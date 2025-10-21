- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2025: новые перспективы для Стрельцов и внутренняя гармония для Раков
22 октября 2025 г. карты Таро указывают на день мудрых решений, мягких изменений и возвращения к себе. Это время, когда внешнее подстраивается во внутреннее состояние.
Этот день помогает расставить приоритеты и понять, что важно сейчас. Карты Таро на 22 октября подсказывают: действуйте спокойно, прислушивайтесь к себе и не торопитесь с окончательными решениями. Важно сохранять прозрачность намерений и дать простор новым возможностям.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Сила
Вы сможете справиться с любой ситуацией благодаря внутренней стойкости.
Совет: мягкость тоже сила, особенно сегодня.
Телец — Девятка Кубков
День удовольствия и эмоционального равновесия.
Совет: благодарность открывает новую дверь – замечайте хорошее.
Близнецы — Паж Пентаклей
Возможность нового обучения, проекта или навыка.
Совет: не бойтесь начать с малого – процесс вас поддержит.
Рак — Двойка Кубков
Гармония, партнерство, понимание.
Совет: сегодня стоит говорить по сердцу — это услышится.
Лев — Король Жезлов
Энергия лидерства и уверенности.
Совет: держите инициативу в своих руках – это правильный момент.
Дева — Семерка Пентаклей
Процессы созревают. Результат близок, даже если не виден сразу.
Совет: терпение сейчас — лучший инструмент.
Весы — Шестерка Мечей
Переход к более спокойному состоянию.
Совет: не оглядывайтесь – впереди легче.
Скорпион — Рыцарь Кубков
Искренность и глубина эмоций. Возможна приятная встреча.
Совет: не скрывайте чувств — позвольте им звучать.
Стрелец — Туз Жезлов
Новая возможность, идея или вдохновение.
Совет: действуйте сразу — благоприятный момент.
Козерог — Четверка Пентаклов
Желание контроля может ограничивать.
Совет: ослабьте хватку — пространство нужно и вам, и событиям.
Водолей — Семка Мечей
Осмотрительность уместна. Не все намерения других прозрачны.
Совет: держите при себе лично и доверяйте только проверенным.
Рыбы — Императрица
Поток, творчество, самопринятие.
Совет: позвольте себе получать, а не только давать.
22 октября 2025 - день внутреннего выравнивания и прозрачных намерений. Одни знаки получат вдохновение для нового начала, другие – гармонию в отношениях или душевное спокойствие. Таро советует: доверяйте процессу – он ведет в правильном направлении.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
