Гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2025: удача для Львова и новые чувства для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день обещает быть ярким и насыщенным. Карты Таро на 20 сентября подсказывают: важно слушать свое сердце и не бояться действовать смело. Кто получит заслуженное признание, другие — шанс на гармонию в личной жизни или открытие новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Восьмерка Жезлов

События будут разворачиваться стремительно. Ожидайте новостей, скорых решений и активного движения вперед.

Телец — Девятка Пентаклов

День подарит ощущение стабильности и комфорта. Вы сможете насладиться результатами своего труда.

Близнецы — Маг

Вы будете иметь силы для реализации идей. Это день, когда ваши таланты помогут открыть новую дверь.

Рак — Четверка Кубков.

Может появиться чувство рутины. Попробуйте увидеть возможности рядом, чтобы не упустить шанс.

Лев — Колесо Фортуны.

Удача будет на вашей стороне. Ситуация может неожиданно измениться к лучшему.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Фокус на работе и обучении. Ваши усилия принесут результат, если будете внимательны к деталям.

Весы — Туз Кубков

Новые чувства или искренние эмоции наполнят ваш день. Это может быть начало любви или духовное открытие.

Скорпион — Семка Жезлов

Придется защищать свои интересы. Ваша настойчивость поможет добиться успеха.

Стрелец — Солнце

Ясность, энергия и оптимизм принесут успех. Это день радости и победы.

Козерог — Иерофант

Время обучения и советов от мудрых людей. Сегодня традиции и опыт станут вашей опорой.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вера в будущее подтолкнут к новым идеям. День благоприятен для творчества.

Рыбы — Десятка Кубков

Гармония и счастье в семье или в отношениях станут вашим главным ресурсом.

20 сентября 2025 г. обещает быть наполненным позитивом и светом. Одни знаки почувствуют удачу, другие обретут новые чувства или гармонию в семье. Главное – доверять подсказкам сердца и не бояться новых шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.