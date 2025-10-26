ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 26 октября 2025: спокойствие для Раков и новый фокус для Дев.

26 октября 2025 года карты Таро символизируют день, когда самым важным становится внутреннее состояние. Это время приводить в порядок мысли, завершать нерешительность и возвращать себе чувство опоры.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день не об спешке, а о глубине. События будут развиваться постепенно, но верно. Карты Таро на 26 октября подсказывают: ответ приходит в тишине, а не в напряжении. Для одних знаков это стабилизация, для других переход на новый уровень понимания.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Четверка Жезлов
    Ощущение поддержки, домашний уют, эмоциональная безопасность.
    Совет: опирайтесь на тех, кто рядом – опора ближе, чем кажется.

  • Телец — Шестерка Мечей
    Переход к покою после напряжения.
    Совет: не оглядывайтесь назад – вы двигаетесь в правильном направлении.

  • Близнецы — Королева Мечей
    Ясность, трезвость и логическое видение ситуации.
    Совет: четко говорите — ваше слово сегодня имеет вес.

  • Рак — Четверка Кубков
    Потребность во внутреннем отдыхе, легкая замкнутость в себе.
    Совет: дайте себе время перезагрузиться.

  • Лев — Девятка Пентаклей
    Финансовая стабильность или чувство самодостаточности.
    Совет: наслаждайтесь плодами собственного труда.

  • Дева — Туз Мечев
    Ясность и новый фокус. Появляется решение или ответ, которого не хватало.
    Совет: доверяйте первому мнению — он самый чистый.

  • Весы — Двое Пентаклей
    Необходимость сбалансировать два направления или выбора.
    Совет: сохраняйте гибкость – это поможет удержать равновесие.

  • Скорпион — Башня
    Внезапное осознание или изменение положения вещей.
    Совет: разрушающееся больше не служит — не держитесь.

  • Стрелец — Рыцарь Кубков
    Эмоциональная открытость, приятные встречи, сердечные разговоры.
    Совет: действуйте по душе – искренность приведет к нужным людям.

  • Козерог — Паж Пентаклей
    Малый, но важный шаг вперед.
    Совет: обучение или новый навык станет фундаментом будущего.

  • Водолей — Девятка Жезлов
    Вы почти на финише — осталось немного выдержки.
    Совет: доверьтесь процессу – вы ближе к результату, чем думаете.

  • Рыбы — Справедливость
    Восстановление баланса и справедливости в ситуации.
    Совет: решения, принятые сегодня, будут длительными.

26 октября 2025 года – это день внутренней стабилизации и тихого преобразования. Он помогает увидеть, где вы уже созрели к новому, а где еще нужен покой. Карты Таро советуют: не спешите – сегодня победит тот, кто сохраняет равновесие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

