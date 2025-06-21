Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июня 2025 года рассказывает, что Скорпионам не стоит избегать проблем, а Девам следует добиваться успеха.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июня 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Реклама

Отдохните. Попытайтесь расслабиться в отношениях. На работе лучше позаботьтесь об отгуле или отпуске.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Вас собирать плоды своего успеха. В отношениях ждите плодов. В движении по карьерной лестнице стремитесь большего.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Реклама

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе ждите новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждение. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. В работе покажите, на что вы способны.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка кубков"

Реклама

Доверяйте друг другу. В любви действуйте энергично. А на работе стоит вспомнить старых друзей.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева пентаклей"

Упорно добивайтесь успеха. В отношениях попробуйте поработать над одной финансовой целью. Действуйте убедительно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Реклама

Крепко стойте на ногах. В любви проявите характер, а на работе – профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Не избегайте проблем. В отношениях придется все расставить на свои места. На работе ждите новых проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Реклама

Все уничтожится. В любви будет тяжело. На работе подготовьте запасный вариант.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите авторитетность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Реклама

Прислушайтесь к интуиции. В отношениях старайтесь выслушать вторую половинку. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз жезлов"

Станьте огнем. В любви прибавьте секса. А на работе – просто не останавливайтесь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама