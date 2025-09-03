ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
381
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 3 сентября 2025 года: развитие для Близнецов, прозрение для Скорпионов

Этот день наполнен энергией внутренней силы и открытостью к трансформациям. Карты Таро подсказывают: видящий дальше — тот и двигает перемены, а не остается их свидетелем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

3 сентября – день, когда интуиция (собственная и внешняя) помогает действовать мудро. Таро говорят: если вы сможете остановиться, увидеть и понять внутренний сигнал – ваши шаги станут не только смелыми, но и целеустремленными.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака:

  • ОвенКолесница.
    Контроль и действие – ваши сегодня фокус и ресурс. Вы способны вести события вперед.

  • ТелецДевятка Кубков.
    Ваши желания имеют силу – не сомневайтесь, радуйтесь теплым мгновениям.

  • БлизнецыТуз Жезлов
    Вдохновение сегодня не только возможно — оно ждет вас. Будьте готовы принять новое начало.

  • РакПаж Мечей
    Новые идеи могут возникнуть неожиданно. Будьте открыты к внутреннему диалогу – в нем ответ.

  • ЛевСила
    Ваша внутренняя стойкость и мягкость – сегодня, как никогда, ваши самые большие ресурсы.

  • Дева — Императрица
    Творите, старайтесь, верьте: забота — ваша сила, которая сегодня может породить настоящую красоту.

  • ВесыСолнце
    Ясность, энергия, оптимизм – ваш внутренний компас приведет к положительному движению вперед.

  • СкорпионПравосудие
    Равновесие и честность — ваши инструменты. Сегодня важно действовать справедливо – это ведет к ясному результату.

  • СтрелецШестерка Кубков
    Прошедшие чувства или теплые воспоминания могут поднять настроение. Не бойтесь вернуться к тому, что когда-то дарило счастье.

  • КозерогДвойка Пентаклей
    Баланс между разными сферами жизни — ключ. Держите гармонию – она выдержит загрузку.

  • ВодолейЛуна
    Интуиция — ваш проводник. Не все понятно, на первый взгляд, примите этот вызов.

  • РыбыПовешенный
    Изменение перспективы способно дать ответы. Сегодня стоит остановиться, переосмыслить.

3 сентября — день, когда понимание того, куда двигаться, приходит через внутреннюю четкость и баланс. Карты Таро советуют: будьте в контакте с собой, и тогда путь станет яснее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
381
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie