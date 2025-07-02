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Гороскоп по картам Таро на 2 июля 2025 года: Близнецам стоит немного отдохнуть, а Ракам следует прислушаться к интуиции
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 2 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 июля 2025 г. рассказывает, что Близнецам следует задуматься, что они хотят дальше, а Ракам стоит обрести внутреннюю гармонию.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 июля 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Страшный суд"
Научитесь брать ответственность за свои поступки. В отношениях не делайте больно друг другу. На работе остерегайтесь происков.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях уравновесьте желание и реальность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Отшельник"
Задумайтесь о том, что вы хотите дальше. В любви пора взять паузу. На работе нужно немного отдохнуть.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховная жрица"
Найдите внутреннюю гармонию. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к мудрым советам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Накапливайте умения и навыки. В любви пройдите "тест" на финансовую грамотность. На работе больше работайте.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Затяните пояса. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка кубков"
Пора выбирать. В любви хорошо определится с целью ваших отношений. А на работе лучше не гнаться за всем сразу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка мечей"
Возьмите паузу. В отношениях не подвергайте себя боли.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Императрица"
Время плодородия пришло. Ваша любовь расцветет. Рабочие дела наладятся.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получите награды. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе – ждите премию.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. Действуйте активно в отношениях. Ищите лучший вариант на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.