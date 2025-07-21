Гороскоп по картам Таро на 21 июля 2025 года: Козерогам будет тяжело, а Скорпионам следует проявить характер

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июля 2025 года рассказывает, что дела у Овнов улучшатся, а Тельцам стоит овладеть собой.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Реклама

Дела улучшаются. В отношениях стремитесь к большему. На работе достигайте новых высот.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. В любви уравновесьте эмоции и разум. На работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Реклама

Получайте вознаграждение за свой труд. У любви будут приятные сюрпризы. На работе поймите, когда следует действовать, а когда – отступить.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Месяц"

Поработайте над своими комплексами. В отношениях раскройте свои чувства. На работе вам будут мешать ваши ужасы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король пентаклей"

Реклама

Обретайте новые высоты. В любви прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте, не покладая рук. В отношениях решитесь на положительные изменения. В движении по карьерной лестнице проявите инициативность.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка мечей"

Реклама

Защищайте ваши чувства. В любви вас могут оскорбить. На работе остерегайтесь врагов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Император"

Будьте уверены в себе. В отношениях проявите характер. А на работе следует показать профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка жезлов"

Реклама

Двигайтесь вперед. В отношениях сконцентрируйтесь на новом совместном проекте. На работе проявите свои навыки и умения.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. От любви может быть больно. На работе следует выяснить, кто ваш враг.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Реклама

Стремитесь к выяснению истины. В отношениях добавьте огня, а на работе – драйва.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Правосудие"

Выясните в чем ваша уникальность. В отношениях найдите "золотую середину", а на работе – баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама