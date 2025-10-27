ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 27 октября 2025: новые решения для Дев и позитивные изменения для Стрельцов

27 октября 2025 карты Таро указывают на день постепенного движения вперед. Это момент, когда интуиция сочетается с действием, а внутреннее понимание превращается в конкретные шаги.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После периода стабилизации энергия начинает двигаться в направлении развития. Карты Таро подсказывают: пора доверять не только ощущениям, но и готовности действовать. 27 октября благоприятен для небольших, но значимых решений, постепенно выведших к большому результату.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Вдохновение и начало нового этапа.
    Совет: не откладывайте идею — сделайте первый шаг сегодня.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Комфорт, самодостаточность, финансовая уверенность.
    Совет: положитесь на собственный опыт — вы на правильном пути.

  • Близнецы — Шестерка Жезлов
    Признание, награда, фуррор.
    Совет: примите благодарность или поддержку — он заслуженный.

  • Рак — Рыцарь Мечей
    Надо действовать быстро и решительно.
    Совет: не сомневайтесь — пора прояснять позицию.

  • Лев — Четверка Кубков
    Эмоциональная пауза или чувство внутренней замкнутости.
    Совет: не отказывайтесь от появляющейся рядом возможности.

  • Дева — Смерть
    Завершение старого цикла и готовность к обновлению.
    Совет: отпуск — не потеря, а развитие.

  • Весы — Паж Жезлов
    Новое вдохновение и желание действовать.
    Совет: начинайте малыми шагами — дальше будет больше.

  • Скорпион — Королева Мечей
    Ясность, внутренняя правда, трезвый взор.
    Совет: не уступайте своему видению, если оно честно.

  • Стрелец — Колесо Фортуны
    Возврат событий или новая благоприятная возможность.
    Совет: воспользуйтесь шансом — он не случаен.

  • Козерог — Десятка Жезлов
    Чувство перегрузки или ответственности.
    Совет: распределите нагрузку — не все нужно тянуть самому.

  • Водолей — Двойка Мечей
    Застыв перед решением, пауза.
    Совет: позвольте себе немного тишины — выбор созреет сам.

  • Рыбы — Звезда
    Вдохновение, доверие к жизни, ощущение светлого будущего.
    Совет: не тушите свою надежду – он сейчас ваш ориентир.

27 октября 2025 года – день, когда появляется импульс к действию. Он не об спешке, а об осознанном движении. Каждый знак получает возможность сделать шаг к лучшему – главное, не игнорировать подсказки жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

