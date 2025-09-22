- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 22 сентября 2025: баланс для Весов и новый старт для Овнов
22 сентября 2025 года, в день осеннего равноденствия, карты Таро обещают знакам Зодиака особую энергию баланса и обновления. Это время равновесия, когда можно отпустить старое и впустить в жизнь новое.
Осеннее равноденствие символизирует гармонию между светом и тьмой, завершение одного цикла и начало другого. Карты Таро на 22 сентября подчеркивают: важно обрести внутреннее равновесие, принимать мудрые решения и смело шагать в будущее. Для одних знаков этот день станет стартом новых возможностей, для других моментом глубокого переосмысления.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Жезлов
Новый старт и яркие идеи. Вы получите шанс начать что-то важное и перспективное.
Телец — Король Пентаклей
Стабильность и уверенность в деньгах. День подходит для практических решений и планировки.
Близнецы — Колесо Фортуны
События будут разворачиваться неожиданно. Судьба откроет перед вами новые возможности.
Рак — Десятка Кубков
Гармония в семье и отношениях станет вашим главным ресурсом. Сегодня важно быть рядом с близкими.
Лев — Сила
Ваше внутреннее спокойствие и уверенность помогут преодолеть любые трудности.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Сосредоточенность на работе и развитии навыков принесет стабильные результаты.
Весы — Справедливость
В день равноденствия вы почувствуете силу баланса. Это время для честных решений и поиска гармонии.
Скорпион — Смерть
Старик идет, чтобы пришло новое. День трансформаций и глубинных перемен.
Стрелец — Мир
Завершение важного этапа и открытие новых горизонтов. Возможны путешествия или важные достижения.
Козорог — Иерофант
Традиции и мудрость подскажут верный путь. Сегодня хорошо учиться и совещаться с авторитетными людьми.
Водолей — Звезда
Вера в будущее и вдохновение станут вашим проводником. Прекрасный день для творческих идей.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви и духовных открытий.
22 сентября 2025 года — день баланса и трансформаций. Одни знаки получат шанс на новый старт, другие обретут гармонию и вдохновение. Осеннее равноденствие подчеркивает: следует отпускать прошлое и доверять будущему.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
