Гороскоп по картам Таро на 25 октября 2025: новые возможности для Овнов и эмоциональное восстановление для Рыб

25 октября 2025 года карты Таро указывают на день, когда многие знаки получат шанс изменить подход к делам или отношениям. Это период внутренней переоценки и небольших, но важных сдвигов.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Сегодня Вселенная подталкивает к более осознанным действиям. Карты Таро советуют прислушиваться к сигналам жизни: где нужен прорыв, а где мягкий отпуск. Для одних знаков это время новых начинаний, для других – восстановление эмоционального баланса.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесо Фортуны
    Неожиданный поворот событий или шанс, который следует использовать.
    Совет: будьте готовы изменить план – это откроет новую дверь.

  • Телец — Паж Жезлов
    Вдохновение, идея или новый импульс в действиях.
    Совет: не сомневайтесь — первый шаг важнее идеального.

  • Близнецы — Девятка Кубков
    Эмоциональное удовольствие и ощущение, что все складывается как следует.
    Совет: фиксируйте хорошие моменты – это даст ресурс.

  • Рак — Шестерка Кубков.
    Теплые контакты, возвращение приятных воспоминаний, поддержка близких.
    Совет: разрешите себе мягкость и ностальгию.

  • Лев — Королева Жезлов
    Вы в центре событий. Внутренняя харизма управляет ситуацией.
    Совет: проявите себя – это принесет уважение и результат.

  • Дева — Пятерка Пентаклей
    Может появиться чувство нехватки или тревоги.
    Совет: поддержка рядом – не стесняйтесь ее принять.

  • Весы — Звезда
    Вдохновение, вера в себя, легкость.
    Совет: не останавливайте своих мечтаний – они уже в движении к вам.

  • Скорпион — Девятка Мечей
    Не нужны волнения или лишние мысли.
    Совет: вместо прокрутки сценариев поговорите с реальностью.

  • Стрелец — Туз Пентаклев
    Шанс в финансах, работе или практических делах.
    Совет: действуйте – это начало может стать прорывом.

  • Козерог — Рыцарь Мечей
    Четкость, решительность, движение вперед без отложений.
    Совет: говорите прямо – сейчас стоит действовать быстро.

  • Водолей — Семерка Жезлов
    Необходимость отстоять позицию.
    Совет: границы — это о заботе о себе, не о конфликте.

  • Рыбы — Королева Кубков
    Эмоциональное обновление, мягкость и возвращение внутренней гармонии.
    Совет: лейте душу — это сейчас дает опору.

25 октября 2025 года — день возможностей и коррекции курса. Для одних знаков появится новый шанс, для других – облегчение и эмоциональная стабильность. Главное – не идти против себя и позволить событиям раскрываться естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

