Гороскоп по картам Таро на 3 августа 2025 года: Ракам – время развлечений, а Девам не стоит зацикливаться на быту

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 августа 2025 года рассказывает, что Рыбам стоит показать, что они способны больше, а Ракам — развлечься.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 августа 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

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Двигайтесь вперед и у вас все получится. Достигайте новых высот в отношениях. Действуйте активно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но боитесь "разуть глаза". Сделайте что-нибудь в отношениях. А на работе поищите новые вызовы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

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Работайте плодотворно. В отношениях придется изрядно потрудиться, чтобы получить новые плоды. В решении рабочих вопросов – ищите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка кубков"

Время для развлечений. Познакомьтесь со знакомыми и близкими. На работе стоит устроить небольшое гулянье.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

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Пора собирать новые плоды. В отношениях действуйте более решительно, чтобы получить результат. Что касается работы, то нужно придумать что-нибудь новенькое.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на быту. В любви не "пыляйте" друг друга. В рабочих вопросах могут возникнуть передряги.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Достойно работайте и получите результат. В отношениях следует действовать вместе. А на работе ждите небольшую премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все может измениться, то стоит быть готовым к переменам. В любви будут "качели".

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

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Вы мало используете свой интеллект. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе – не бойтесь рубить с плеча.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка мечей"

Сделайте паузу. В отношениях стоит немного отдохнуть друг от друга. В рабочих вопросах следует дистанцироваться от эмоций.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

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Сегодня будет тяжело. В любви ожидайте уяснения отношений.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж мечей"

Пора действовать. Попробуйте что-нибудь новое в сексе. А на работе покажите, что вы способны на большее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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