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Гороскоп по картам Таро на 21 июля 2025 года: Козерогам будет тяжело, а Скорпионам следует проявить характер
Карты Таро позволяют понять себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июля 2025 года рассказывает, что дела у Овнов улучшатся, а Тельцам стоит овладеть собой.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях стремитесь к большему. На работе достигайте новых высот.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. В любви уравновесьте эмоции и разум. На работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получайте вознаграждение за свой труд. У любви будут приятные сюрпризы. На работе поймите, когда следует действовать, а когда – отступить.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Месяц"
Поработайте над своими комплексами. В отношениях раскройте свои чувства. На работе вам будут мешать ваши ужасы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король пентаклей"
Обретайте новые высоты. В любви прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите единомышленников.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Работайте, не покладая рук. В отношениях решитесь на положительные изменения. В движении по карьерной лестнице проявите инициативность.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка мечей"
Защищайте ваши чувства. В любви вас могут оскорбить. На работе остерегайтесь врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Император"
Будьте уверены в себе. В отношениях проявите характер. А на работе следует показать профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях сконцентрируйтесь на новом совместном проекте. На работе проявите свои навыки и умения.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. От любви может быть больно. На работе следует выяснить, кто ваш враг.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж жезлов"
Стремитесь к выяснению истины. В отношениях добавьте огня, а на работе – драйва.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Правосудие"
Выясните в чем ваша уникальность. В отношениях найдите "золотую середину", а на работе – баланс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.