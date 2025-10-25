- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 25 октября 2025: новые возможности для Овнов и эмоциональное восстановление для Рыб
25 октября 2025 года карты Таро указывают на день, когда многие знаки получат шанс изменить подход к делам или отношениям. Это период внутренней переоценки и небольших, но важных сдвигов.
Сегодня Вселенная подталкивает к более осознанным действиям. Карты Таро советуют прислушиваться к сигналам жизни: где нужен прорыв, а где мягкий отпуск. Для одних знаков это время новых начинаний, для других – восстановление эмоционального баланса.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесо Фортуны
Неожиданный поворот событий или шанс, который следует использовать.
Совет: будьте готовы изменить план – это откроет новую дверь.
Телец — Паж Жезлов
Вдохновение, идея или новый импульс в действиях.
Совет: не сомневайтесь — первый шаг важнее идеального.
Близнецы — Девятка Кубков
Эмоциональное удовольствие и ощущение, что все складывается как следует.
Совет: фиксируйте хорошие моменты – это даст ресурс.
Рак — Шестерка Кубков.
Теплые контакты, возвращение приятных воспоминаний, поддержка близких.
Совет: разрешите себе мягкость и ностальгию.
Лев — Королева Жезлов
Вы в центре событий. Внутренняя харизма управляет ситуацией.
Совет: проявите себя – это принесет уважение и результат.
Дева — Пятерка Пентаклей
Может появиться чувство нехватки или тревоги.
Совет: поддержка рядом – не стесняйтесь ее принять.
Весы — Звезда
Вдохновение, вера в себя, легкость.
Совет: не останавливайте своих мечтаний – они уже в движении к вам.
Скорпион — Девятка Мечей
Не нужны волнения или лишние мысли.
Совет: вместо прокрутки сценариев поговорите с реальностью.
Стрелец — Туз Пентаклев
Шанс в финансах, работе или практических делах.
Совет: действуйте – это начало может стать прорывом.
Козерог — Рыцарь Мечей
Четкость, решительность, движение вперед без отложений.
Совет: говорите прямо – сейчас стоит действовать быстро.
Водолей — Семерка Жезлов
Необходимость отстоять позицию.
Совет: границы — это о заботе о себе, не о конфликте.
Рыбы — Королева Кубков
Эмоциональное обновление, мягкость и возвращение внутренней гармонии.
Совет: лейте душу — это сейчас дает опору.
25 октября 2025 года — день возможностей и коррекции курса. Для одних знаков появится новый шанс, для других – облегчение и эмоциональная стабильность. Главное – не идти против себя и позволить событиям раскрываться естественно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
