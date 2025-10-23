Гороскоп по картам Таро на 24 октября 2025: внутренняя сила для Львов и новый баланс для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Энергия в этот день подталкивает к тому, чтобы посмотреть на себя честно и увидеть, куда двигаться дальше. Сегодня решения созревают естественно без давления, а интуиция помогает выбрать правильное направление. Главное – не гнать события, а разрешить внутреннему состоянию вести.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Паж Мечев

Новая информация или новое видение ситуации.

Совет: задавайте вопросы и не бойтесь проверять факты.

Телец — Королева Пентаклей

Комфорт, стабильность, забота о себе и пространстве.

Совет: заботьтесь о том, что дает ощущение покоя.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

События ускорятся, появятся новости или скорые изменения.

Совет: готовьтесь действовать оперативно.

Рак — Девятка Кубков

Эмоциональное удовольствие и легкость.

Совет: позвольте себе насладиться моментом.

Лев — Сила

Внутренняя жесткость и уверенность без давления.

Совет: мягкость ведет дальше, чем жесткость.

Дева — Пятерка Мечей

Возможны словесные споры или внутренний конфликт.

Совет: не доказывайте правоту ценой покоя.

Весы — Умеренность

Восстановление баланса и гармонии.

Совет: найдется золотая середина – просто притормозите.

Скорпион — Паж Кубков

Творческое или эмоциональное открытие.

Совет: доверяйте внутренним порывам.

Стрелец — Тройка Пентаклей

Сотрудничество, партнерство, совместный труд.

Совет: результат появится через взаимодействие.

Козерог — Двойка Мечей

Пауза перед выбором.

Совет: не торопитесь – ясность придет сама.

Водолей — Четверка Кубков

Неожиданная возможность, которую вы можете не заметить сразу.

Совет: посмотрите шире — шанс ближе, чем кажется.

Рыбы — Маг

Сила умысла, творчество, начало нового.

Совет: используйте свои способности – самое время творить реальность.

24 октября 2025 года — день внутренней настройки и тонкого баланса. Одни знаки ощутят потребность в покое, другие — в новом действии. Но для всех это время, когда следует действовать не силой, а сознанием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.