- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 23 сентября 2025: ясность для Близнецов и стабильность для Козерогов
23 сентября 2025 года карты Таро указывают на день решительных решений, гармонии и внутренней силы. Одни знаки обретут ясность в важных вопросах, другие ощутят стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Первые дни после осеннего равноденствия приносят покой и толчок для развития. Карты Таро на 23 сентября напоминают: следует доверять собственной интуиции и не бояться брать ответственность за свое будущее. Для кого-то это день планов и стратегий, для других момент гармонии в личной жизни или финансах.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
День активности и динамики. Вы будете полны энергии и решимости действовать.
Телец — Шестерка Пентаклей
Щедрость и взаимопомощь станут главной темой. Возможна поддержка или подарок.
Близнецы — Солнце
Ясность и оптимизм будут сопровождать вас. Это день радости, новостей и побед.
Рак — Девятка Кубков
Гармония и удовольствие от жизни. Вы сможете ощутить счастье и насладиться результатами.
Лев — Двойка Жезлов
Пора планировать будущее. День откроет перед вами новые перспективы и идеи.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Сегодня следует сосредоточиться на работе и деталях. Ваши старания принесут результат.
Весы — Справедливость
День баланса и честных решений. Вы сможете решить важный вопрос и восстановить гармонию.
Скорпион — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция. Используйте ситуацию, чтобы проявить свою силу.
Стрелец — Колесница
Энергия движения вперед. Вы сможете преодолеть препятствия благодаря решительности.
Козерог — Король Пентаклей
День стабильности и материальной уверенности. Вы можете укрепить свои позиции.
Водолей — Звезда
Вдохновение и оптимизм наполнят этот день. Это время веры в свои мечты.
Рыбы - Туз Кубков
Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Прекрасный день для любви и творчества.
23 сентября 2025 станет днем ясности, гармонии и новых возможностей. Одни знаки ощутят стабильность и внутреннее спокойствие, другие обретут вдохновение или шанс на новые чувства. Главное – доверять себе и действовать с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.