Гороскоп по картам Таро на 19 ноября 2025: новое начало для Овнов и вдохновение для Львов

19 ноября 2025 года карты Таро показывают день переосмысления и восстановления. Это момент, когда лучшая стратегия — действовать мягко, но последовательно.

Автор публикации
Елена Кузьмич
После нескольких насыщенных дней этот день будто создан для передышки и коррекции планов. Таро указывают: не стоит давить на события — все складывается так, как нужно. Стоит лишь внимательно наблюдать, чтобы заметить новые открывающиеся возможности прямо сейчас.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Свежий импульс, желание действовать, начало нового этапа.
    Совет: воспользуйтесь шансом — даже маленький шаг принесет изменения.

  • Телец — Пятерка Пентаклей
    Может появиться чувство усталости или финансового напряжения.
    Совет: не замыкайтесь — помощь рядом, если попросите.

  • Близнецы — Королева Кубков
    Мягкость, сострадание, забота о себе и других.
    Совет: слушайте сердце — оно ведет правильным путем.

  • Рак — Девятка Пентаклей
    Чувство самодостаточности и стабильности.
    Совет: не умаляйте собственных достижений — вы их заслужили.

  • Лев — Солнце
    Радость, вдохновение, внутренняя сила.
    Совет: действуйте открыто — сегодня жизнь отзывается добром.

  • Дева — Восьмерка Кубков
    Пора отпустить старые привычки или дела, потерявшие смысл.
    Совет: двигайтесь вперед, даже если не все еще ясно.

  • Весы — Шестерка Мечей
    Постепенное движение к покою, изменение обстоятельств к лучшему.
    Совет: не оглядывайтесь назад — впереди более стабильная дорога.

  • Скорпион — Паж Пентаклей
    Обучение, новые знания или практическая возможность.
    Совет: начинайте с малого — стабильность строится шаг за шагом.

  • Стрелец — Тройка Кубков
    Радость общения, поддержка друзей или коллег.
    Совет: не избегайте встреч — в этот день важно быть среди своих.

  • Козерог — Девятка Мечей
    Неуверенность или чрезмерные мнения могут мешать.
    Совет: не застрявайте в переживаниях — реальность более спокойная, чем кажется.

  • Водолей — Иерофант
    Обращение к опыту или совету от авторитетного человека.
    Совет: ищите стабильности в знаниях и структуре.

  • Рыбы — Колесница
    Решительность и уверенность в своем направлении.
    Совет: держите руль в своих руках — сейчас именно вы ведете события.

19 ноября 2025 года — день, когда стоит опираться на собственную мудрость и чувство стабильности. Карты Таро напоминают: изменения уже в пути, поэтому не сопротивляйтесь новому. Главное — делать свои шаги спокойно и с доверием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

