Гороскоп по картам Таро на 22 сентября 2025: баланс для Весов и новый старт для Овнов

Осеннее равноденствие символизирует гармонию между светом и тьмой, завершение одного цикла и начало другого. Карты Таро на 22 сентября подчеркивают: важно обрести внутреннее равновесие, принимать мудрые решения и смело шагать в будущее. Для одних знаков этот день станет стартом новых возможностей, для других моментом глубокого переосмысления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Новый старт и яркие идеи. Вы получите шанс начать что-то важное и перспективное.

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и уверенность в деньгах. День подходит для практических решений и планировки.

Близнецы — Колесо Фортуны

События будут разворачиваться неожиданно. Судьба откроет перед вами новые возможности.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье и отношениях станет вашим главным ресурсом. Сегодня важно быть рядом с близкими.

Лев — Сила

Ваше внутреннее спокойствие и уверенность помогут преодолеть любые трудности.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Сосредоточенность на работе и развитии навыков принесет стабильные результаты.

Весы — Справедливость

В день равноденствия вы почувствуете силу баланса. Это время для честных решений и поиска гармонии.

Скорпион — Смерть

Старик идет, чтобы пришло новое. День трансформаций и глубинных перемен.

Стрелец — Мир

Завершение важного этапа и открытие новых горизонтов. Возможны путешествия или важные достижения.

Козорог — Иерофант

Традиции и мудрость подскажут верный путь. Сегодня хорошо учиться и совещаться с авторитетными людьми.

Водолей — Звезда

Вера в будущее и вдохновение станут вашим проводником. Прекрасный день для творческих идей.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви и духовных открытий.

22 сентября 2025 года — день баланса и трансформаций. Одни знаки получат шанс на новый старт, другие обретут гармонию и вдохновение. Осеннее равноденствие подчеркивает: следует отпускать прошлое и доверять будущему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

