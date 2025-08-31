- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 31 августа 2025 года: стабильность для Козорогов, прозрение для Дев
Окончание августовского марафона открывает возможности для внутреннего прозрения и финального рывка. Карты Таро говорят: прячьтесь от повседневных шумов, чтобы лучше услышать правду и направить конечный толчок к цели.
31 августа — день, когда активное действие сочетается с внутренней мудростью. Сегодня важно не только видеть изменения, но и воплощать их с ясностью и энергией. Таро подсказывают: если приложите усилия осознанно, финал месяца подарит полезные достижения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:
Овен — Тройка Жезлов.
Время видения и наблюдения — то, что вы запланировали, начинает приносить первые результаты.
Телец — Маг (перевернутый)
Не теряйте голову от идеи, но не впадайте в чрезмерную самоуверенность: действовать нужно с умом.
Близнецы — Шестерка Кубков (перевернута)
Воспоминания могут вводить в заблуждение. Проверяйте желание актуальности, а не только эмоционального веса.
Рак — Император
Ваша решительность и контроль обстоятельств станут основой для завершения важного проекта.
Лев — Луна
Избегание очевидного иногда ведет к истине. Сегодня важно доверять интуиции, даже если логика подсказывает обратное.
Дева — Туз Кубков.
Новое чувство или творческий подъем — на пороге. Сердце подсказывает: время для вдохновения.
Весы — Девятка Пентаклов
Самодостаточность и комфорт в себе — ключ к спокойному завершению августа.
Скорпион — Шестерка Мечей
Переход в новое состояние внутреннего покоя — самое время отпустить лишнее и двигаться в другую реальность.
Стрелец — Колесо Фортуны.
Судьбоносные события на финише — ваш импульс может изменить все. Будьте открыты к шансам.
Козерог — Десятка Кубков
Эмоциональное завершение – это не конец, а одним из самых теплых начал. Наслаждайтесь моментом.
Водолей — Король Пентаклов
Финансовая или материальная стабильность сегодня – награда за ваши усилия.
Рыбы — Правосудие
Ответственность и честность — ваш компас. Мудрые решения принесут равновесие и справедливость.
31 августа 2025 - день прозрения и успешной кульминации. Карты Таро советуют действовать сознательно, слушать интуицию и завершить луну с ясностью и внутренним балансом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
