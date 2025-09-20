ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
591
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2025: удача для Львова и новые чувства для Весов

20 сентября 2025 карты Таро указывают на день радости, гармонии и открытий. Одни знаки ощутят прилив удачи и успеха, другие – новые эмоции и искренние отношения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день обещает быть ярким и насыщенным. Карты Таро на 20 сентября подсказывают: важно слушать свое сердце и не бояться действовать смело. Кто получит заслуженное признание, другие — шанс на гармонию в личной жизни или открытие новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Восьмерка Жезлов
    События будут разворачиваться стремительно. Ожидайте новостей, скорых решений и активного движения вперед.

  • Телец — Девятка Пентаклов

День подарит ощущение стабильности и комфорта. Вы сможете насладиться результатами своего труда.

  • Близнецы — Маг
    Вы будете иметь силы для реализации идей. Это день, когда ваши таланты помогут открыть новую дверь.

  • Рак — Четверка Кубков.
    Может появиться чувство рутины. Попробуйте увидеть возможности рядом, чтобы не упустить шанс.

  • Лев — Колесо Фортуны.
    Удача будет на вашей стороне. Ситуация может неожиданно измениться к лучшему.

  • Дева — Восьмерка Пентаклов
    Фокус на работе и обучении. Ваши усилия принесут результат, если будете внимательны к деталям.

  • Весы — Туз Кубков
    Новые чувства или искренние эмоции наполнят ваш день. Это может быть начало любви или духовное открытие.

  • Скорпион — Семка Жезлов
    Придется защищать свои интересы. Ваша настойчивость поможет добиться успеха.

  • Стрелец — Солнце
    Ясность, энергия и оптимизм принесут успех. Это день радости и победы.

  • Козерог — Иерофант
    Время обучения и советов от мудрых людей. Сегодня традиции и опыт станут вашей опорой.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вера в будущее подтолкнут к новым идеям. День благоприятен для творчества.

  • Рыбы — Десятка Кубков
    Гармония и счастье в семье или в отношениях станут вашим главным ресурсом.

20 сентября 2025 г. обещает быть наполненным позитивом и светом. Одни знаки почувствуют удачу, другие обретут новые чувства или гармонию в семье. Главное – доверять подсказкам сердца и не бояться новых шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
591
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie