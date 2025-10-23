- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 23 октября 2025: новые этапы для Козерогов и вдохновение для Рыб
23 октября 2025 карты Таро указывают на день, когда внутренняя интуиция становится ключевым ориентиром. Для одних знаков это момент мягкого, но важного перелома, для других — творческое и эмоциональное открытие.
Энергия 23 октября побуждает к наблюдению, тишине и честности с собой. Этот день подскажет, что стоит сохранить, а что — отпустить. Важно не спешить и разрешить решениям созреть естественно. Карты Таро помогают увидеть следующий шаг без давления и хаоса.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Двойка Жезлов
Время планирования и просмотра направления.
Совет: думайте шире — перед вами больше возможностей, чем кажется.
Телец — Шестерка Кубков
Ностальгия, тёплые воспоминания или встреча из прошлого.
Совет: не живите вчера — берите из прошлого только нежность.
Близнецы — Девятка Мечей
Тревоги могут усилиться, но они больше в уме, чем в реальности.
Совет: остановите поток мыслей — факт важнее страха.
Рак — Королева Пентаклей
Комфорт, стабильность и забота о себе или о доме.
Совет: заземляйтесь – тело и пространство сегодня ваш ресурс.
Лев — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция, но они стимулируют рост.
Совет: докажите свою точку зрения действиями, а не конфликтами.
Дева — Суд
Пробуждение, осознание, новый уровень понимания.
Совет: не бойтесь увидеть правду — он увольняет.
Весы — Десятка Кубков
Гармония, тепло и поддержка близких.
Совет: проведите время с наполняющими сердце.
Скорпион — Луна
Не все на данный момент ясно, но интуиция ведет точно.
Совет: не требуйте объяснений — просто почувствуйте направление.
Стрелец — Рыцарь Пентаклей
Стабильное движение вперед, дисциплина и практические решения.
Совет: маленькие шаги сегодня – большие результаты завтра.
Козерог — Мир
Завершение цикла и готовность к новому этапу.
Совет: закройте старую страницу — пространство для нового уже ждет.
Водолей — Четверка Мечей
Нужна тишина или отдых.
Совет: не торопитесь — позвольте себе стабилизировать эмоции.
Рыбы — Паж Кубков
Вдохновение, творчество, эмоциональное открытие.
Совет: прислушайтесь к подсказкам сердца — они точнее логики.
23 октября 2025 года – день внутренних сдвигов и мягкого перехода. Одни символы завершают старые истории, другие открывают новые интуитивные пути. Карты Таро напоминают: не нужно форсировать события – достаточно оставаться честными с собой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
