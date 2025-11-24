ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 24 ноября 2025 года: уверенность для Козерогов и вдохновение для Львова

24 ноября 2025 г. карты Таро указывают на день решительных действий и ясного намерения. Сегодня важно слушать разум и доверять сердцу – оба покажут правильное направление.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день подходит для тех, кто готов принимать инициативу. Даже небольшой шаг сейчас запускает долгосрочные изменения. Карты советуют избегать импульсивности: успех придет из-за спокойной уверенности и готовности сделать выбор.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    День активности и уверенных действий.
    Совет: держите курс — сила в вашей решимости.

  • Телец — Шестерка Кубков
    Ностальгия, приятные воспоминания, встреча со старыми знакомыми.
    Совет: используйте прошлое как опору, а не якорь.

  • Близнецы — Туз Жезлов
    Мощный импульс, новая идея или вдохновение.
    Совет: не медлите — это момент старта.

  • Рак — Семерка Пентаклей
    Время ожидания результатов и наблюдение за развитием событий.
    Совет: не торопите процесс — все созреет вовремя.

  • Лев — Звезда
    Вера в собственные силы и вдохновение на перемены.
    Совет: сосредоточьтесь на будущем оно обещает успех.

  • Дева — Король Мечей
    Четкость, аналитичность, взвешенное решение.
    Совет: доверяйте логике — она поможет увидеть истину.

  • Весы — Пятерка Пентаклей
    Возможно временное ощущение нехватки ресурсов.
    Совет: не изолируйте — поддержка ближе, чем кажется.

  • Скорпион — Тройка Кубков
    Радость, встречи, приятное общение.
    Совет: делитесь добром — оно вернется сторицей.

  • Стрелец — Смерть
    Глубокое обновление, завершение старого этапа.
    Совет: примите изменения — они освобождают место для нового.

  • Козерог — Император
    Сила воли, авторитет, контроль над событиями.
    Совет: не бойтесь управлять — именно от вас зависит стабильность.

  • Водолей — Двойка Мечей
    Внутренний выбор, необходимость определиться.
    Совет: слушайте интуицию — она подскажет верный путь.

  • Рыбы — Девятка Кубков
    Гармония, удовольствие, благодарность.
    Совет: остановитесь на мгновение и насладитесь тем, что у вас есть.

24 ноября 2025 года – день силы намерения. Карты Таро показывают, что искренность, здравомыслие и умение принимать решения приведут к гармоническим изменениям. Это момент, когда следует довериться своей зрелости и опыту.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie