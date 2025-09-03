Гороскоп по картам Таро на 3 сентября 2025 года: развитие для Близнецов, прозрение для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

3 сентября – день, когда интуиция (собственная и внешняя) помогает действовать мудро. Таро говорят: если вы сможете остановиться, увидеть и понять внутренний сигнал – ваши шаги станут не только смелыми, но и целеустремленными.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака:

Овен — Колесница.

Контроль и действие – ваши сегодня фокус и ресурс. Вы способны вести события вперед.

Телец — Девятка Кубков.

Ваши желания имеют силу – не сомневайтесь, радуйтесь теплым мгновениям.

Близнецы — Туз Жезлов

Вдохновение сегодня не только возможно — оно ждет вас. Будьте готовы принять новое начало.

Рак — Паж Мечей

Новые идеи могут возникнуть неожиданно. Будьте открыты к внутреннему диалогу – в нем ответ.

Лев — Сила

Ваша внутренняя стойкость и мягкость – сегодня, как никогда, ваши самые большие ресурсы.

Дева — Императрица

Творите, старайтесь, верьте: забота — ваша сила, которая сегодня может породить настоящую красоту.

Весы — Солнце

Ясность, энергия, оптимизм – ваш внутренний компас приведет к положительному движению вперед.

Скорпион — Правосудие

Равновесие и честность — ваши инструменты. Сегодня важно действовать справедливо – это ведет к ясному результату.

Стрелец — Шестерка Кубков

Прошедшие чувства или теплые воспоминания могут поднять настроение. Не бойтесь вернуться к тому, что когда-то дарило счастье.

Козерог — Двойка Пентаклей

Баланс между разными сферами жизни — ключ. Держите гармонию – она выдержит загрузку.

Водолей — Луна

Интуиция — ваш проводник. Не все понятно, на первый взгляд, примите этот вызов.

Рыбы — Повешенный

Изменение перспективы способно дать ответы. Сегодня стоит остановиться, переосмыслить.

3 сентября — день, когда понимание того, куда двигаться, приходит через внутреннюю четкость и баланс. Карты Таро советуют: будьте в контакте с собой, и тогда путь станет яснее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

