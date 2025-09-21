ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 21 сентября 2025: новые перспективы для Овнов и вдохновение для Водолеев

21 сентября 2025 карты Таро подсказывают: это день открытий, планов и вдохновения. Для одних знаков он станет временем новых перспектив и важных решений, для других моментом гармонии, любви и творчества.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Воскресенье, 21 сентября, принесет покой и одновременно новые импульсы для развития. Карты Таро напоминают: важно найти баланс между действиями и отдыхом. Одни знаки смогут сделать первый шаг к большим переменам, другие — насладиться теплом отношений или вдохновением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Двойка Жезлов
    Перед вами открываются новые перспективы. Это день для планирования будущего и смелых замыслов.

  • Телец — Девятка Пентаклов
    Вы испытаете удовольствие от стабильности и результатов. День благоприятен для отдыха в комфорте.

  • Близнецы — Колесо Фортуны
    События могут внезапно изменить ваши планы. Удача будет рядом, главное – ловите момент.

  • Рак Десятка Кубков
    Семейная гармония и тепло в отношениях наполнят ваш день. Время для близких и искренних разговоров.

  • Лев Шестерка Жезлов.
    Вас ждет признание и успех. Вы получите заслуженную похвалу или победу.

  • Дева Восьмерка Пентаклов
    Фокус на саморазвитии. День хорошо подходит для усовершенствования навыков и обучения.

  • Весы Туз Кубков
    Новые чувства и открытость любви. Это день искренних эмоций и вдохновения в отношениях.

  • Скорпион Семка Жезлов
    Вам придется отстаивать свои позиции. Будьте настойчивы и решительны.

  • Стрелец Солнце
    День ясности и оптимизма. Вы сможете насладиться жизнью и ощутить энергию успеха.

  • Козерог Иерофант
    Традиции и мудрые советы помогут принять верное решение. Благоприятное время для обучения и духовных практик.

  • Водолей Звезда
    Вдохновение и мечты станут вашими проводниками. Это день творчества и подъема.

  • Рыбы Паж Кубков
    Новые эмоции или романтические встречи сделают этот день особенным. Слушайте сердце.

21 сентября 2025 станет днем гармонии, тепла и новых возможностей. Одни знаки обретут вдохновение для будущих шагов, другие ощутят любовь и поддержку близких. Это идеальное время, чтобы объединить действие и отдых.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

