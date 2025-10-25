Гороскоп по картам Таро на 25 октября 2025: новые возможности для Овнов и эмоциональное восстановление для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Сегодня Вселенная подталкивает к более осознанным действиям. Карты Таро советуют прислушиваться к сигналам жизни: где нужен прорыв, а где мягкий отпуск. Для одних знаков это время новых начинаний, для других – восстановление эмоционального баланса.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесо Фортуны

Неожиданный поворот событий или шанс, который следует использовать.

Совет: будьте готовы изменить план – это откроет новую дверь.

Телец — Паж Жезлов

Вдохновение, идея или новый импульс в действиях.

Совет: не сомневайтесь — первый шаг важнее идеального.

Близнецы — Девятка Кубков

Эмоциональное удовольствие и ощущение, что все складывается как следует.

Совет: фиксируйте хорошие моменты – это даст ресурс.

Рак — Шестерка Кубков.

Теплые контакты, возвращение приятных воспоминаний, поддержка близких.

Совет: разрешите себе мягкость и ностальгию.

Лев — Королева Жезлов

Вы в центре событий. Внутренняя харизма управляет ситуацией.

Совет: проявите себя – это принесет уважение и результат.

Дева — Пятерка Пентаклей

Может появиться чувство нехватки или тревоги.

Совет: поддержка рядом – не стесняйтесь ее принять.

Весы — Звезда

Вдохновение, вера в себя, легкость.

Совет: не останавливайте своих мечтаний – они уже в движении к вам.

Скорпион — Девятка Мечей

Не нужны волнения или лишние мысли.

Совет: вместо прокрутки сценариев поговорите с реальностью.

Стрелец — Туз Пентаклев

Шанс в финансах, работе или практических делах.

Совет: действуйте – это начало может стать прорывом.

Козерог — Рыцарь Мечей

Четкость, решительность, движение вперед без отложений.

Совет: говорите прямо – сейчас стоит действовать быстро.

Водолей — Семерка Жезлов

Необходимость отстоять позицию.

Совет: границы — это о заботе о себе, не о конфликте.

Рыбы — Королева Кубков

Эмоциональное обновление, мягкость и возвращение внутренней гармонии.

Совет: лейте душу — это сейчас дает опору.

25 октября 2025 года — день возможностей и коррекции курса. Для одних знаков появится новый шанс, для других – облегчение и эмоциональная стабильность. Главное – не идти против себя и позволить событиям раскрываться естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

