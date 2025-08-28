ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 29 августа 2025: амбиции для Овнов, вдохновение для Весов

Нынешняя энергия направлена на реализацию амбиций и душевное обновление. Карты Таро призывают: любое свершение начинается с веры в себя и понимания, куда двигаться. Гармония внутри – залог успешного шага вперед.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

29 августа 2025 года — день, когда энергия шагает рука об руку с интуицией. Карты Таро подсказывают: внутренний баланс позволяет лучше увидеть путь вперед. Ваши настоящие желания и стремления именно то, на что стоит обратить внимание и сегодня.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро

  • ОвенДевятка жезлов
    Ваш запас энергии способен подвести вас к победе. Держите фокус и не сдавайтесь в последний рывок.

  • ТелецПаж мечей
    Следуйте за интеллектуальным порывом или неожиданным прозрением – оно в силах менять к лучшему.

  • БлизнецыТуз Кубков
    Эмоциональное вдохновение найдет вас: открытость к новым чувствам придаст силу и творческий импульс.

  • РакКолесница (перевернутая)
    Не форсируйте события. Сдержанность сегодня – ваш ключ к контролю и мудрым решениям.

  • ЛевШестерка кубков
    Восстановите связь с чем-то важным из прошлого — верное вдохновение и силу.

  • ДеваИмператрица
    Ваша забота, творчество или поддержка дома станут основой успеха. Это ваш день, чтобы лелеять и быть лелеемыми.

  • ВесыСила
    Внутренняя стойкость и сочувствие позволят вам обойти любое препятствие.

  • СкорпионСолнце
    Ваша ясность и внутренняя энергия сияют сейчас ярче – не бойтесь быть в центре событий.

  • СтрелецТройка пентаклов
    Коллаборация и внимание к деталям сегодня приносят большую пользу. Мощь — во взаимодействии.

  • КозерогДвойка кубков
    Глубокие взаимопонимания создадут для вас эмоциональный щит. Сегодня о партнерстве и сопереживании.

  • ВодолейУмеренность
    Гармония между действием и рефлексией дает вам преимущество. Всему свое время – соблюдайте балансы.

  • РыбыШестерка мечей
    Движение в сторону новых берегов – хоть и медленно, но обязательно даст результат. Настало время для перемен.

29 августа - удачное время для чести и развития. Таро призывают: принимайте движение, когда оно осознано , и тогда результат окажется не только продуктивным, но и наполненным смыслом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

