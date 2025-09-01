- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 819
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 2 сентября 2025 года: возможности для Овнов, гармония для Весов
Сегодня — первый день новой недели, обещающий стать важным эмоциональным этапом. Карты Таро подсказывают: в остановке и тишине рождается настоящая сила, а ясность — во внутреннем согласии.
2 сентября — день особой важности, когда луна выходит из ретрограда, а разум приобретает способность слышать тихие импульсы сердца. Карты Таро призывают: цените паузу, особенно когда сердце подсказывает что-то важное.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака
Овен — Колесо Фортуны
Судьба может подарить неожиданный поворот дел в вашу пользу. Будьте готовы принять возможность.
Телец — Паж Жезлов
Вы получаете импульс для новых начинаний. Не игнорируйте неожиданно появляющееся вдохновение.
Близнецы — Девятка Кубков (перевернутая)
Не завышайте ожидания — то, что кажется идеальным, может носить тень нереалистичного требования.
Рак — Колесница (прямо)
Решительное движение вперед оживит дела. Контроль сегодня — ваше преимущество.
Лев — Пятерка Мечей
Следует избегать споров ради победы — иногда более мудрый отказ дает больше.
Дева — Солнце
Ваш внутренний луч сияет: ясность и гармония открывают путь к осознанным решениям.
Весы — Сила
Ваша мягкая уверенность сегодня — ключ к положительным трансформациям.
Скорпион — Императрица
Творчество, забота и изобилие — источники силы. Сегодня именно ваш день для взращивания и развития.
Стрелец — Тройка Жезлов
Планы набирают мощности — уже скоро вы увидите результаты своих усилий.
Козерог — Туз Мечей (перевернутая)
Не торопитесь с выводами: ясность придет, но чуть позже — позвольте стану исцелиться.
Водолей — Жрица
Интуиция — ваш компас. Слушайте внутренний голос — он видит больше.
Рыбы — Четверка Кубков
В глубокой тишине вы обретете новое вдохновение и ценность внутри себя.
2 сентября — день, когда согласие и внутреннее спокойствие ведут к ясности. Карты Таро советуют останавливаться, слушать себя и обращать внимание на собственную истину.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
