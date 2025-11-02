Гороскоп по картам Таро на 2 ноября 2025: ясность для Львов и новое направление для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

День несет энергию завершения недели – спокойную, но глубокую. Она помогает понять, что было ценным, а что следует оставить в прошлом. Карты Таро на 2 ноября напоминают: истинная сила в покое и принятии.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Девятка Жезлов

Вы близки к завершению важного дела. Сохраняйте выдержку.

Совет: не сдавайтесь - финиш уже рядом.

Телец — Королева Кубков

Эмоциональная глубина, нежность, забота о себе и близких.

Совет: слушайте свое сердце — оно подскажет правильный шаг.

Близнецы — Шестерка Мечей

Плавный переход к новому этапу.

Совет: не оглядывайтесь назад — вы выходите из бури в покой.

Рак — Восьмерка Пентаклев

Труд, усовершенствование навыков, внимание к деталям.

Совет: результат придет через последовательность.

Лев — Туз Мечев

Ясность, прозрение, момент истины.

Совет: доверяйте логике — он сегодня сильнее эмоций.

Дева — Семерка Пентаклов

Ожидание плодов своей работы.

Совет: не торопитесь — все вызревает одно время.

Весы — Иерофант

Учительская энергия, мудрость и традиции.

Совет: прислушайтесь к советам пожилых или опытных людей.

Скорпион — Двойка Кубков

Единение, гармония, поддержка в отношениях.

Совет: говорите честно — это углубит доверие.

Стрелец — Дурак

Новое начало, легкость и открытость для жизни.

Совет: позвольте себе не знать всего вперед — просто уходите.

Козерог — Десятка Кубков

День радости, гармонии, семейного тепла.

Совет: цените простые счастливые мгновения.

Водолей — Рыцарь Жезлов

Энергия действия, движение вперед, смелость.

Совет: не сомневайтесь — время показать инициативу.

Рыбы — Луна

Интуиция, подсознательные процессы, сны.

Совет: доверяйте чутьям, даже если логика не все понимает.

2 ноября 2025 года — день внутреннего итога. Он помогает завершить старое, чтобы с понедельника начать новое. Карты Таро подсказывают: не нужно спешить – позвольте изменениям созреть естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.