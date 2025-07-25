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Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 года: Ракам — новые надежды, а Стрельцам — мудрое завершение
Этот день откроет новые перспективы и подскажет, как мудро поступать в непростых ситуациях.
Карты Таро – это мощный символический инструмент, помогающий заглянуть в глубины подсознательного, понять текущие процессы и направить сознание в нужном направлении. Они не дают роковых прогнозов, но предлагают подсказки, помогающие лучше разобраться в себе и в мире вокруг.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 года
Овен (21 марта — 19 апреля)
Карта дня: паж жезлов
День для новых идей и смелости. Вы можете получить неожиданное сообщение или шанс проявить себя. Не бойтесь действовать.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Карта дня: королева кубков
Ваши эмоции станут ключом к гармонии. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и заботьтесь о близких – сегодня важно проявить нежность.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Карта дня: тройка пентаклей
Командная работа принесет наилучшие результаты. Ищите союзников, учитесь новому и делитесь своими знаниями.
Рак (21 июня — 22 июля)
Карта дня: Звезда
Надежда, восстановление, вдохновение – все это сегодня будет с вами. Сосредоточьтесь на мечтах и сделайте первый шаг к их реализации.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта дня: девятка жезлов
Вы на финишной прямой, но силы на грани. Не сдавайтесь – ваши усилия не напрасны, осталось совсем чуть-чуть.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Карта дня: Колесница
Время решительных действий. Ваши цели уже близко, главное — не колебаться и не позволять эмоциям одерживать верх над логикой.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта дня: семерка кубков
Иллюзии и чрезмерность вариантов могут сбить с толку. Сконцентрируйтесь на одном направлении – и тогда увидите результат.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта дня: шестерка пентаклов
Щедрость – ключ к балансу. Помогайте другим, но и не забывайте принимать поддержку, когда она вам нужна.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта дня: Мир
Цикл завершен, и это открывает новые горизонты. Отпустите уже отжившее и встречайте рассвет новой главы.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта дня: пятерка мечей
Избегайте споров и доказывайте свою правоту любой ценой. Иногда победа оставляет горький привкус. Выберите путь мудрости.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта дня: десятка пентаклей
Стабильность и долгосрочные планы – сегодня удачный момент позаботиться о будущем семьи, бизнеса и дома.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта дня: восьмерка мечей
Вы можете чувствовать себя загнанными в угол, но большинство ограничений только в вашем воображении. Взгляните на ситуацию с другой стороны.
Этот день требует внутренней честности, ясного видения и готовности делать выбор, не оглядываясь на страхи. Карты Таро предлагают ключи – но дверь открывать вам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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