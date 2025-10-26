- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 26 октября 2025: спокойствие для Раков и новый фокус для Дев.
26 октября 2025 года карты Таро символизируют день, когда самым важным становится внутреннее состояние. Это время приводить в порядок мысли, завершать нерешительность и возвращать себе чувство опоры.
Этот день не об спешке, а о глубине. События будут развиваться постепенно, но верно. Карты Таро на 26 октября подсказывают: ответ приходит в тишине, а не в напряжении. Для одних знаков это стабилизация, для других переход на новый уровень понимания.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Четверка Жезлов
Ощущение поддержки, домашний уют, эмоциональная безопасность.
Совет: опирайтесь на тех, кто рядом – опора ближе, чем кажется.
Телец — Шестерка Мечей
Переход к покою после напряжения.
Совет: не оглядывайтесь назад – вы двигаетесь в правильном направлении.
Близнецы — Королева Мечей
Ясность, трезвость и логическое видение ситуации.
Совет: четко говорите — ваше слово сегодня имеет вес.
Рак — Четверка Кубков
Потребность во внутреннем отдыхе, легкая замкнутость в себе.
Совет: дайте себе время перезагрузиться.
Лев — Девятка Пентаклей
Финансовая стабильность или чувство самодостаточности.
Совет: наслаждайтесь плодами собственного труда.
Дева — Туз Мечев
Ясность и новый фокус. Появляется решение или ответ, которого не хватало.
Совет: доверяйте первому мнению — он самый чистый.
Весы — Двое Пентаклей
Необходимость сбалансировать два направления или выбора.
Совет: сохраняйте гибкость – это поможет удержать равновесие.
Скорпион — Башня
Внезапное осознание или изменение положения вещей.
Совет: разрушающееся больше не служит — не держитесь.
Стрелец — Рыцарь Кубков
Эмоциональная открытость, приятные встречи, сердечные разговоры.
Совет: действуйте по душе – искренность приведет к нужным людям.
Козерог — Паж Пентаклей
Малый, но важный шаг вперед.
Совет: обучение или новый навык станет фундаментом будущего.
Водолей — Девятка Жезлов
Вы почти на финише — осталось немного выдержки.
Совет: доверьтесь процессу – вы ближе к результату, чем думаете.
Рыбы — Справедливость
Восстановление баланса и справедливости в ситуации.
Совет: решения, принятые сегодня, будут длительными.
26 октября 2025 года – это день внутренней стабилизации и тихого преобразования. Он помогает увидеть, где вы уже созрели к новому, а где еще нужен покой. Карты Таро советуют: не спешите – сегодня победит тот, кто сохраняет равновесие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
