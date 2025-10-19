ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 19 октября 2025: завершение для Дев и эмоциональный подъем для Раков

19 октября 2025 г. карты Таро указывают на день внутреннего баланса, мудрых решений и завершение старых процессов. Это время мягко подвести итоги и почувствовать, куда вести себя дальше.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец недели несет энергию завершения, очищения и внутренней ясности. Карты Таро на 19 октября подсказывают: все отпадающее отжило свое. День благоприятен для осознания реального положения вещей, примирения с собой и подготовки к новому циклу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Семерка Жезлов
    День защиты личных границ. Вы готовы отстоять свою позицию.
    Совет: не сдавайте свои принципы — они сейчас ваша опора.

  • Телец — Рыцарь Кубков
    Теплые эмоции, приятная встреча или вдохновенный разговор.
    Совет: откройтесь искренности – он принесет гармонию.

  • Близнецы — Четверка Жезлов
    Радость, поддержка, домашний уют.
    Совет: проведите время с питающими вашу душу.

  • Рак — Десятка Кубков
    Эмоциональный подъем, любовь и внутренний мир.
    Совет: берегите это состояние – оно ваша сила.

  • Лев — Восьмерка Пентаклов
    Фокус на полезных делах и самосовершенствовании.
    Совет: маленькие дисциплинированные шаги ведут к большому результату.

  • Дева — Мир
    Завершение цикла и ощущение проделанной миссии.
    Совет: отпустите новый этап уже на пороге.

  • Весы — Тройка Кубков
    Радость в общении, легкость и поддержка друзей.
    Совет: поделитесь теплом – оно вернется вдвое.

  • Скорпион — Паж Мечей
    Новые идеи или информация, которая поможет сделать шаг вперед.
    Совет: исследуйте, задайте вопрос — ответ уже рядом.

  • Стрелец — Девятка Пентаклей
    Комфорт, самодостаточность и удовольствие.
    Совет: позвольте себе ощутить гордость за себя.

  • Козерог — Четверка Мечей
    Время передышки и восстановления.
    Совет: ваше тело тоже нуждается в паузе — дайте его ему.

  • Водолей — Королева Жезлов
    Смелость, творчество и уверенность.
    Совет: не скрывайте свою харизму – мир готов увидеть вас.

  • Рыбы — Сила
    Спокойная внутренняя мощь, мягкое лидерство и эмоциональная стойкость.
    Совет: доверяйте собственной нежности – он сейчас ваш главный ресурс.

19 октября 2025 года – день завершения и внутреннего обновления. После ряда решений и переосмыслений вы наконец-то почувствуете облегчение и равновесие. Карты Таро подсказывают: позвольте процессам завершиться естественно – новая дверь уже готовится открыться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

