- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 19 октября 2025: завершение для Дев и эмоциональный подъем для Раков
19 октября 2025 г. карты Таро указывают на день внутреннего баланса, мудрых решений и завершение старых процессов. Это время мягко подвести итоги и почувствовать, куда вести себя дальше.
Конец недели несет энергию завершения, очищения и внутренней ясности. Карты Таро на 19 октября подсказывают: все отпадающее отжило свое. День благоприятен для осознания реального положения вещей, примирения с собой и подготовки к новому циклу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Семерка Жезлов
День защиты личных границ. Вы готовы отстоять свою позицию.
Совет: не сдавайте свои принципы — они сейчас ваша опора.
Телец — Рыцарь Кубков
Теплые эмоции, приятная встреча или вдохновенный разговор.
Совет: откройтесь искренности – он принесет гармонию.
Близнецы — Четверка Жезлов
Радость, поддержка, домашний уют.
Совет: проведите время с питающими вашу душу.
Рак — Десятка Кубков
Эмоциональный подъем, любовь и внутренний мир.
Совет: берегите это состояние – оно ваша сила.
Лев — Восьмерка Пентаклов
Фокус на полезных делах и самосовершенствовании.
Совет: маленькие дисциплинированные шаги ведут к большому результату.
Дева — Мир
Завершение цикла и ощущение проделанной миссии.
Совет: отпустите новый этап уже на пороге.
Весы — Тройка Кубков
Радость в общении, легкость и поддержка друзей.
Совет: поделитесь теплом – оно вернется вдвое.
Скорпион — Паж Мечей
Новые идеи или информация, которая поможет сделать шаг вперед.
Совет: исследуйте, задайте вопрос — ответ уже рядом.
Стрелец — Девятка Пентаклей
Комфорт, самодостаточность и удовольствие.
Совет: позвольте себе ощутить гордость за себя.
Козерог — Четверка Мечей
Время передышки и восстановления.
Совет: ваше тело тоже нуждается в паузе — дайте его ему.
Водолей — Королева Жезлов
Смелость, творчество и уверенность.
Совет: не скрывайте свою харизму – мир готов увидеть вас.
Рыбы — Сила
Спокойная внутренняя мощь, мягкое лидерство и эмоциональная стойкость.
Совет: доверяйте собственной нежности – он сейчас ваш главный ресурс.
19 октября 2025 года – день завершения и внутреннего обновления. После ряда решений и переосмыслений вы наконец-то почувствуете облегчение и равновесие. Карты Таро подсказывают: позвольте процессам завершиться естественно – новая дверь уже готовится открыться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
