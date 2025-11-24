Гороскоп по картам Таро на 24 ноября 2025 года: уверенность для Козерогов и вдохновение для Львова

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день подходит для тех, кто готов принимать инициативу. Даже небольшой шаг сейчас запускает долгосрочные изменения. Карты советуют избегать импульсивности: успех придет из-за спокойной уверенности и готовности сделать выбор.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

День активности и уверенных действий.

Совет: держите курс — сила в вашей решимости.

Телец — Шестерка Кубков

Ностальгия, приятные воспоминания, встреча со старыми знакомыми.

Совет: используйте прошлое как опору, а не якорь.

Близнецы — Туз Жезлов

Мощный импульс, новая идея или вдохновение.

Совет: не медлите — это момент старта.

Рак — Семерка Пентаклей

Время ожидания результатов и наблюдение за развитием событий.

Совет: не торопите процесс — все созреет вовремя.

Лев — Звезда

Вера в собственные силы и вдохновение на перемены.

Совет: сосредоточьтесь на будущем — оно обещает успех.

Дева — Король Мечей

Четкость, аналитичность, взвешенное решение.

Совет: доверяйте логике — она поможет увидеть истину.

Весы — Пятерка Пентаклей

Возможно временное ощущение нехватки ресурсов.

Совет: не изолируйте — поддержка ближе, чем кажется.

Скорпион — Тройка Кубков

Радость, встречи, приятное общение.

Совет: делитесь добром — оно вернется сторицей.

Стрелец — Смерть

Глубокое обновление, завершение старого этапа.

Совет: примите изменения — они освобождают место для нового.

Козерог — Император

Сила воли, авторитет, контроль над событиями.

Совет: не бойтесь управлять — именно от вас зависит стабильность.

Водолей — Двойка Мечей

Внутренний выбор, необходимость определиться.

Совет: слушайте интуицию — она подскажет верный путь.

Рыбы — Девятка Кубков

Гармония, удовольствие, благодарность.

Совет: остановитесь на мгновение и насладитесь тем, что у вас есть.

24 ноября 2025 года – день силы намерения. Карты Таро показывают, что искренность, здравомыслие и умение принимать решения приведут к гармоническим изменениям. Это момент, когда следует довериться своей зрелости и опыту.

