Гороскоп по картам Таро на 25 сентября 2025: новые пути для Овнов и гармония для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Последние дни сентября приносят энергию обновления и осознанных решений. Карты Таро на 25 сентября подсказывают: не стоит медлить с важными шагами, ведь сегодня можно сделать решительный выбор и приблизиться к желаемому.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Двойка Жезлов

Перед вами открываются новые пути. Это день планов, стратегий и перспектив.

Телец — Девятка Пентаклов

Стабильность и комфорт доставят удовольствие. Вы сможете насладиться своими достижениями.

Близнецы — Рыцарь Мечев

День динамических действий и скорых решений. Вы сможете добиться цели благодаря решимости.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная отзывчивость поможет вам наладить гармоничные отношения. Прислушайтесь к сердцу.

Лев — Шестерка Жезлов

Вас ждет успех и признание. Это день побед и заслуженной похвалы.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Труд и внимательность к деталям принесут стабильный результат. Хороший день для обучения.

Весы — Двойка Кубков

Гармония и любовь станут главной темой. Это день для откровенных разговоров и партнерства.

Скорпион — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция. Сохраняйте спокойствие и отстаивайте свои интересы.

Стрелец — Солнце

Ясность и оптимизм будут являться вашим ресурсом. Прекрасное время для успеха и радости.

Козерог — Иерофант

День традиций и мудрости. Слушайте советы авторитетных людей и доверяйте опыту.

Водолей — Звезда

Вера в будущее и вдохновение помогут вам смело двигаться вперед.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства или эмоциональные открытия войдут в вашу жизнь.

25 сентября 2025 г. станет днем планов, гармонии и внутренней силы. Одни знаки обретут успех и признание, другие – вдохновение или новые чувства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.