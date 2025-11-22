- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 22 ноября 2025 года: уверенность для Овнов и вдохновение для Водолеев
22 ноября 2025 года карты Таро указывают на день восстановления внутреннего равновесия. Это момент, когда важно не бороться, а направлять энергию туда, где она принесет плоды.
Энергия в этот день поддерживает спокойные, но уверенные действия. Карты советуют не торопиться и не пытаться контролировать все сразу. То, что сейчас кажется пустяком, может стать началом важного события. Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Император
День стабильности, уверенности и силы воли.
Совет: держитесь собственных принципов – они принесут уважение.
Телец - Семерка Жезлов.
Надо защитить свои позиции или идеи.
Совет: не отступайте — ваша правда достойна усилий.
Близнецы - Паж Кубков
Творческое настроение и открытое сердце.
Совет: позвольте себе говорить искренне – это откроет новую дверь.
Рак — Двойка Пентаклов
Стремление найти баланс между обязанностями.
Совет: не пытайтесь угодить всем – выберите главное.
Лев - Девятка Кубков.
Ощущение удовольствия и душевного тепла.
Совет: остановитесь, чтобы почувствовать благодарность за то, что у вас есть.
Дева - Пятерка Мечев
Возможны споры или внутренние сомнения.
Совет: не соревнуйтесь — спокойствие важнее победы.
Весы — Тройка Пентаклов
Плодотворное партнерство или командная работа.
Совет: слушайте коллег – общее дело принесет результат.
Скорпион - Десятка Кубков.
Теплые отношения, любовь, гармония в семье.
Совет: проведите время с близкими – это восстановит силы.
Стрелец - Туз Пентаклев
Новый материальный шанс или любопытное предложение.
Совет: не сомневайтесь — удача рядом, если сделаете первый шаг.
Козерог - Королева Жезлов.
Решительность, энергия, уверенность в себе.
Совет: будьте инициативными – ваш пример вдохновляет других.
Водолей - Звезда
Вдохновение, внутренний подъем, вера в свои мечты.
Совет: действуйте спокойно – все складывается естественно в вашу пользу.
Рыбы - Четверка Мечей
День восстановления, покоя и отдыха.
Совет: не перегружайте себя - тело нуждается в тишине.
22 ноября 2025 года – день стабильности и благодарности. Карты Таро показывают, что самые важные изменения происходят внутри. Если действовать с доверием к жизни, все станет на свои места без труда.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
