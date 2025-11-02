- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 2 ноября 2025: ясность для Львов и новое направление для Близнецов
2 ноября 2025 года карты Таро указывают на день размышлений и переосмысления. Это пора восстановить баланс после насыщенных событий и определить дальнейший путь.
День несет энергию завершения недели – спокойную, но глубокую. Она помогает понять, что было ценным, а что следует оставить в прошлом. Карты Таро на 2 ноября напоминают: истинная сила в покое и принятии.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Девятка Жезлов
Вы близки к завершению важного дела. Сохраняйте выдержку.
Совет: не сдавайтесь - финиш уже рядом.
Телец — Королева Кубков
Эмоциональная глубина, нежность, забота о себе и близких.
Совет: слушайте свое сердце — оно подскажет правильный шаг.
Близнецы — Шестерка Мечей
Плавный переход к новому этапу.
Совет: не оглядывайтесь назад — вы выходите из бури в покой.
Рак — Восьмерка Пентаклев
Труд, усовершенствование навыков, внимание к деталям.
Совет: результат придет через последовательность.
Лев — Туз Мечев
Ясность, прозрение, момент истины.
Совет: доверяйте логике — он сегодня сильнее эмоций.
Дева — Семерка Пентаклов
Ожидание плодов своей работы.
Совет: не торопитесь — все вызревает одно время.
Весы — Иерофант
Учительская энергия, мудрость и традиции.
Совет: прислушайтесь к советам пожилых или опытных людей.
Скорпион — Двойка Кубков
Единение, гармония, поддержка в отношениях.
Совет: говорите честно — это углубит доверие.
Стрелец — Дурак
Новое начало, легкость и открытость для жизни.
Совет: позвольте себе не знать всего вперед — просто уходите.
Козерог — Десятка Кубков
День радости, гармонии, семейного тепла.
Совет: цените простые счастливые мгновения.
Водолей — Рыцарь Жезлов
Энергия действия, движение вперед, смелость.
Совет: не сомневайтесь — время показать инициативу.
Рыбы — Луна
Интуиция, подсознательные процессы, сны.
Совет: доверяйте чутьям, даже если логика не все понимает.
2 ноября 2025 года — день внутреннего итога. Он помогает завершить старое, чтобы с понедельника начать новое. Карты Таро подсказывают: не нужно спешить – позвольте изменениям созреть естественно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
