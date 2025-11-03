ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 3 ноября 2025: открытие для Весов и новые возможности для Рыб

3 ноября 2025 карты Таро указывают на день, когда даже мелкие события имеют более глубокий смысл. Интуиция сейчас – главный компас, а решения, принятые с доверием к себе, станут судьбоносными.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день балансирует между действием и наблюдением. Карты Таро на 3 ноября напоминают: иногда шаг вперед делается из-за спокойствия и ясности. Если что-то не складывается, значит, Вселенная вас оберегает. Верьте в свою внутреннюю мудрость.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Кубков
    Новые эмоции, вдохновение или приятная встреча.
    Совет: откройте сердце — сегодня день теплых проявлений.

  • Телец — Король Пентаклей
    Практические достижения, стабильность и уверенность в себе.
    Совет: действуйте благоразумно — сегодня все удается тем, кто не суетится.

  • Близнецы — Восьмерка Мечей
    Вы ограничиваете себя собственными сомнениями.
    Совет: посмотрите на ситуацию под другим углом — выход есть.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье или поддержка от близких.
    Совет: делитесь теплом и благодарностью — оно удвоится.

  • Лев — Двойка Жезлов
    Планирование, обдумывание будущих шагов.
    Совет: не торопитесь, но не медлите — видение становится четким.

  • Дева — Девятка Пентаклей
    Уверенность в себе, результаты усилий и комфорт.
    Совет: позвольте себе насладиться тем, что уже достигнуто.

  • Весы — Суд
    День прозрения и переоценки.
    Совет: примите уроки прошлого — именно они откроют новый путь.

  • Скорпион — Смерть
    Глубокие изменения, возрождение после завершения.
    Совет: не сопротивляйтесь трансформации — это ваше духовное развитие.

  • Стрелец — Шестерка Жезлов
    Признание, поддержка, победа.
    Совет: не убавляйте свои достижения — вы действительно этого достойны.

  • Козерог — Пятерка Пентаклей
    Чувство недостатка или растерянности.
    Совет: не закройтесь — рядом есть помощь, просто попросите.

  • Водолей — Рыцарь Мечев
    День действия, скорых решений и активности.
    Совет: не медлите — сейчас важна скорость и четкость.

  • Рыбы — Колесо Фортуны.
    Поворот событий, неожиданный случай, шанс от судьбы.
    Совет: принимайте изменения — они ведут к лучшему.

3 ноября 2025 года — день, когда старые шаблоны отходят, а новые возможности открываются. Это момент ясности, духовного роста и доверия к процессу жизни. Карты Таро подсказывают: не бойтесь поворотов — они ведут вас к истинному направлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

