Гороскоп по картам Таро на 28 сентября 2025: гармония для Раков и успех для Львов
28 сентября 2025 года карты Таро указывают на день покоя, радости и вдохновения. Для одних знаков это будет момент внутреннего обновления, для других — день побед, ясности и гармонии в отношениях.
Последнее воскресенье сентября несет энергию благодарности, любви и гармонии. Карты Таро на 28 сентября подсказывают: стоит остановиться, почувствовать баланс и поблагодарить за достижения. Это день, когда Вселенная суммирует ваши усилия и вознаграждает тех, кто действовал с искренностью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Шестерка Жезлов
Вас ждет признание и победа. Вы получите заслуженную похвалу и ощутите поддержку.
Телец — Десятка Пентаклей
Стабильность и гармония в семье или в работе. Прекрасный день для домашнего уюта и финансовой уверенности.
Близнецы — Тройка Жезлов
Новые планы и перспективы открываются вам. Действуйте смело – успех не заставит себя ждать.
Рак — Десятка Кубков
День душевного покоя, любви и благодарности. Гармония в семье и отношениях станет вашим ресурсом.
Лев — Солнце
Ясность, удача и искренняя радость. Это день побед и вдохновения, когда все складывается в вашу пользу.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Труд и внимание к деталям принесут стабильные результаты. Хороший день для самосовершенствования.
Весы — Двойка Кубков
Гармония в отношениях и взаимопонимание станет главной темой. Возможны приятные встречи.
Скорпион — Колесо Фортуны.
События могут развернуться неожиданно. Верьте в удачу – Вселенная на вашей стороне.
Стрелец — Туз Жезлов
День новых начинаний. Вы получите вдохновение для смелых действий и проектов.
Козерог — Иерофант
Мудрость и традиции помогут принять взвешенное решение. День благоприятен для обучения.
Водолей — Звезда
Вдохновение и вера в себя откроют новые возможности. Это день духовного возвышения.
Рыбы — Паж Кубков
Новые чувства или эмоциональные открытия сделают этот день теплым и особенным.
28 сентября 2025 года — день света, благодарности и гармонии. Одни знаки получат заслуженный успех, другие — тепло любви и душевное спокойствие. Карты Таро советуют: отпустите тревоги и наслаждайтесь моментом — Вселенная с вами в резонансе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
