Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
168
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 31 августа 2025 года: стабильность для Козорогов, прозрение для Дев

Окончание августовского марафона открывает возможности для внутреннего прозрения и финального рывка. Карты Таро говорят: прячьтесь от повседневных шумов, чтобы лучше услышать правду и направить конечный толчок к цели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

31 августа — день, когда активное действие сочетается с внутренней мудростью. Сегодня важно не только видеть изменения, но и воплощать их с ясностью и энергией. Таро подсказывают: если приложите усилия осознанно, финал месяца подарит полезные достижения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

  • ОвенТройка Жезлов.
    Время видения и наблюдения — то, что вы запланировали, начинает приносить первые результаты.

  • ТелецМаг (перевернутый)
    Не теряйте голову от идеи, но не впадайте в чрезмерную самоуверенность: действовать нужно с умом.

  • БлизнецыШестерка Кубков (перевернута)
    Воспоминания могут вводить в заблуждение. Проверяйте желание актуальности, а не только эмоционального веса.

  • РакИмператор
    Ваша решительность и контроль обстоятельств станут основой для завершения важного проекта.

  • ЛевЛуна
    Избегание очевидного иногда ведет к истине. Сегодня важно доверять интуиции, даже если логика подсказывает обратное.

  • ДеваТуз Кубков.
    Новое чувство или творческий подъем — на пороге. Сердце подсказывает: время для вдохновения.

  • ВесыДевятка Пентаклов
    Самодостаточность и комфорт в себе — ключ к спокойному завершению августа.

  • СкорпионШестерка Мечей
    Переход в новое состояние внутреннего покоя — самое время отпустить лишнее и двигаться в другую реальность.

  • СтрелецКолесо Фортуны.
    Судьбоносные события на финише — ваш импульс может изменить все. Будьте открыты к шансам.

  • КозерогДесятка Кубков
    Эмоциональное завершение – это не конец, а одним из самых теплых начал. Наслаждайтесь моментом.

  • ВодолейКороль Пентаклов
    Финансовая или материальная стабильность сегодня – награда за ваши усилия.

  • РыбыПравосудие
    Ответственность и честность — ваш компас. Мудрые решения принесут равновесие и справедливость.

31 августа 2025 - день прозрения и успешной кульминации. Карты Таро советуют действовать сознательно, слушать интуицию и завершить луну с ясностью и внутренним балансом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением . Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

