Гороскоп по картам Таро на 24 сентября 2025: удача для Львов и новые открытия для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день открывает дверь к переменам и вдохновению. Карты Таро на 24 сентября подсказывают: следует прислушиваться к внутреннему голосу и не бояться действовать смело. Для кого-то это время признания и побед, а для других момент искренних чувств или новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Девятка Жезлов

День потребует выдержки и настойчивости. Вы сможете преодолеть трудности, если не будете сдаваться.

Телец — Четверка Пентаклей

Фокус на финансовой устойчивости. Избегайте рискованных решений и храните ресурсы.

Близнецы — Паж Жезлов

Новые идеи и предложения вдохновят вас. Это день старта важных дел.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье и отношениях наполнит день теплом. Вы сможете ощутить поддержку близких.

Лев — Колесо Фортуны

Удача будет рядом. Ситуация может неожиданно измениться в лучшую сторону.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Ваши старания и внимание к деталям принесут результат. Прекрасный день для обучения или работы.

Весы — Двойка Кубков

Гармонические отношения и теплые встречи станут главной темой дня.

Скорпион — Пятерка Мечей

Будьте осторожны с конфликтами. Лучше выбрать компромисс, чем бороться любой ценой.

Стрелец — Солнце

День ясности, радости и оптимизма. Вас ждет успех по важным делам.

Козерог — Иерофант

Пора обратиться к мудрости и традициям. День благоприятен для обучения или советов авторитетных людей.

Водолей — Звезда

Вера в будущее и вдохновение станут вашим главным ресурсом. Хороший день для творчества.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства или эмоциональные открытия сделают этот день особенным.

24 сентября 2025 станет днем удачи, вдохновения и гармонии. Одни знаки ощутят радость в отношениях, другие получат шанс на новые проекты или приятные изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.