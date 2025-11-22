ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 22 ноября 2025 года: уверенность для Овнов и вдохновение для Водолеев

22 ноября 2025 года карты Таро указывают на день восстановления внутреннего равновесия. Это момент, когда важно не бороться, а направлять энергию туда, где она принесет плоды.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергия в этот день поддерживает спокойные, но уверенные действия. Карты советуют не торопиться и не пытаться контролировать все сразу. То, что сейчас кажется пустяком, может стать началом важного события. Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Император
    День стабильности, уверенности и силы воли.
    Совет: держитесь собственных принципов – они принесут уважение.

  • Телец - Семерка Жезлов.
    Надо защитить свои позиции или идеи.
    Совет: не отступайте — ваша правда достойна усилий.

  • Близнецы - Паж Кубков
    Творческое настроение и открытое сердце.
    Совет: позвольте себе говорить искренне – это откроет новую дверь.

  • Рак — Двойка Пентаклов
    Стремление найти баланс между обязанностями.
    Совет: не пытайтесь угодить всем – выберите главное.

  • Лев - Девятка Кубков.
    Ощущение удовольствия и душевного тепла.
    Совет: остановитесь, чтобы почувствовать благодарность за то, что у вас есть.

  • Дева - Пятерка Мечев
    Возможны споры или внутренние сомнения.
    Совет: не соревнуйтесь — спокойствие важнее победы.

  • Весы — Тройка Пентаклов
    Плодотворное партнерство или командная работа.
    Совет: слушайте коллег – общее дело принесет результат.

  • Скорпион - Десятка Кубков.
    Теплые отношения, любовь, гармония в семье.
    Совет: проведите время с близкими – это восстановит силы.

  • Стрелец - Туз Пентаклев
    Новый материальный шанс или любопытное предложение.
    Совет: не сомневайтесь — удача рядом, если сделаете первый шаг.

  • Козерог - Королева Жезлов.
    Решительность, энергия, уверенность в себе.
    Совет: будьте инициативными – ваш пример вдохновляет других.

  • Водолей - Звезда
    Вдохновение, внутренний подъем, вера в свои мечты.
    Совет: действуйте спокойно – все складывается естественно в вашу пользу.

  • Рыбы - Четверка Мечей
    День восстановления, покоя и отдыха.
    Совет: не перегружайте себя - тело нуждается в тишине.

22 ноября 2025 года – день стабильности и благодарности. Карты Таро показывают, что самые важные изменения происходят внутри. Если действовать с доверием к жизни, все станет на свои места без труда.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, большей частью проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет.

