Гороскоп по картам Таро на 29 сентября 2025: новые чувства для Весов и уверенность для Козерогов
29 сентября 2025 года карты Таро обещают день ясности, гармонии и решительных шагов. Одни знаки получат вдохновение для новых начинаний, другие — обретут внутренний баланс и стабильность.
Начало новой недели несет обновление и спокойную уверенность. Карты Таро на 29 сентября подсказывают: пора подвести итоги сентября и определить приоритеты перед октябрем. Это день, когда интуиция станет вашим главным союзником, а внутренняя сила поможет принять верное решение.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
День активности и движения вперед. Вы сможете реализовать свои идеи, если не будете медлить.
Телец — Девятка Пентаклов
Вы почувствуете удовлетворение от стабильности и собственных достижений. Пора насладиться результатами.
Близнецы — Паж Жезлов
Новости или неожиданное предложение откроют новые перспективы. День благоприятен для вдохновения.
Рак — Королева Кубков.
Ваши эмоции и интуиция помогут понять, как поступать. Пора доверять сердцу.
Лев — Солнце
День радости, признания и позитива. Вы сможете увидеть плоды своего труда.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Фокус на работе и внимательности к деталям. Ваши усилия будут вознаграждены.
Весы — Туз Кубков
Новые чувства или глубокие эмоции войдут в вашу жизнь. Это день любви и вдохновения.
Скорпион — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция. Используйте эту энергию для роста.
Стрелец — Тройка Жезлов
Пора строить планы на будущее. Вы почувствуете веру в свои силы и перспективы.
Козерог — Король Пентаклей
Стабильность и уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых дел.
Водолей — Звезда
Вдохновение и вера в будущее станут вашим ресурсом. Это день творчества и самовыражения.
Рыбы — Туз Мечев
Время ясности и внутреннего прозрения. Вы сможете четко увидеть истину и принять мудрое решение.
29 сентября 2025 г. принесет обновление, веру в собственные силы и гармонию. Одни знаки получат шанс на новые чувства, другие – на стабильность и уверенность. Карты Таро советуют действовать честно, слушать интуицию и не останавливаться перед переменами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
