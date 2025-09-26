Гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2025 года: новые возможности для Дев и вдохновение для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

Последняя пятница сентября несет энергию перехода — от активности к покою, от действий к осознанию. Карты Таро на 26 сентября подсказывают: прислушайтесь к интуиции, действуйте рассудительно и не упустите возможности, которые может подарить этот день.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергия движения и решимости поможет вам добиться желаемого. Главное – не торопитесь без плана.

Телец — Девятка Пентаклей

Вы сможете насладиться результатами своего труда. День благоприятен для отдыха и финансовых вопросов.

Близнецы — Маг

Вы почувствуете уверенность в своих силах. Пора действовать и воплощать смелые идеи.

Рак — Королева Кубков

Интуиция и эмоциональная отзывчивость помогут вам принять правильное решение.

Лев — Солнце

Ясность, оптимизм и радость наполнят день. Это время приятных событий и признания.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Ваши старания принесут результат. Это день, когда труд и внимание будут помогать укрепить позиции.

Весы — Справедливость

Вы сможете найти баланс и принять честное решение. Хорошее время для урегулирования важных вопросов.

Скорпион — Башня

Возможны внезапные изменения. Не бойтесь – они освободят пространство для нового.

Стрелец — Тройка Жезлов

День перспектив и планов на будущее Вы можете увидеть новые горизонты.

Козерог — Иерофант

Пора прислушиваться к мудрости и советам авторитетных людей. День подходит для обучения.

Водолей — Звезда

Вдохновение, вера в будущее и творческие идеи станут вашим двигателем.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства или духовное открытие сделают этот день особенным.

26 сентября 2025 года – день обновления, осознания и вдохновения. Некоторые ощутят приток энергии для новых дел, другие — гармонию и спокойствие в сердце. Главное — не сопротивляться изменениям и принимать все, что приходит, с благодарностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

