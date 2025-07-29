Гороскоп по картам Таро на 29 июля 2025: Овнам – новый толчок, а Весам – ясность в решениях

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро — язык символов, раскрывающий скрытые смыслы и помогающий увидеть ситуации под другим углом. Они не предписывают, а скорее указывают на потенциал и скрытые ресурсы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта дня: рыцарь жезлов

Время для активных шагов и смелых решений. Ваша энергия сегодня может открыть новую дверь, поэтому не сомневайтесь действовать.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта дня: восьмерка кубков

Возможно, настал момент оставить что-нибудь позади. Не бойтесь отпустить ситуацию, которая больше не доставляет радости.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта дня: туз пентаклей

День сулит новые возможности в финансах или работе. Следует внимательно присмотреться к предложениям, которые появятся сегодня.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта дня: королева кубков

Ваша интуиция сегодня на пике. Прислушайтесь к внутренним ощущениям – они подскажут правильное направление.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта дня: шестерка пентаклей

День гармоничного обмена. Помощь, которую вы предоставите или получите, сегодня особенно ценна и важна.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта дня: Паж жезлов

Новое вдохновение или интересная идея может появиться врасплох. Следует ее сохранить и развивать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта дня: Солнце

Четкость мнений и положительные новости помогут найти решение, которое давно искали. Это день ясности и уверенности.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта дня: четверка мечей

Дайте себе время отдохнуть и перевести дух. Слишком активные действия сегодня могут истощить.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта дня: девятка жезлов

Вы уже близки к цели, но нужно еще немного выдержки.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта дня: двойка пентаклей

Баланс между делами – главный вызов этого дня. Не берите на себя слишком много, ищите равновесие.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта дня: верховная жрица

Доверяйте внутреннему голосу. Сегодня ответы приходят через наблюдение и интуитивное понимание.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта дня: десятка кубков

День радости, семейного тепла и гармонии. Будьте с теми, кто приносит вам свет и поддержку.

29 июля – день, когда баланс между действием и внутренним спокойствием особенно важен. Карты рекомендуют быть внимательными к знакам и сохранять внутреннее равновесие.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.