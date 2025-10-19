Гороскоп по картам Таро на 19 октября 2025: завершение для Дев и эмоциональный подъем для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Конец недели несет энергию завершения, очищения и внутренней ясности. Карты Таро на 19 октября подсказывают: все отпадающее отжило свое. День благоприятен для осознания реального положения вещей, примирения с собой и подготовки к новому циклу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Семерка Жезлов

День защиты личных границ. Вы готовы отстоять свою позицию.

Совет: не сдавайте свои принципы — они сейчас ваша опора.

Телец — Рыцарь Кубков

Теплые эмоции, приятная встреча или вдохновенный разговор.

Совет: откройтесь искренности – он принесет гармонию.

Близнецы — Четверка Жезлов

Радость, поддержка, домашний уют.

Совет: проведите время с питающими вашу душу.

Рак — Десятка Кубков

Эмоциональный подъем, любовь и внутренний мир.

Совет: берегите это состояние – оно ваша сила.

Лев — Восьмерка Пентаклов

Фокус на полезных делах и самосовершенствовании.

Совет: маленькие дисциплинированные шаги ведут к большому результату.

Дева — Мир

Завершение цикла и ощущение проделанной миссии.

Совет: отпустите новый этап уже на пороге.

Весы — Тройка Кубков

Радость в общении, легкость и поддержка друзей.

Совет: поделитесь теплом – оно вернется вдвое.

Скорпион — Паж Мечей

Новые идеи или информация, которая поможет сделать шаг вперед.

Совет: исследуйте, задайте вопрос — ответ уже рядом.

Стрелец — Девятка Пентаклей

Комфорт, самодостаточность и удовольствие.

Совет: позвольте себе ощутить гордость за себя.

Козерог — Четверка Мечей

Время передышки и восстановления.

Совет: ваше тело тоже нуждается в паузе — дайте его ему.

Водолей — Королева Жезлов

Смелость, творчество и уверенность.

Совет: не скрывайте свою харизму – мир готов увидеть вас.

Рыбы — Сила

Спокойная внутренняя мощь, мягкое лидерство и эмоциональная стойкость.

Совет: доверяйте собственной нежности – он сейчас ваш главный ресурс.

19 октября 2025 года – день завершения и внутреннего обновления. После ряда решений и переосмыслений вы наконец-то почувствуете облегчение и равновесие. Карты Таро подсказывают: позвольте процессам завершиться естественно – новая дверь уже готовится открыться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.