Гороскоп по картам Таро на 28 сентября 2025: гармония для Раков и успех для Львов

28 сентября 2025 года карты Таро указывают на день покоя, радости и вдохновения. Для одних знаков это будет момент внутреннего обновления, для других — день побед, ясности и гармонии в отношениях.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Последнее воскресенье сентября несет энергию благодарности, любви и гармонии. Карты Таро на 28 сентября подсказывают: стоит остановиться, почувствовать баланс и поблагодарить за достижения. Это день, когда Вселенная суммирует ваши усилия и вознаграждает тех, кто действовал с искренностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Шестерка Жезлов
    Вас ждет признание и победа. Вы получите заслуженную похвалу и ощутите поддержку.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Стабильность и гармония в семье или в работе. Прекрасный день для домашнего уюта и финансовой уверенности.

  • Близнецы Тройка Жезлов
    Новые планы и перспективы открываются вам. Действуйте смело – успех не заставит себя ждать.

  • Рак — Десятка Кубков
    День душевного покоя, любви и благодарности. Гармония в семье и отношениях станет вашим ресурсом.

  • Лев — Солнце
    Ясность, удача и искренняя радость. Это день побед и вдохновения, когда все складывается в вашу пользу.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Труд и внимание к деталям принесут стабильные результаты. Хороший день для самосовершенствования.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония в отношениях и взаимопонимание станет главной темой. Возможны приятные встречи.

  • Скорпион — Колесо Фортуны.
    События могут развернуться неожиданно. Верьте в удачу – Вселенная на вашей стороне.

  • Стрелец — Туз Жезлов
    День новых начинаний. Вы получите вдохновение для смелых действий и проектов.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость и традиции помогут принять взвешенное решение. День благоприятен для обучения.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение и вера в себя откроют новые возможности. Это день духовного возвышения.

  • Рыбы — Паж Кубков
    Новые чувства или эмоциональные открытия сделают этот день теплым и особенным.

28 сентября 2025 года — день света, благодарности и гармонии. Одни знаки получат заслуженный успех, другие — тепло любви и душевное спокойствие. Карты Таро советуют: отпустите тревоги и наслаждайтесь моментом — Вселенная с вами в резонансе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

