Гороскоп по картам Таро на 24 октября 2025: внутренняя сила для Львов и новый баланс для Весов

24 октября 2025 карты Таро указывают на день, когда важно не спешить, а действовать осознанно. Это период внутреннего выравнивания, перефокусировки и более глубокого понимания собственных потребностей.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Энергия в этот день подталкивает к тому, чтобы посмотреть на себя честно и увидеть, куда двигаться дальше. Сегодня решения созревают естественно без давления, а интуиция помогает выбрать правильное направление. Главное – не гнать события, а разрешить внутреннему состоянию вести.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Паж Мечев
    Новая информация или новое видение ситуации.
    Совет: задавайте вопросы и не бойтесь проверять факты.

  • Телец — Королева Пентаклей
    Комфорт, стабильность, забота о себе и пространстве.
    Совет: заботьтесь о том, что дает ощущение покоя.

  • Близнецы — Восьмерка Жезлов
    События ускорятся, появятся новости или скорые изменения.
    Совет: готовьтесь действовать оперативно.

  • Рак — Девятка Кубков
    Эмоциональное удовольствие и легкость.
    Совет: позвольте себе насладиться моментом.

  • Лев — Сила
    Внутренняя жесткость и уверенность без давления.
    Совет: мягкость ведет дальше, чем жесткость.

  • Дева — Пятерка Мечей
    Возможны словесные споры или внутренний конфликт.
    Совет: не доказывайте правоту ценой покоя.

  • Весы — Умеренность
    Восстановление баланса и гармонии.
    Совет: найдется золотая середина – просто притормозите.

  • Скорпион — Паж Кубков
    Творческое или эмоциональное открытие.
    Совет: доверяйте внутренним порывам.

  • Стрелец — Тройка Пентаклей
    Сотрудничество, партнерство, совместный труд.
    Совет: результат появится через взаимодействие.

  • Козерог — Двойка Мечей
    Пауза перед выбором.
    Совет: не торопитесь – ясность придет сама.

  • Водолей — Четверка Кубков
    Неожиданная возможность, которую вы можете не заметить сразу.
    Совет: посмотрите шире — шанс ближе, чем кажется.

  • Рыбы — Маг
    Сила умысла, творчество, начало нового.
    Совет: используйте свои способности – самое время творить реальность.

24 октября 2025 года — день внутренней настройки и тонкого баланса. Одни знаки ощутят потребность в покое, другие — в новом действии. Но для всех это время, когда следует действовать не силой, а сознанием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

