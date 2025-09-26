ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2025 года: новые возможности для Дев и вдохновение для Водолеев

26 сентября 2025 года карты Таро указывают на день обновления, интуитивных решений и внутреннего роста. Для одних знаков это будет момент творческого прорыва, для других — время стабильности и душевного комфорта.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Последняя пятница сентября несет энергию перехода — от активности к покою, от действий к осознанию. Карты Таро на 26 сентября подсказывают: прислушайтесь к интуиции, действуйте рассудительно и не упустите возможности, которые может подарить этот день.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    Энергия движения и решимости поможет вам добиться желаемого. Главное – не торопитесь без плана.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Вы сможете насладиться результатами своего труда. День благоприятен для отдыха и финансовых вопросов.

  • Близнецы — Маг
    Вы почувствуете уверенность в своих силах. Пора действовать и воплощать смелые идеи.

  • Рак — Королева Кубков
    Интуиция и эмоциональная отзывчивость помогут вам принять правильное решение.

  • Лев — Солнце
    Ясность, оптимизм и радость наполнят день. Это время приятных событий и признания.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Ваши старания принесут результат. Это день, когда труд и внимание будут помогать укрепить позиции.

  • Весы — Справедливость
    Вы сможете найти баланс и принять честное решение. Хорошее время для урегулирования важных вопросов.

  • Скорпион — Башня
    Возможны внезапные изменения. Не бойтесь – они освободят пространство для нового.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    День перспектив и планов на будущее Вы можете увидеть новые горизонты.

  • Козерог — Иерофант
    Пора прислушиваться к мудрости и советам авторитетных людей. День подходит для обучения.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение, вера в будущее и творческие идеи станут вашим двигателем.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства или духовное открытие сделают этот день особенным.

26 сентября 2025 года – день обновления, осознания и вдохновения. Некоторые ощутят приток энергии для новых дел, другие — гармонию и спокойствие в сердце. Главное — не сопротивляться изменениям и принимать все, что приходит, с благодарностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

