Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2025: новые перспективы для Стрельцов и внутренняя гармония для Раков

Этот день помогает расставить приоритеты и понять, что важно сейчас. Карты Таро на 22 октября подсказывают: действуйте спокойно, прислушивайтесь к себе и не торопитесь с окончательными решениями. Важно сохранять прозрачность намерений и дать простор новым возможностям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Сила

Вы сможете справиться с любой ситуацией благодаря внутренней стойкости.

Совет: мягкость тоже сила, особенно сегодня.

Телец — Девятка Кубков

День удовольствия и эмоционального равновесия.

Совет: благодарность открывает новую дверь – замечайте хорошее.

Близнецы — Паж Пентаклей

Возможность нового обучения, проекта или навыка.

Совет: не бойтесь начать с малого – процесс вас поддержит.

Рак — Двойка Кубков

Гармония, партнерство, понимание.

Совет: сегодня стоит говорить по сердцу — это услышится.

Лев — Король Жезлов

Энергия лидерства и уверенности.

Совет: держите инициативу в своих руках – это правильный момент.

Дева — Семерка Пентаклей

Процессы созревают. Результат близок, даже если не виден сразу.

Совет: терпение сейчас — лучший инструмент.

Весы — Шестерка Мечей

Переход к более спокойному состоянию.

Совет: не оглядывайтесь – впереди легче.

Скорпион — Рыцарь Кубков

Искренность и глубина эмоций. Возможна приятная встреча.

Совет: не скрывайте чувств — позвольте им звучать.

Стрелец — Туз Жезлов

Новая возможность, идея или вдохновение.

Совет: действуйте сразу — благоприятный момент.

Козерог — Четверка Пентаклов

Желание контроля может ограничивать.

Совет: ослабьте хватку — пространство нужно и вам, и событиям.

Водолей — Семка Мечей

Осмотрительность уместна. Не все намерения других прозрачны.

Совет: держите при себе лично и доверяйте только проверенным.

Рыбы — Императрица

Поток, творчество, самопринятие.

Совет: позвольте себе получать, а не только давать.

22 октября 2025 - день внутреннего выравнивания и прозрачных намерений. Одни знаки получат вдохновение для нового начала, другие – гармонию в отношениях или душевное спокойствие. Таро советует: доверяйте процессу – он ведет в правильном направлении.

