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Гороскоп по картам Таро на 30 июня 2025 года: Овнам следует проявить активность, а Близнецов ожидают сюрпризы
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 30 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 июня 2025 года рассказывает, что у Львова все удается, а Овнам нужно больше огня.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз жезлов"
Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Вам подходит развитие. В отношениях пора перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получите то, чего заслуживаете. В любви ожидайте приятных сюрпризов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях не следует ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Маг"
У вас все получается. В любви сбалансируйте чувство и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка кубков"
За проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Смерть"
Вас ожидают перемены. У любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасной вариант.
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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и вы со всем справитесь. На работе работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж жезлов"
Вовсю двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к избранной цели.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз пентаклей"
Следует знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается как нельзя лучше.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Умеренность"
Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в пустое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть тяжело. На работе не отбрасывайте руку помощи.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.