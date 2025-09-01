Гороскоп по картам Таро на 2 сентября 2025 года: возможности для Овнов, гармония для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

2 сентября — день особой важности, когда луна выходит из ретрограда, а разум приобретает способность слышать тихие импульсы сердца. Карты Таро призывают: цените паузу, особенно когда сердце подсказывает что-то важное.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака

Овен — Колесо Фортуны

Судьба может подарить неожиданный поворот дел в вашу пользу. Будьте готовы принять возможность.

Телец — Паж Жезлов

Вы получаете импульс для новых начинаний. Не игнорируйте неожиданно появляющееся вдохновение.

Близнецы — Девятка Кубков (перевернутая)

Не завышайте ожидания — то, что кажется идеальным, может носить тень нереалистичного требования.

Рак — Колесница (прямо)

Решительное движение вперед оживит дела. Контроль сегодня — ваше преимущество.

Лев — Пятерка Мечей

Следует избегать споров ради победы — иногда более мудрый отказ дает больше.

Дева — Солнце

Ваш внутренний луч сияет: ясность и гармония открывают путь к осознанным решениям.

Весы — Сила

Ваша мягкая уверенность сегодня — ключ к положительным трансформациям.

Скорпион — Императрица

Творчество, забота и изобилие — источники силы. Сегодня именно ваш день для взращивания и развития.

Стрелец — Тройка Жезлов

Планы набирают мощности — уже скоро вы увидите результаты своих усилий.

Козерог — Туз Мечей (перевернутая)

Не торопитесь с выводами: ясность придет, но чуть позже — позвольте стану исцелиться.

Водолей — Жрица

Интуиция — ваш компас. Слушайте внутренний голос — он видит больше.

Рыбы — Четверка Кубков

В глубокой тишине вы обретете новое вдохновение и ценность внутри себя.

2 сентября — день, когда согласие и внутреннее спокойствие ведут к ясности. Карты Таро советуют останавливаться, слушать себя и обращать внимание на собственную истину.

