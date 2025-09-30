- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2025: завершение цикла для Дев и вдохновение для Рыб
30 сентября 2025 года карты Таро символизируют день подведения итогов и внутренней ясности. Это время, когда следует оставить позади прошлое и смело смотреть в будущее.
Последний день сентября подытоживает события месяца и открывает новую страницу. Карты Таро на 30 сентября указывают на необходимость благодарности, спокойствия и доверия к жизни. Для кого этот день станет завершением важного этапа, а для других — началом нового, наполненного надеждой и вдохновением.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Вы почувствуете энергию движения и уверенности. Это день, когда можно смело делать следующий шаг.
Телец — Десятка Пентаклей
Стабильность и благополучие станут главными темами дня. Вы почувствуете гордость за свои достижения.
Близнецы — Паж Жезлов
Новые идеи или интересная новость вдохновят вас. Это день творческих импульсов и спонтанных возможностей.
Рак — Девятка Кубков
День удовольствия и душевного комфорта. Вы можете насладиться спокойствием и гармонией.
Лев — Солнце
Свет, ясность и успех будут сопровождать вас. Прекрасный день для завершения дел на положительной ноте.
Дева — Мир
Вы завершаете важный жизненный цикл. Пора подвести итоги и почувствовать гордость за пройденный путь.
Весы — Двойка Кубков
Гармония в отношениях и взаимопонимание доставят радость. День благоприятен для любви и примирения.
Скорпион — Смерть
Завершение этапа и трансформация. Старое уходит, чтобы освободить место для нового.
Стрелец — Тройка Жезлов
Перед вами открываются новые горизонты. Вы готовы к смелым шагам и планам.
Козерог — Иерофант
День духовной зрелости. Обращайтесь к мудрости, традициям и советам старших.
Водолей — Звезда
Вдохновение и вера в будущее наполнят вас. Это день мечтаний, идей и светлого видения жизни.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства или духовное обновление сделают день особенным. Это символ чистоты сердца и возможностей.
30 сентября 2025 года завершает месяц энергией ясности, признательности и обновления. Одни знаки завершат важный жизненный этап, другие откроют новую дверь. Карты Таро напоминают: закрытие циклов – это всегда начало нового пути.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
