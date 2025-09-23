Гороскоп по картам Таро на 23 сентября 2025: ясность для Близнецов и стабильность для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Первые дни после осеннего равноденствия приносят покой и толчок для развития. Карты Таро на 23 сентября напоминают: следует доверять собственной интуиции и не бояться брать ответственность за свое будущее. Для кого-то это день планов и стратегий, для других момент гармонии в личной жизни или финансах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и динамики. Вы будете полны энергии и решимости действовать.

Телец — Шестерка Пентаклей

Щедрость и взаимопомощь станут главной темой. Возможна поддержка или подарок.

Близнецы — Солнце

Ясность и оптимизм будут сопровождать вас. Это день радости, новостей и побед.

Рак — Девятка Кубков

Гармония и удовольствие от жизни. Вы сможете ощутить счастье и насладиться результатами.

Лев — Двойка Жезлов

Пора планировать будущее. День откроет перед вами новые перспективы и идеи.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Сегодня следует сосредоточиться на работе и деталях. Ваши старания принесут результат.

Весы — Справедливость

День баланса и честных решений. Вы сможете решить важный вопрос и восстановить гармонию.

Скорпион — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция. Используйте ситуацию, чтобы проявить свою силу.

Стрелец — Колесница

Энергия движения вперед. Вы сможете преодолеть препятствия благодаря решительности.

Козерог — Король Пентаклей

День стабильности и материальной уверенности. Вы можете укрепить свои позиции.

Водолей — Звезда

Вдохновение и оптимизм наполнят этот день. Это время веры в свои мечты.

Рыбы - Туз Кубков

Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Прекрасный день для любви и творчества. 23 сентября 2025 станет днем ясности, гармонии и новых возможностей. Одни знаки ощутят стабильность и внутреннее спокойствие, другие обретут вдохновение или шанс на новые чувства. Главное – доверять себе и действовать с открытым сердцем.

