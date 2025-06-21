- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 21 июня 2025 года: Девам стоит добиваться успеха, а Козорогам следует продемонстрировать силу
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 21 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июня 2025 года рассказывает, что Скорпионам не стоит избегать проблем, а Девам следует добиваться успеха.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июня 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Отдохните. Попытайтесь расслабиться в отношениях. На работе лучше позаботьтесь об отгуле или отпуске.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Вас собирать плоды своего успеха. В отношениях ждите плодов. В движении по карьерной лестнице стремитесь большего.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе ждите новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте вознаграждение. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. В работе покажите, на что вы способны.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка кубков"
Доверяйте друг другу. В любви действуйте энергично. А на работе стоит вспомнить старых друзей.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева пентаклей"
Упорно добивайтесь успеха. В отношениях попробуйте поработать над одной финансовой целью. Действуйте убедительно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Крепко стойте на ногах. В любви проявите характер, а на работе – профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Не избегайте проблем. В отношениях придется все расставить на свои места. На работе ждите новых проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Башня"
Все уничтожится. В любви будет тяжело. На работе подготовьте запасный вариант.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король пентаклей"
Работайте и получите результат. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите авторитетность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз кубков"
Прислушайтесь к интуиции. В отношениях старайтесь выслушать вторую половинку. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз жезлов"
Станьте огнем. В любви прибавьте секса. А на работе – просто не останавливайтесь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.