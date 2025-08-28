- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 29 августа 2025: амбиции для Овнов, вдохновение для Весов
Нынешняя энергия направлена на реализацию амбиций и душевное обновление. Карты Таро призывают: любое свершение начинается с веры в себя и понимания, куда двигаться. Гармония внутри – залог успешного шага вперед.
29 августа 2025 года — день, когда энергия шагает рука об руку с интуицией. Карты Таро подсказывают: внутренний баланс позволяет лучше увидеть путь вперед. Ваши настоящие желания и стремления именно то, на что стоит обратить внимание и сегодня.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро
Овен — Девятка жезлов
Ваш запас энергии способен подвести вас к победе. Держите фокус и не сдавайтесь в последний рывок.
Телец — Паж мечей
Следуйте за интеллектуальным порывом или неожиданным прозрением – оно в силах менять к лучшему.
Близнецы — Туз Кубков
Эмоциональное вдохновение найдет вас: открытость к новым чувствам придаст силу и творческий импульс.
Рак — Колесница (перевернутая)
Не форсируйте события. Сдержанность сегодня – ваш ключ к контролю и мудрым решениям.
Лев — Шестерка кубков
Восстановите связь с чем-то важным из прошлого — верное вдохновение и силу.
Дева — Императрица
Ваша забота, творчество или поддержка дома станут основой успеха. Это ваш день, чтобы лелеять и быть лелеемыми.
Весы — Сила
Внутренняя стойкость и сочувствие позволят вам обойти любое препятствие.
Скорпион — Солнце
Ваша ясность и внутренняя энергия сияют сейчас ярче – не бойтесь быть в центре событий.
Стрелец — Тройка пентаклов
Коллаборация и внимание к деталям сегодня приносят большую пользу. Мощь — во взаимодействии.
Козерог — Двойка кубков
Глубокие взаимопонимания создадут для вас эмоциональный щит. Сегодня о партнерстве и сопереживании.
Водолей — Умеренность
Гармония между действием и рефлексией дает вам преимущество. Всему свое время – соблюдайте балансы.
Рыбы — Шестерка мечей
Движение в сторону новых берегов – хоть и медленно, но обязательно даст результат. Настало время для перемен.
29 августа - удачное время для чести и развития. Таро призывают: принимайте движение, когда оно осознано , и тогда результат окажется не только продуктивным, но и наполненным смыслом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
