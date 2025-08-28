Гороскоп по картам Таро на 29 августа 2025: амбиции для Овнов, вдохновение для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

29 августа 2025 года — день, когда энергия шагает рука об руку с интуицией. Карты Таро подсказывают: внутренний баланс позволяет лучше увидеть путь вперед. Ваши настоящие желания и стремления именно то, на что стоит обратить внимание и сегодня.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро

Овен — Девятка жезлов

Ваш запас энергии способен подвести вас к победе. Держите фокус и не сдавайтесь в последний рывок.

Телец — Паж мечей

Следуйте за интеллектуальным порывом или неожиданным прозрением – оно в силах менять к лучшему.

Близнецы — Туз Кубков

Эмоциональное вдохновение найдет вас: открытость к новым чувствам придаст силу и творческий импульс.

Рак — Колесница (перевернутая)

Не форсируйте события. Сдержанность сегодня – ваш ключ к контролю и мудрым решениям.

Лев — Шестерка кубков

Восстановите связь с чем-то важным из прошлого — верное вдохновение и силу.

Дева — Императрица

Ваша забота, творчество или поддержка дома станут основой успеха. Это ваш день, чтобы лелеять и быть лелеемыми.

Весы — Сила

Внутренняя стойкость и сочувствие позволят вам обойти любое препятствие.

Скорпион — Солнце

Ваша ясность и внутренняя энергия сияют сейчас ярче – не бойтесь быть в центре событий.

Стрелец — Тройка пентаклов

Коллаборация и внимание к деталям сегодня приносят большую пользу. Мощь — во взаимодействии.

Козерог — Двойка кубков

Глубокие взаимопонимания создадут для вас эмоциональный щит. Сегодня о партнерстве и сопереживании.

Водолей — Умеренность

Гармония между действием и рефлексией дает вам преимущество. Всему свое время – соблюдайте балансы.

Рыбы — Шестерка мечей

Движение в сторону новых берегов – хоть и медленно, но обязательно даст результат. Настало время для перемен.

29 августа - удачное время для чести и развития. Таро призывают: принимайте движение, когда оно осознано , и тогда результат окажется не только продуктивным, но и наполненным смыслом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

