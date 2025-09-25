ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 25 сентября 2025: новые пути для Овнов и гармония для Весов

25 сентября 2025 года карты Таро обещают день открытий и гармонии. Одни знаки получат шанс начать новый путь, другие – найдут баланс в отношениях и внутреннем равновесии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Последние дни сентября приносят энергию обновления и осознанных решений. Карты Таро на 25 сентября подсказывают: не стоит медлить с важными шагами, ведь сегодня можно сделать решительный выбор и приблизиться к желаемому.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Двойка Жезлов
    Перед вами открываются новые пути. Это день планов, стратегий и перспектив.

  • Телец — Девятка Пентаклов
    Стабильность и комфорт доставят удовольствие. Вы сможете насладиться своими достижениями.

  • Близнецы — Рыцарь Мечев
    День динамических действий и скорых решений. Вы сможете добиться цели благодаря решимости.

  • Рак — Королева Кубков
    Эмоциональная отзывчивость поможет вам наладить гармоничные отношения. Прислушайтесь к сердцу.

  • Лев — Шестерка Жезлов
    Вас ждет успех и признание. Это день побед и заслуженной похвалы.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Труд и внимательность к деталям принесут стабильный результат. Хороший день для обучения.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония и любовь станут главной темой. Это день для откровенных разговоров и партнерства.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция. Сохраняйте спокойствие и отстаивайте свои интересы.

  • Стрелец — Солнце
    Ясность и оптимизм будут являться вашим ресурсом. Прекрасное время для успеха и радости.

  • Козерог — Иерофант
    День традиций и мудрости. Слушайте советы авторитетных людей и доверяйте опыту.

  • Водолей — Звезда
    Вера в будущее и вдохновение помогут вам смело двигаться вперед.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства или эмоциональные открытия войдут в вашу жизнь.

25 сентября 2025 г. станет днем планов, гармонии и внутренней силы. Одни знаки обретут успех и признание, другие – вдохновение или новые чувства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie