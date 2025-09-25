- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 25 сентября 2025: новые пути для Овнов и гармония для Весов
25 сентября 2025 года карты Таро обещают день открытий и гармонии. Одни знаки получат шанс начать новый путь, другие – найдут баланс в отношениях и внутреннем равновесии.
Последние дни сентября приносят энергию обновления и осознанных решений. Карты Таро на 25 сентября подсказывают: не стоит медлить с важными шагами, ведь сегодня можно сделать решительный выбор и приблизиться к желаемому.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Двойка Жезлов
Перед вами открываются новые пути. Это день планов, стратегий и перспектив.
Телец — Девятка Пентаклов
Стабильность и комфорт доставят удовольствие. Вы сможете насладиться своими достижениями.
Близнецы — Рыцарь Мечев
День динамических действий и скорых решений. Вы сможете добиться цели благодаря решимости.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная отзывчивость поможет вам наладить гармоничные отношения. Прислушайтесь к сердцу.
Лев — Шестерка Жезлов
Вас ждет успех и признание. Это день побед и заслуженной похвалы.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Труд и внимательность к деталям принесут стабильный результат. Хороший день для обучения.
Весы — Двойка Кубков
Гармония и любовь станут главной темой. Это день для откровенных разговоров и партнерства.
Скорпион — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция. Сохраняйте спокойствие и отстаивайте свои интересы.
Стрелец — Солнце
Ясность и оптимизм будут являться вашим ресурсом. Прекрасное время для успеха и радости.
Козерог — Иерофант
День традиций и мудрости. Слушайте советы авторитетных людей и доверяйте опыту.
Водолей — Звезда
Вера в будущее и вдохновение помогут вам смело двигаться вперед.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства или эмоциональные открытия войдут в вашу жизнь.
25 сентября 2025 г. станет днем планов, гармонии и внутренней силы. Одни знаки обретут успех и признание, другие – вдохновение или новые чувства.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
