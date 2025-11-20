Гороскоп по картам Таро на 20 ноября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня день способствует благоразумным решениям, работе с деталями и закреплению результатов. Карты Таро показывают, что главное – не спешка, а постоянство. Все, что создается сейчас, имеет шанс дать долговременный плод.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Пентаклей

Последовательность, ответственность и стабильное продвижение.

Совет: не ищите быстрого успеха – двигайтесь шаг за шагом.

Телец — Король Пентаклей

Сила опыта, финансовая устойчивость, практичность.

Совет: действуйте спокойно – вы хорошо знаете, что делаете.

Близнецы — Семерка Кубков

Много вариантов и мечтаний сложно определить один путь.

Совет: не теряйтесь в фантазиях — выберите то, что действительно важно.

Рак — Четверка Жезлов

Радость дома, поддержка, благодарность за окружающих.

Совет: остановитесь, чтобы увидеть, сколько тепла вас окружает.

Лев — Туз Мечей

Четкое решение или момент умственного прозрения.

Совет: говорите откровенно — правда сегодня приносит облегчение.

Дева — Девятка Жезлов

Вы почти на финише, хоть и чувствуете усталость.

Совет: не сдавайтесь — результат уже совсем близко.

Весы — Тройка Пентаклей

Успех через сотрудничество, взаимную поддержку.

Совет: цените партнерство — сейчас оно приносит развитие.

Скорпион — Рыцарь Кубков

Эмоциональная откровенность и творческое настроение.

Совет: позвольте себе проявить чувство — они ведут к гармонии.

Стрелец — Двойка Мечей

Неопределенность, необходимость принять решение.

Совет: выберите то, что приносит покой, а не напряжение.

Козерог — Восьмерка Пентаклей

Работа над деталями, усердие и последовательность.

Совет: ваши усилия не напрасны — это инвестиция в будущее.

Водолей — Паж Жезлов

Свежая идея, неожиданное вдохновение, новое направление.

Совет: обратите внимание на первый импульс – он правильный.

Рыбы — Королева Мечей

Логика, здравомыслие и умение отстоять собственную позицию.

Совет: не позволяйте эмоциям управлять — ум сейчас ваш союзник.

20 ноября 2025 года — день практических решений, стабильных шагов и внутреннего самоконтроля. Карты Таро напоминают: то, что делается взвешенно и без спешки, становится крепким фундаментом для дальнейших событий.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.