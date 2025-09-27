Гороскоп по картам Таро на 27 сентября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день наполнен спокойной, но продуктивной энергией. Карты Таро на 27 сентября подсказывают: следует завершить то, что оставалось незавершенным, и открыться новым возможностям. Для кого-то это будет день работы над собой, а для других момент радости, любви или творческого прорыва.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Рыцарь Мечей

Вы будете действовать быстро и решительно. Главное – не принимайте импульсивных решений.

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и уверенность в своих силах помогут укрепить ваши позиции.

Близнецы — Паж Жезлов

Новые идеи и вдохновение будут сопровождать вас весь день. Это хорошее время для творческих проектов.

Рак — Десятка Кубков.

Гармония и тепло в отношениях сделают день особенным. Уделите время близким.

Лев — Солнце

День радости, ясности и победы. Вы можете получить заслуженное признание.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус на работе и деталях. Ваши старания принесут ощутимый результат.

Весы — Двойка Кубков

Это день любви, партнерства и гармоничных контактов. Возможны приятные встречи.

Скорпион — Смерть

День трансформации. Старое заканчивается, чтобы освободить место для нового.

Стрелец — Тройка Жезлов

Ваши горизонты расширяются. Это время для планирования будущего и смелых решений.

Козерог — Иерофант

Мудрость и опыт подскажут верный путь. День хорош для обучения или советов.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вдохновение станут вашим двигателем. Верьте в свои мечты.

Рыбы — Туз Кубков

Новые эмоции, любовь или духовное открытие наполнят этот день.

27 сентября 2025 года – день ясности, стабильности и внутреннего роста. Одни знаки почувствуют гармонию в отношениях, другие – вдохновение и желание творить. Карты Таро советуют доверять жизненному потоку и не сопротивляться изменениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.