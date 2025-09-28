Гороскоп по картам Таро на 28 сентября 2025: гармония для Раков и успех для Львов

Карты Таро / © ТСН.ua

Последнее воскресенье сентября несет энергию благодарности, любви и гармонии. Карты Таро на 28 сентября подсказывают: стоит остановиться, почувствовать баланс и поблагодарить за достижения. Это день, когда Вселенная суммирует ваши усилия и вознаграждает тех, кто действовал с искренностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Шестерка Жезлов

Вас ждет признание и победа. Вы получите заслуженную похвалу и ощутите поддержку.

Телец — Десятка Пентаклей

Стабильность и гармония в семье или в работе. Прекрасный день для домашнего уюта и финансовой уверенности.

Близнецы — Тройка Жезлов

Новые планы и перспективы открываются вам. Действуйте смело – успех не заставит себя ждать.

Рак — Десятка Кубков

День душевного покоя, любви и благодарности. Гармония в семье и отношениях станет вашим ресурсом.

Лев — Солнце

Ясность, удача и искренняя радость. Это день побед и вдохновения, когда все складывается в вашу пользу.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Труд и внимание к деталям принесут стабильные результаты. Хороший день для самосовершенствования.

Весы — Двойка Кубков

Гармония в отношениях и взаимопонимание станет главной темой. Возможны приятные встречи.

Скорпион — Колесо Фортуны.

События могут развернуться неожиданно. Верьте в удачу – Вселенная на вашей стороне.

Стрелец — Туз Жезлов

День новых начинаний. Вы получите вдохновение для смелых действий и проектов.

Козерог — Иерофант

Мудрость и традиции помогут принять взвешенное решение. День благоприятен для обучения.

Водолей — Звезда

Вдохновение и вера в себя откроют новые возможности. Это день духовного возвышения.

Рыбы — Паж Кубков

Новые чувства или эмоциональные открытия сделают этот день теплым и особенным.

28 сентября 2025 года — день света, благодарности и гармонии. Одни знаки получат заслуженный успех, другие — тепло любви и душевное спокойствие. Карты Таро советуют: отпустите тревоги и наслаждайтесь моментом — Вселенная с вами в резонансе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

