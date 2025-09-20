- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2025: удача для Львова и новые чувства для Весов
20 сентября 2025 карты Таро указывают на день радости, гармонии и открытий. Одни знаки ощутят прилив удачи и успеха, другие – новые эмоции и искренние отношения.
Этот день обещает быть ярким и насыщенным. Карты Таро на 20 сентября подсказывают: важно слушать свое сердце и не бояться действовать смело. Кто получит заслуженное признание, другие — шанс на гармонию в личной жизни или открытие новых возможностей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Восьмерка Жезлов
События будут разворачиваться стремительно. Ожидайте новостей, скорых решений и активного движения вперед.
Телец — Девятка Пентаклов
День подарит ощущение стабильности и комфорта. Вы сможете насладиться результатами своего труда.
Близнецы — Маг
Вы будете иметь силы для реализации идей. Это день, когда ваши таланты помогут открыть новую дверь.
Рак — Четверка Кубков.
Может появиться чувство рутины. Попробуйте увидеть возможности рядом, чтобы не упустить шанс.
Лев — Колесо Фортуны.
Удача будет на вашей стороне. Ситуация может неожиданно измениться к лучшему.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Фокус на работе и обучении. Ваши усилия принесут результат, если будете внимательны к деталям.
Весы — Туз Кубков
Новые чувства или искренние эмоции наполнят ваш день. Это может быть начало любви или духовное открытие.
Скорпион — Семка Жезлов
Придется защищать свои интересы. Ваша настойчивость поможет добиться успеха.
Стрелец — Солнце
Ясность, энергия и оптимизм принесут успех. Это день радости и победы.
Козерог — Иерофант
Время обучения и советов от мудрых людей. Сегодня традиции и опыт станут вашей опорой.
Водолей — Звезда
Оптимизм и вера в будущее подтолкнут к новым идеям. День благоприятен для творчества.
Рыбы — Десятка Кубков
Гармония и счастье в семье или в отношениях станут вашим главным ресурсом.
20 сентября 2025 г. обещает быть наполненным позитивом и светом. Одни знаки почувствуют удачу, другие обретут новые чувства или гармонию в семье. Главное – доверять подсказкам сердца и не бояться новых шагов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
