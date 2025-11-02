ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 2 ноября 2025: ясность для Львов и новое направление для Близнецов

2 ноября 2025 года карты Таро указывают на день размышлений и переосмысления. Это пора восстановить баланс после насыщенных событий и определить дальнейший путь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

День несет энергию завершения недели – спокойную, но глубокую. Она помогает понять, что было ценным, а что следует оставить в прошлом. Карты Таро на 2 ноября напоминают: истинная сила в покое и принятии.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Девятка Жезлов
    Вы близки к завершению важного дела. Сохраняйте выдержку.
    Совет: не сдавайтесь - финиш уже рядом.

  • Телец — Королева Кубков
    Эмоциональная глубина, нежность, забота о себе и близких.
    Совет: слушайте свое сердце — оно подскажет правильный шаг.

  • Близнецы — Шестерка Мечей
    Плавный переход к новому этапу.
    Совет: не оглядывайтесь назад — вы выходите из бури в покой.

  • Рак — Восьмерка Пентаклев
    Труд, усовершенствование навыков, внимание к деталям.
    Совет: результат придет через последовательность.

  • Лев — Туз Мечев
    Ясность, прозрение, момент истины.
    Совет: доверяйте логике — он сегодня сильнее эмоций.

  • Дева — Семерка Пентаклов
    Ожидание плодов своей работы.
    Совет: не торопитесь — все вызревает одно время.

  • Весы — Иерофант
    Учительская энергия, мудрость и традиции.
    Совет: прислушайтесь к советам пожилых или опытных людей.

  • Скорпион — Двойка Кубков
    Единение, гармония, поддержка в отношениях.
    Совет: говорите честно — это углубит доверие.

  • Стрелец — Дурак
    Новое начало, легкость и открытость для жизни.
    Совет: позвольте себе не знать всего вперед — просто уходите.

  • Козерог — Десятка Кубков
    День радости, гармонии, семейного тепла.
    Совет: цените простые счастливые мгновения.

  • Водолей — Рыцарь Жезлов
    Энергия действия, движение вперед, смелость.
    Совет: не сомневайтесь — время показать инициативу.

  • Рыбы — Луна
    Интуиция, подсознательные процессы, сны.
    Совет: доверяйте чутьям, даже если логика не все понимает.

2 ноября 2025 года — день внутреннего итога. Он помогает завершить старое, чтобы с понедельника начать новое. Карты Таро подсказывают: не нужно спешить – позвольте изменениям созреть естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

