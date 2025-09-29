ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 29 сентября 2025: новые чувства для Весов и уверенность для Козерогов

29 сентября 2025 года карты Таро обещают день ясности, гармонии и решительных шагов. Одни знаки получат вдохновение для новых начинаний, другие — обретут внутренний баланс и стабильность.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало новой недели несет обновление и спокойную уверенность. Карты Таро на 29 сентября подсказывают: пора подвести итоги сентября и определить приоритеты перед октябрем. Это день, когда интуиция станет вашим главным союзником, а внутренняя сила поможет принять верное решение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    День активности и движения вперед. Вы сможете реализовать свои идеи, если не будете медлить.

  • Телец — Девятка Пентаклов
    Вы почувствуете удовлетворение от стабильности и собственных достижений. Пора насладиться результатами.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новости или неожиданное предложение откроют новые перспективы. День благоприятен для вдохновения.

  • Рак — Королева Кубков.
    Ваши эмоции и интуиция помогут понять, как поступать. Пора доверять сердцу.

  • Лев — Солнце
    День радости, признания и позитива. Вы сможете увидеть плоды своего труда.

  • Дева — Восьмерка Пентаклов
    Фокус на работе и внимательности к деталям. Ваши усилия будут вознаграждены.

  • Весы — Туз Кубков
    Новые чувства или глубокие эмоции войдут в вашу жизнь. Это день любви и вдохновения.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция. Используйте эту энергию для роста.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Пора строить планы на будущее. Вы почувствуете веру в свои силы и перспективы.

  • Козерог — Король Пентаклей
    Стабильность и уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых дел.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение и вера в будущее станут вашим ресурсом. Это день творчества и самовыражения.

  • Рыбы — Туз Мечев
    Время ясности и внутреннего прозрения. Вы сможете четко увидеть истину и принять мудрое решение.

29 сентября 2025 г. принесет обновление, веру в собственные силы и гармонию. Одни знаки получат шанс на новые чувства, другие – на стабильность и уверенность. Карты Таро советуют действовать честно, слушать интуицию и не останавливаться перед переменами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

