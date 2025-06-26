Гороскоп по картам Таро на 26 июня 2025 года: Ракам следует добавить драйва, а Скорпионам будет тяжело

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 июня 2025 г. рассказывает, что Овнов ожидает счастья, а Близнецам не стоит закапывать талант в землю.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Реклама

Будьте счастливы. Отношения улучшаются. На работе смело двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж кубков"

Добавь эмоций. Зажгите отношения страстью. На работе прислушивайтесь к советам коллег.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Реклама

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте вместе. На работе достойно действуйте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Эмоции бьют через край. В отношениях добавьте драйву.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка кубков"

Реклама

Возвращайся к своему прошлому. В отношениях ищите взаимопонимания. В движении по карьерной лестнице ищите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка мечей"

Может быть больно. В любви вам могут разбить сердце. На работе лучше отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Реклама

Энергия – ваше все. В делах сердечных – выбирайте силу. На работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Работайте, но не слишком много. В отношениях будет тяжело. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка жезлов"

Реклама

Впереди – новые открытия. В отношениях ищите сотрудничества. На работе начните новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – сама энергия. В отношениях добавьте драйву.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Реклама

Проявите силу. В отношениях отстаивайте свою позицию. На работе добавьте смелости.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Маг"

Покажите свою силу. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. В работе – смело двигайтесь вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.