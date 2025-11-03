Гороскоп по картам Таро на 3 ноября 2025: открытие для Весов и новые возможности для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день балансирует между действием и наблюдением. Карты Таро на 3 ноября напоминают: иногда шаг вперед делается из-за спокойствия и ясности. Если что-то не складывается, значит, Вселенная вас оберегает. Верьте в свою внутреннюю мудрость.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Туз Кубков

Новые эмоции, вдохновение или приятная встреча.

Совет: откройте сердце — сегодня день теплых проявлений.

Телец — Король Пентаклей

Практические достижения, стабильность и уверенность в себе.

Совет: действуйте благоразумно — сегодня все удается тем, кто не суетится.

Близнецы — Восьмерка Мечей

Вы ограничиваете себя собственными сомнениями.

Совет: посмотрите на ситуацию под другим углом — выход есть.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье или поддержка от близких.

Совет: делитесь теплом и благодарностью — оно удвоится.

Лев — Двойка Жезлов

Планирование, обдумывание будущих шагов.

Совет: не торопитесь, но не медлите — видение становится четким.

Дева — Девятка Пентаклей

Уверенность в себе, результаты усилий и комфорт.

Совет: позвольте себе насладиться тем, что уже достигнуто.

Весы — Суд

День прозрения и переоценки.

Совет: примите уроки прошлого — именно они откроют новый путь.

Скорпион — Смерть

Глубокие изменения, возрождение после завершения.

Совет: не сопротивляйтесь трансформации — это ваше духовное развитие.

Стрелец — Шестерка Жезлов

Признание, поддержка, победа.

Совет: не убавляйте свои достижения — вы действительно этого достойны.

Козерог — Пятерка Пентаклей

Чувство недостатка или растерянности.

Совет: не закройтесь — рядом есть помощь, просто попросите.

Водолей — Рыцарь Мечев

День действия, скорых решений и активности.

Совет: не медлите — сейчас важна скорость и четкость.

Рыбы — Колесо Фортуны.

Поворот событий, неожиданный случай, шанс от судьбы.

Совет: принимайте изменения — они ведут к лучшему.

3 ноября 2025 года — день, когда старые шаблоны отходят, а новые возможности открываются. Это момент ясности, духовного роста и доверия к процессу жизни. Карты Таро подсказывают: не бойтесь поворотов — они ведут вас к истинному направлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

