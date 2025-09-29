Гороскоп по картам Таро на 29 сентября 2025: новые чувства для Весов и уверенность для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Начало новой недели несет обновление и спокойную уверенность. Карты Таро на 29 сентября подсказывают: пора подвести итоги сентября и определить приоритеты перед октябрем. Это день, когда интуиция станет вашим главным союзником, а внутренняя сила поможет принять верное решение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и движения вперед. Вы сможете реализовать свои идеи, если не будете медлить.

Телец — Девятка Пентаклов

Вы почувствуете удовлетворение от стабильности и собственных достижений. Пора насладиться результатами.

Близнецы — Паж Жезлов

Новости или неожиданное предложение откроют новые перспективы. День благоприятен для вдохновения.

Рак — Королева Кубков.

Ваши эмоции и интуиция помогут понять, как поступать. Пора доверять сердцу.

Лев — Солнце

День радости, признания и позитива. Вы сможете увидеть плоды своего труда.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Фокус на работе и внимательности к деталям. Ваши усилия будут вознаграждены.

Весы — Туз Кубков

Новые чувства или глубокие эмоции войдут в вашу жизнь. Это день любви и вдохновения.

Скорпион — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция. Используйте эту энергию для роста.

Стрелец — Тройка Жезлов

Пора строить планы на будущее. Вы почувствуете веру в свои силы и перспективы.

Козерог — Король Пентаклей

Стабильность и уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых дел.

Водолей — Звезда

Вдохновение и вера в будущее станут вашим ресурсом. Это день творчества и самовыражения.

Рыбы — Туз Мечев

Время ясности и внутреннего прозрения. Вы сможете четко увидеть истину и принять мудрое решение.

29 сентября 2025 г. принесет обновление, веру в собственные силы и гармонию. Одни знаки получат шанс на новые чувства, другие – на стабильность и уверенность. Карты Таро советуют действовать честно, слушать интуицию и не останавливаться перед переменами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.