- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 24 октября 2025: внутренняя сила для Львов и новый баланс для Весов
24 октября 2025 карты Таро указывают на день, когда важно не спешить, а действовать осознанно. Это период внутреннего выравнивания, перефокусировки и более глубокого понимания собственных потребностей.
Энергия в этот день подталкивает к тому, чтобы посмотреть на себя честно и увидеть, куда двигаться дальше. Сегодня решения созревают естественно без давления, а интуиция помогает выбрать правильное направление. Главное – не гнать события, а разрешить внутреннему состоянию вести.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Паж Мечев
Новая информация или новое видение ситуации.
Совет: задавайте вопросы и не бойтесь проверять факты.
Телец — Королева Пентаклей
Комфорт, стабильность, забота о себе и пространстве.
Совет: заботьтесь о том, что дает ощущение покоя.
Близнецы — Восьмерка Жезлов
События ускорятся, появятся новости или скорые изменения.
Совет: готовьтесь действовать оперативно.
Рак — Девятка Кубков
Эмоциональное удовольствие и легкость.
Совет: позвольте себе насладиться моментом.
Лев — Сила
Внутренняя жесткость и уверенность без давления.
Совет: мягкость ведет дальше, чем жесткость.
Дева — Пятерка Мечей
Возможны словесные споры или внутренний конфликт.
Совет: не доказывайте правоту ценой покоя.
Весы — Умеренность
Восстановление баланса и гармонии.
Совет: найдется золотая середина – просто притормозите.
Скорпион — Паж Кубков
Творческое или эмоциональное открытие.
Совет: доверяйте внутренним порывам.
Стрелец — Тройка Пентаклей
Сотрудничество, партнерство, совместный труд.
Совет: результат появится через взаимодействие.
Козерог — Двойка Мечей
Пауза перед выбором.
Совет: не торопитесь – ясность придет сама.
Водолей — Четверка Кубков
Неожиданная возможность, которую вы можете не заметить сразу.
Совет: посмотрите шире — шанс ближе, чем кажется.
Рыбы — Маг
Сила умысла, творчество, начало нового.
Совет: используйте свои способности – самое время творить реальность.
24 октября 2025 года — день внутренней настройки и тонкого баланса. Одни знаки ощутят потребность в покое, другие — в новом действии. Но для всех это время, когда следует действовать не силой, а сознанием.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.