Астрология
7
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2025: завершение цикла для Дев и вдохновение для Рыб

30 сентября 2025 года карты Таро символизируют день подведения итогов и внутренней ясности. Это время, когда следует оставить позади прошлое и смело смотреть в будущее.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Последний день сентября подытоживает события месяца и открывает новую страницу. Карты Таро на 30 сентября указывают на необходимость благодарности, спокойствия и доверия к жизни. Для кого этот день станет завершением важного этапа, а для других — началом нового, наполненного надеждой и вдохновением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Вы почувствуете энергию движения и уверенности. Это день, когда можно смело делать следующий шаг.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Стабильность и благополучие станут главными темами дня. Вы почувствуете гордость за свои достижения.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новые идеи или интересная новость вдохновят вас. Это день творческих импульсов и спонтанных возможностей.

  • Рак — Девятка Кубков
    День удовольствия и душевного комфорта. Вы можете насладиться спокойствием и гармонией.

  • Лев — Солнце
    Свет, ясность и успех будут сопровождать вас. Прекрасный день для завершения дел на положительной ноте.

  • Дева — Мир
    Вы завершаете важный жизненный цикл. Пора подвести итоги и почувствовать гордость за пройденный путь.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония в отношениях и взаимопонимание доставят радость. День благоприятен для любви и примирения.

  • Скорпион — Смерть
    Завершение этапа и трансформация. Старое уходит, чтобы освободить место для нового.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Перед вами открываются новые горизонты. Вы готовы к смелым шагам и планам.

  • Козерог — Иерофант
    День духовной зрелости. Обращайтесь к мудрости, традициям и советам старших.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение и вера в будущее наполнят вас. Это день мечтаний, идей и светлого видения жизни.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства или духовное обновление сделают день особенным. Это символ чистоты сердца и возможностей.

30 сентября 2025 года завершает месяц энергией ясности, признательности и обновления. Одни знаки завершат важный жизненный этап, другие откроют новую дверь. Карты Таро напоминают: закрытие циклов – это всегда начало нового пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

