Гороскоп по картам Таро на 2 сентября 2025 года: возможности для Овнов, гармония для Весов

Сегодня — первый день новой недели, обещающий стать важным эмоциональным этапом. Карты Таро подсказывают: в остановке и тишине рождается настоящая сила, а ясность — во внутреннем согласии.

2 сентября — день особой важности, когда луна выходит из ретрограда, а разум приобретает способность слышать тихие импульсы сердца. Карты Таро призывают: цените паузу, особенно когда сердце подсказывает что-то важное.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесо Фортуны
    Судьба может подарить неожиданный поворот дел в вашу пользу. Будьте готовы принять возможность.

  • Телец — Паж Жезлов
    Вы получаете импульс для новых начинаний. Не игнорируйте неожиданно появляющееся вдохновение.

  • Близнецы — Девятка Кубков (перевернутая)
    Не завышайте ожидания — то, что кажется идеальным, может носить тень нереалистичного требования.

  • Рак — Колесница (прямо)
    Решительное движение вперед оживит дела. Контроль сегодня — ваше преимущество.

  • Лев — Пятерка Мечей
    Следует избегать споров ради победы — иногда более мудрый отказ дает больше.

  • Дева — Солнце
    Ваш внутренний луч сияет: ясность и гармония открывают путь к осознанным решениям.

  • Весы — Сила
    Ваша мягкая уверенность сегодня — ключ к положительным трансформациям.

  • Скорпион — Императрица
    Творчество, забота и изобилие — источники силы. Сегодня именно ваш день для взращивания и развития.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Планы набирают мощности — уже скоро вы увидите результаты своих усилий.

  • Козерог — Туз Мечей (перевернутая)
    Не торопитесь с выводами: ясность придет, но чуть позже — позвольте стану исцелиться.

  • Водолей Жрица
    Интуиция — ваш компас. Слушайте внутренний голос — он видит больше.

  • Рыбы — Четверка Кубков
    В глубокой тишине вы обретете новое вдохновение и ценность внутри себя.

2 сентября — день, когда согласие и внутреннее спокойствие ведут к ясности. Карты Таро советуют останавливаться, слушать себя и обращать внимание на собственную истину.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

