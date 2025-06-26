- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 4670
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 26 июня 2025 года: Ракам следует добавить драйва, а Скорпионам будет тяжело
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 26 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 июня 2025 г. рассказывает, что Овнов ожидает счастья, а Близнецам не стоит закапывать талант в землю.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Будьте счастливы. Отношения улучшаются. На работе смело двигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж кубков"
Добавь эмоций. Зажгите отношения страстью. На работе прислушивайтесь к советам коллег.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте вместе. На работе достойно действуйте.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Эмоции бьют через край. В отношениях добавьте драйву.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка кубков"
Возвращайся к своему прошлому. В отношениях ищите взаимопонимания. В движении по карьерной лестнице ищите единомышленников.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка мечей"
Может быть больно. В любви вам могут разбить сердце. На работе лучше отдохнуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Энергия – ваше все. В делах сердечных – выбирайте силу. На работе проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Работайте, но не слишком много. В отношениях будет тяжело. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – новые открытия. В отношениях ищите сотрудничества. На работе начните новый проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы – сама энергия. В отношениях добавьте драйву.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Проявите силу. В отношениях отстаивайте свою позицию. На работе добавьте смелости.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Маг"
Покажите свою силу. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. В работе – смело двигайтесь вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.