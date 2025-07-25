Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 года: Ракам — новые надежды, а Стрельцам — мудрое завершение

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это мощный символический инструмент, помогающий заглянуть в глубины подсознательного, понять текущие процессы и направить сознание в нужном направлении. Они не дают роковых прогнозов, но предлагают подсказки, помогающие лучше разобраться в себе и в мире вокруг.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: паж жезлов

День для новых идей и смелости. Вы можете получить неожиданное сообщение или шанс проявить себя. Не бойтесь действовать.

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Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: королева кубков

Ваши эмоции станут ключом к гармонии. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и заботьтесь о близких – сегодня важно проявить нежность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: тройка пентаклей

Командная работа принесет наилучшие результаты. Ищите союзников, учитесь новому и делитесь своими знаниями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Звезда

Надежда, восстановление, вдохновение – все это сегодня будет с вами. Сосредоточьтесь на мечтах и сделайте первый шаг к их реализации.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта дня: девятка жезлов

Вы на финишной прямой, но силы на грани. Не сдавайтесь – ваши усилия не напрасны, осталось совсем чуть-чуть.

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Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Колесница

Время решительных действий. Ваши цели уже близко, главное — не колебаться и не позволять эмоциям одерживать верх над логикой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: семерка кубков

Иллюзии и чрезмерность вариантов могут сбить с толку. Сконцентрируйтесь на одном направлении – и тогда увидите результат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: шестерка пентаклов

Щедрость – ключ к балансу. Помогайте другим, но и не забывайте принимать поддержку, когда она вам нужна.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Мир

Цикл завершен, и это открывает новые горизонты. Отпустите уже отжившее и встречайте рассвет новой главы.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: пятерка мечей

Избегайте споров и доказывайте свою правоту любой ценой. Иногда победа оставляет горький привкус. Выберите путь мудрости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: десятка пентаклей

Стабильность и долгосрочные планы – сегодня удачный момент позаботиться о будущем семьи, бизнеса и дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: восьмерка мечей

Вы можете чувствовать себя загнанными в угол, но большинство ограничений только в вашем воображении. Взгляните на ситуацию с другой стороны.

Этот день требует внутренней честности, ясного видения и готовности делать выбор, не оглядываясь на страхи. Карты Таро предлагают ключи – но дверь открывать вам.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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