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Гороскоп по картам Таро на 29 июля 2025: Овнам – новый толчок, а Весам – ясность в решениях
Этот день открывает возможности тем, кто готов действовать, но вместе с тем требует честности с самим собой.
Карты Таро — язык символов, раскрывающий скрытые смыслы и помогающий увидеть ситуации под другим углом. Они не предписывают, а скорее указывают на потенциал и скрытые ресурсы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта дня: рыцарь жезлов
Время для активных шагов и смелых решений. Ваша энергия сегодня может открыть новую дверь, поэтому не сомневайтесь действовать.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта дня: восьмерка кубков
Возможно, настал момент оставить что-нибудь позади. Не бойтесь отпустить ситуацию, которая больше не доставляет радости.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта дня: туз пентаклей
День сулит новые возможности в финансах или работе. Следует внимательно присмотреться к предложениям, которые появятся сегодня.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта дня: королева кубков
Ваша интуиция сегодня на пике. Прислушайтесь к внутренним ощущениям – они подскажут правильное направление.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта дня: шестерка пентаклей
День гармоничного обмена. Помощь, которую вы предоставите или получите, сегодня особенно ценна и важна.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта дня: Паж жезлов
Новое вдохновение или интересная идея может появиться врасплох. Следует ее сохранить и развивать.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта дня: Солнце
Четкость мнений и положительные новости помогут найти решение, которое давно искали. Это день ясности и уверенности.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта дня: четверка мечей
Дайте себе время отдохнуть и перевести дух. Слишком активные действия сегодня могут истощить.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта дня: девятка жезлов
Вы уже близки к цели, но нужно еще немного выдержки.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта дня: двойка пентаклей
Баланс между делами – главный вызов этого дня. Не берите на себя слишком много, ищите равновесие.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта дня: верховная жрица
Доверяйте внутреннему голосу. Сегодня ответы приходят через наблюдение и интуитивное понимание.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта дня: десятка кубков
День радости, семейного тепла и гармонии. Будьте с теми, кто приносит вам свет и поддержку.
29 июля – день, когда баланс между действием и внутренним спокойствием особенно важен. Карты рекомендуют быть внимательными к знакам и сохранять внутреннее равновесие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.
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