смысл.

Совет: двигайтесь вперед, даже если не все еще ясно.

Весы — Шестерка Мечей

Постепенное движение к покою, изменение обстоятельств к лучшему.

Совет: не оглядывайтесь назад — впереди более стабильная дорога.

Скорпион — Паж Пентаклей

Обучение, новые знания или практическая возможность.

Совет: начинайте с малого — стабильность строится шаг за шагом.

Стрелец — Тройка Кубков

Радость общения, поддержка друзей или коллег.

Совет: не избегайте встреч — в этот день важно быть среди своих.

Козерог — Девятка Мечей

Неуверенность или чрезмерные мнения могут мешать.

Совет: не застрявайте в переживаниях — реальность более спокойная, чем кажется.

Водолей — Иерофант

Обращение к опыту или совету от авторитетного человека.

Совет: ищите стабильности в знаниях и структуре.

Рыбы — Колесница

Решительность и уверенность в своем направлении.

Совет: держите руль в своих руках — сейчас именно вы ведете события.

19 ноября 2025 года — день, когда стоит опираться на собственную мудрость и чувство стабильности. Карты Таро напоминают: изменения уже в пути, поэтому не сопротивляйтесь новому. Главное — делать свои шаги спокойно и с доверием.

