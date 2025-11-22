Гороскоп по картам Таро на 22 ноября 2025 года: уверенность для Овнов и вдохновение для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергия в этот день поддерживает спокойные, но уверенные действия. Карты советуют не торопиться и не пытаться контролировать все сразу. То, что сейчас кажется пустяком, может стать началом важного события. Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Император

День стабильности, уверенности и силы воли.

Совет: держитесь собственных принципов – они принесут уважение.

Телец - Семерка Жезлов.

Надо защитить свои позиции или идеи.

Совет: не отступайте — ваша правда достойна усилий.

Близнецы - Паж Кубков

Творческое настроение и открытое сердце.

Совет: позвольте себе говорить искренне – это откроет новую дверь.

Рак — Двойка Пентаклов

Стремление найти баланс между обязанностями.

Совет: не пытайтесь угодить всем – выберите главное.

Лев - Девятка Кубков.

Ощущение удовольствия и душевного тепла.

Совет: остановитесь, чтобы почувствовать благодарность за то, что у вас есть.

Дева - Пятерка Мечев

Возможны споры или внутренние сомнения.

Совет: не соревнуйтесь — спокойствие важнее победы.

Весы — Тройка Пентаклов

Плодотворное партнерство или командная работа.

Совет: слушайте коллег – общее дело принесет результат.

Скорпион - Десятка Кубков.

Теплые отношения, любовь, гармония в семье.

Совет: проведите время с близкими – это восстановит силы.

Стрелец - Туз Пентаклев

Новый материальный шанс или любопытное предложение.

Совет: не сомневайтесь — удача рядом, если сделаете первый шаг.

Козерог - Королева Жезлов.

Решительность, энергия, уверенность в себе.

Совет: будьте инициативными – ваш пример вдохновляет других.

Водолей - Звезда

Вдохновение, внутренний подъем, вера в свои мечты.

Совет: действуйте спокойно – все складывается естественно в вашу пользу.

Рыбы - Четверка Мечей

День восстановления, покоя и отдыха.

Совет: не перегружайте себя - тело нуждается в тишине.

22 ноября 2025 года – день стабильности и благодарности. Карты Таро показывают, что самые важные изменения происходят внутри. Если действовать с доверием к жизни, все станет на свои места без труда.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

