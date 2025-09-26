- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2025 года: новые возможности для Дев и вдохновение для Водолеев
26 сентября 2025 года карты Таро указывают на день обновления, интуитивных решений и внутреннего роста. Для одних знаков это будет момент творческого прорыва, для других — время стабильности и душевного комфорта.
Последняя пятница сентября несет энергию перехода — от активности к покою, от действий к осознанию. Карты Таро на 26 сентября подсказывают: прислушайтесь к интуиции, действуйте рассудительно и не упустите возможности, которые может подарить этот день.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
Энергия движения и решимости поможет вам добиться желаемого. Главное – не торопитесь без плана.
Телец — Девятка Пентаклей
Вы сможете насладиться результатами своего труда. День благоприятен для отдыха и финансовых вопросов.
Близнецы — Маг
Вы почувствуете уверенность в своих силах. Пора действовать и воплощать смелые идеи.
Рак — Королева Кубков
Интуиция и эмоциональная отзывчивость помогут вам принять правильное решение.
Лев — Солнце
Ясность, оптимизм и радость наполнят день. Это время приятных событий и признания.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Ваши старания принесут результат. Это день, когда труд и внимание будут помогать укрепить позиции.
Весы — Справедливость
Вы сможете найти баланс и принять честное решение. Хорошее время для урегулирования важных вопросов.
Скорпион — Башня
Возможны внезапные изменения. Не бойтесь – они освободят пространство для нового.
Стрелец — Тройка Жезлов
День перспектив и планов на будущее Вы можете увидеть новые горизонты.
Козерог — Иерофант
Пора прислушиваться к мудрости и советам авторитетных людей. День подходит для обучения.
Водолей — Звезда
Вдохновение, вера в будущее и творческие идеи станут вашим двигателем.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства или духовное открытие сделают этот день особенным.
26 сентября 2025 года – день обновления, осознания и вдохновения. Некоторые ощутят приток энергии для новых дел, другие — гармонию и спокойствие в сердце. Главное — не сопротивляться изменениям и принимать все, что приходит, с благодарностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
