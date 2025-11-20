- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 20 ноября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Водолеев
20 ноября 2025 года карты Таро указывают на день гармонических действий. Это момент, когда стоит доверять опыту, а не эмоциям и спокойно делать шаги к цели.
Сегодня день способствует благоразумным решениям, работе с деталями и закреплению результатов. Карты Таро показывают, что главное – не спешка, а постоянство. Все, что создается сейчас, имеет шанс дать долговременный плод.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Пентаклей
Последовательность, ответственность и стабильное продвижение.
Совет: не ищите быстрого успеха – двигайтесь шаг за шагом.
Телец — Король Пентаклей
Сила опыта, финансовая устойчивость, практичность.
Совет: действуйте спокойно – вы хорошо знаете, что делаете.
Близнецы — Семерка Кубков
Много вариантов и мечтаний сложно определить один путь.
Совет: не теряйтесь в фантазиях — выберите то, что действительно важно.
Рак — Четверка Жезлов
Радость дома, поддержка, благодарность за окружающих.
Совет: остановитесь, чтобы увидеть, сколько тепла вас окружает.
Лев — Туз Мечей
Четкое решение или момент умственного прозрения.
Совет: говорите откровенно — правда сегодня приносит облегчение.
Дева — Девятка Жезлов
Вы почти на финише, хоть и чувствуете усталость.
Совет: не сдавайтесь — результат уже совсем близко.
Весы — Тройка Пентаклей
Успех через сотрудничество, взаимную поддержку.
Совет: цените партнерство — сейчас оно приносит развитие.
Скорпион — Рыцарь Кубков
Эмоциональная откровенность и творческое настроение.
Совет: позвольте себе проявить чувство — они ведут к гармонии.
Стрелец — Двойка Мечей
Неопределенность, необходимость принять решение.
Совет: выберите то, что приносит покой, а не напряжение.
Козерог — Восьмерка Пентаклей
Работа над деталями, усердие и последовательность.
Совет: ваши усилия не напрасны — это инвестиция в будущее.
Водолей — Паж Жезлов
Свежая идея, неожиданное вдохновение, новое направление.
Совет: обратите внимание на первый импульс – он правильный.
Рыбы — Королева Мечей
Логика, здравомыслие и умение отстоять собственную позицию.
Совет: не позволяйте эмоциям управлять — ум сейчас ваш союзник.
20 ноября 2025 года — день практических решений, стабильных шагов и внутреннего самоконтроля. Карты Таро напоминают: то, что делается взвешенно и без спешки, становится крепким фундаментом для дальнейших событий.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
