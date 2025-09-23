ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 23 сентября 2025: ясность для Близнецов и стабильность для Козерогов

23 сентября 2025 года карты Таро указывают на день решительных решений, гармонии и внутренней силы. Одни знаки обретут ясность в важных вопросах, другие ощутят стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Первые дни после осеннего равноденствия приносят покой и толчок для развития. Карты Таро на 23 сентября напоминают: следует доверять собственной интуиции и не бояться брать ответственность за свое будущее. Для кого-то это день планов и стратегий, для других момент гармонии в личной жизни или финансах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    День активности и динамики. Вы будете полны энергии и решимости действовать.

  • Телец — Шестерка Пентаклей
    Щедрость и взаимопомощь станут главной темой. Возможна поддержка или подарок.

  • Близнецы — Солнце
    Ясность и оптимизм будут сопровождать вас. Это день радости, новостей и побед.

  • Рак — Девятка Кубков
    Гармония и удовольствие от жизни. Вы сможете ощутить счастье и насладиться результатами.

  • Лев — Двойка Жезлов
    Пора планировать будущее. День откроет перед вами новые перспективы и идеи.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Сегодня следует сосредоточиться на работе и деталях. Ваши старания принесут результат.

  • Весы — Справедливость
    День баланса и честных решений. Вы сможете решить важный вопрос и восстановить гармонию.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция. Используйте ситуацию, чтобы проявить свою силу.

  • Стрелец — Колесница
    Энергия движения вперед. Вы сможете преодолеть препятствия благодаря решительности.

  • Козерог — Король Пентаклей
    День стабильности и материальной уверенности. Вы можете укрепить свои позиции.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение и оптимизм наполнят этот день. Это время веры в свои мечты.

  • Рыбы - Туз Кубков
    Новые чувства и искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Прекрасный день для любви и творчества.

    23 сентября 2025 станет днем ясности, гармонии и новых возможностей. Одни знаки ощутят стабильность и внутреннее спокойствие, другие обретут вдохновение или шанс на новые чувства. Главное – доверять себе и действовать с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

