Гороскоп по картам Таро на 27 октября 2025: новые решения для Дев и позитивные изменения для Стрельцов

После периода стабилизации энергия начинает двигаться в направлении развития. Карты Таро подсказывают: пора доверять не только ощущениям, но и готовности действовать. 27 октября благоприятен для небольших, но значимых решений, постепенно выведших к большому результату.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Вдохновение и начало нового этапа.

Совет: не откладывайте идею — сделайте первый шаг сегодня.

Телец — Девятка Пентаклей

Комфорт, самодостаточность, финансовая уверенность.

Совет: положитесь на собственный опыт — вы на правильном пути.

Близнецы — Шестерка Жезлов

Признание, награда, фуррор.

Совет: примите благодарность или поддержку — он заслуженный.

Рак — Рыцарь Мечей

Надо действовать быстро и решительно.

Совет: не сомневайтесь — пора прояснять позицию.

Лев — Четверка Кубков

Эмоциональная пауза или чувство внутренней замкнутости.

Совет: не отказывайтесь от появляющейся рядом возможности.

Дева — Смерть

Завершение старого цикла и готовность к обновлению.

Совет: отпуск — не потеря, а развитие.

Весы — Паж Жезлов

Новое вдохновение и желание действовать.

Совет: начинайте малыми шагами — дальше будет больше.

Скорпион — Королева Мечей

Ясность, внутренняя правда, трезвый взор.

Совет: не уступайте своему видению, если оно честно.

Стрелец — Колесо Фортуны

Возврат событий или новая благоприятная возможность.

Совет: воспользуйтесь шансом — он не случаен.

Козерог — Десятка Жезлов

Чувство перегрузки или ответственности.

Совет: распределите нагрузку — не все нужно тянуть самому.

Водолей — Двойка Мечей

Застыв перед решением, пауза.

Совет: позвольте себе немного тишины — выбор созреет сам.

Рыбы — Звезда

Вдохновение, доверие к жизни, ощущение светлого будущего.

Совет: не тушите свою надежду – он сейчас ваш ориентир.

27 октября 2025 года – день, когда появляется импульс к действию. Он не об спешке, а об осознанном движении. Каждый знак получает возможность сделать шаг к лучшему – главное, не игнорировать подсказки жизни.

