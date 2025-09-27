ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 27 сентября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Близнецов

27 сентября 2025 года карты Таро обещают день покоя, гармонии и ясности. Для одних знаков это будет период стабильности, для других время вдохновения, когда стоит доверять своим идеям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день наполнен спокойной, но продуктивной энергией. Карты Таро на 27 сентября подсказывают: следует завершить то, что оставалось незавершенным, и открыться новым возможностям. Для кого-то это будет день работы над собой, а для других момент радости, любви или творческого прорыва.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Мечей
    Вы будете действовать быстро и решительно. Главное – не принимайте импульсивных решений.

  • Телец — Король Пентаклей
    Стабильность и уверенность в своих силах помогут укрепить ваши позиции.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новые идеи и вдохновение будут сопровождать вас весь день. Это хорошее время для творческих проектов.

  • Рак — Десятка Кубков.
    Гармония и тепло в отношениях сделают день особенным. Уделите время близким.

  • Лев — Солнце
    День радости, ясности и победы. Вы можете получить заслуженное признание.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Фокус на работе и деталях. Ваши старания принесут ощутимый результат.

  • Весы — Двойка Кубков
    Это день любви, партнерства и гармоничных контактов. Возможны приятные встречи.

  • Скорпион — Смерть
    День трансформации. Старое заканчивается, чтобы освободить место для нового.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Ваши горизонты расширяются. Это время для планирования будущего и смелых решений.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость и опыт подскажут верный путь. День хорош для обучения или советов.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вдохновение станут вашим двигателем. Верьте в свои мечты.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые эмоции, любовь или духовное открытие наполнят этот день.

27 сентября 2025 года – день ясности, стабильности и внутреннего роста. Одни знаки почувствуют гармонию в отношениях, другие – вдохновение и желание творить. Карты Таро советуют доверять жизненному потоку и не сопротивляться изменениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie