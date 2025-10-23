Гороскоп по картам Таро на 23 октября 2025: новые этапы для Козерогов и вдохновение для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Энергия 23 октября побуждает к наблюдению, тишине и честности с собой. Этот день подскажет, что стоит сохранить, а что — отпустить. Важно не спешить и разрешить решениям созреть естественно. Карты Таро помогают увидеть следующий шаг без давления и хаоса.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Двойка Жезлов

Время планирования и просмотра направления.

Совет: думайте шире — перед вами больше возможностей, чем кажется.

Телец — Шестерка Кубков

Ностальгия, тёплые воспоминания или встреча из прошлого.

Совет: не живите вчера — берите из прошлого только нежность.

Близнецы — Девятка Мечей

Тревоги могут усилиться, но они больше в уме, чем в реальности.

Совет: остановите поток мыслей — факт важнее страха.

Рак — Королева Пентаклей

Комфорт, стабильность и забота о себе или о доме.

Совет: заземляйтесь – тело и пространство сегодня ваш ресурс.

Лев — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция, но они стимулируют рост.

Совет: докажите свою точку зрения действиями, а не конфликтами.

Дева — Суд

Пробуждение, осознание, новый уровень понимания.

Совет: не бойтесь увидеть правду — он увольняет.

Весы — Десятка Кубков

Гармония, тепло и поддержка близких.

Совет: проведите время с наполняющими сердце.

Скорпион — Луна

Не все на данный момент ясно, но интуиция ведет точно.

Совет: не требуйте объяснений — просто почувствуйте направление.

Стрелец — Рыцарь Пентаклей

Стабильное движение вперед, дисциплина и практические решения.

Совет: маленькие шаги сегодня – большие результаты завтра.

Козерог — Мир

Завершение цикла и готовность к новому этапу.

Совет: закройте старую страницу — пространство для нового уже ждет.

Водолей — Четверка Мечей

Нужна тишина или отдых.

Совет: не торопитесь — позвольте себе стабилизировать эмоции.

Рыбы — Паж Кубков

Вдохновение, творчество, эмоциональное открытие.

Совет: прислушайтесь к подсказкам сердца — они точнее логики.

23 октября 2025 года – день внутренних сдвигов и мягкого перехода. Одни символы завершают старые истории, другие открывают новые интуитивные пути. Карты Таро напоминают: не нужно форсировать события – достаточно оставаться честными с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.