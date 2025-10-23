ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 23 октября 2025: новые этапы для Козерогов и вдохновение для Рыб

23 октября 2025 карты Таро указывают на день, когда внутренняя интуиция становится ключевым ориентиром. Для одних знаков это момент мягкого, но важного перелома, для других — творческое и эмоциональное открытие.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергия 23 октября побуждает к наблюдению, тишине и честности с собой. Этот день подскажет, что стоит сохранить, а что — отпустить. Важно не спешить и разрешить решениям созреть естественно. Карты Таро помогают увидеть следующий шаг без давления и хаоса.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Двойка Жезлов
    Время планирования и просмотра направления.
    Совет: думайте шире — перед вами больше возможностей, чем кажется.

  • Телец — Шестерка Кубков
    Ностальгия, тёплые воспоминания или встреча из прошлого.
    Совет: не живите вчера — берите из прошлого только нежность.

  • Близнецы — Девятка Мечей
    Тревоги могут усилиться, но они больше в уме, чем в реальности.
    Совет: остановите поток мыслей — факт важнее страха.

  • Рак — Королева Пентаклей
    Комфорт, стабильность и забота о себе или о доме.
    Совет: заземляйтесь – тело и пространство сегодня ваш ресурс.

  • Лев — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция, но они стимулируют рост.
    Совет: докажите свою точку зрения действиями, а не конфликтами.

  • Дева — Суд
    Пробуждение, осознание, новый уровень понимания.
    Совет: не бойтесь увидеть правду — он увольняет.

  • Весы — Десятка Кубков
    Гармония, тепло и поддержка близких.
    Совет: проведите время с наполняющими сердце.

  • Скорпион — Луна
    Не все на данный момент ясно, но интуиция ведет точно.
    Совет: не требуйте объяснений — просто почувствуйте направление.

  • Стрелец — Рыцарь Пентаклей
    Стабильное движение вперед, дисциплина и практические решения.
    Совет: маленькие шаги сегодня – большие результаты завтра.

  • Козерог — Мир
    Завершение цикла и готовность к новому этапу.
    Совет: закройте старую страницу — пространство для нового уже ждет.

  • Водолей — Четверка Мечей
    Нужна тишина или отдых.
    Совет: не торопитесь — позвольте себе стабилизировать эмоции.

  • Рыбы — Паж Кубков
    Вдохновение, творчество, эмоциональное открытие.
    Совет: прислушайтесь к подсказкам сердца — они точнее логики.

23 октября 2025 года – день внутренних сдвигов и мягкого перехода. Одни символы завершают старые истории, другие открывают новые интуитивные пути. Карты Таро напоминают: не нужно форсировать события – достаточно оставаться честными с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

