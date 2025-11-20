ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 20 ноября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Водолеев

20 ноября 2025 года карты Таро указывают на день гармонических действий. Это момент, когда стоит доверять опыту, а не эмоциям и спокойно делать шаги к цели.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Сегодня день способствует благоразумным решениям, работе с деталями и закреплению результатов. Карты Таро показывают, что главное – не спешка, а постоянство. Все, что создается сейчас, имеет шанс дать долговременный плод.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Пентаклей
    Последовательность, ответственность и стабильное продвижение.
    Совет: не ищите быстрого успеха – двигайтесь шаг за шагом.

  • Телец — Король Пентаклей
    Сила опыта, финансовая устойчивость, практичность.
    Совет: действуйте спокойно – вы хорошо знаете, что делаете.

  • Близнецы — Семерка Кубков
    Много вариантов и мечтаний сложно определить один путь.
    Совет: не теряйтесь в фантазиях — выберите то, что действительно важно.

  • Рак — Четверка Жезлов
    Радость дома, поддержка, благодарность за окружающих.
    Совет: остановитесь, чтобы увидеть, сколько тепла вас окружает.

  • Лев — Туз Мечей
    Четкое решение или момент умственного прозрения.
    Совет: говорите откровенно — правда сегодня приносит облегчение.

  • Дева — Девятка Жезлов
    Вы почти на финише, хоть и чувствуете усталость.
    Совет: не сдавайтесьрезультат уже совсем близко.

  • Весы — Тройка Пентаклей
    Успех через сотрудничество, взаимную поддержку.
    Совет: цените партнерство — сейчас оно приносит развитие.

  • Скорпион — Рыцарь Кубков
    Эмоциональная откровенность и творческое настроение.
    Совет: позвольте себе проявить чувство — они ведут к гармонии.

  • Стрелец — Двойка Мечей
    Неопределенность, необходимость принять решение.
    Совет: выберите то, что приносит покой, а не напряжение.

  • Козерог — Восьмерка Пентаклей
    Работа над деталями, усердие и последовательность.
    Совет: ваши усилия не напрасны — это инвестиция в будущее.

  • Водолей — Паж Жезлов
    Свежая идея, неожиданное вдохновение, новое направление.
    Совет: обратите внимание на первый импульс – он правильный.

  • Рыбы — Королева Мечей
    Логика, здравомыслие и умение отстоять собственную позицию.
    Совет: не позволяйте эмоциям управлять — ум сейчас ваш союзник.

20 ноября 2025 года — день практических решений, стабильных шагов и внутреннего самоконтроля. Карты Таро напоминают: то, что делается взвешенно и без спешки, становится крепким фундаментом для дальнейших событий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

