ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 22 сентября 2025: баланс для Весов и новый старт для Овнов

22 сентября 2025 года, в день осеннего равноденствия, карты Таро обещают знакам Зодиака особую энергию баланса и обновления. Это время равновесия, когда можно отпустить старое и впустить в жизнь новое.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Осеннее равноденствие символизирует гармонию между светом и тьмой, завершение одного цикла и начало другого. Карты Таро на 22 сентября подчеркивают: важно обрести внутреннее равновесие, принимать мудрые решения и смело шагать в будущее. Для одних знаков этот день станет стартом новых возможностей, для других моментом глубокого переосмысления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Новый старт и яркие идеи. Вы получите шанс начать что-то важное и перспективное.

  • Телец — Король Пентаклей
    Стабильность и уверенность в деньгах. День подходит для практических решений и планировки.

  • Близнецы — Колесо Фортуны
    События будут разворачиваться неожиданно. Судьба откроет перед вами новые возможности.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье и отношениях станет вашим главным ресурсом. Сегодня важно быть рядом с близкими.

  • Лев — Сила
    Ваше внутреннее спокойствие и уверенность помогут преодолеть любые трудности.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Сосредоточенность на работе и развитии навыков принесет стабильные результаты.

  • Весы — Справедливость
    В день равноденствия вы почувствуете силу баланса. Это время для честных решений и поиска гармонии.

  • Скорпион — Смерть
    Старик идет, чтобы пришло новое. День трансформаций и глубинных перемен.

  • Стрелец — Мир
    Завершение важного этапа и открытие новых горизонтов. Возможны путешествия или важные достижения.

  • Козорог — Иерофант
    Традиции и мудрость подскажут верный путь. Сегодня хорошо учиться и совещаться с авторитетными людьми.

  • Водолей — Звезда
    Вера в будущее и вдохновение станут вашим проводником. Прекрасный день для творческих идей.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви и духовных открытий.

22 сентября 2025 года день баланса и трансформаций. Одни знаки получат шанс на новый старт, другие обретут гармонию и вдохновение. Осеннее равноденствие подчеркивает: следует отпускать прошлое и доверять будущему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie