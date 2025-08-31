Гороскоп по картам Таро на 31 августа 2025 года: стабильность для Козорогов, прозрение для Дев

Карты Таро / © ТСН.ua

31 августа — день, когда активное действие сочетается с внутренней мудростью. Сегодня важно не только видеть изменения, но и воплощать их с ясностью и энергией. Таро подсказывают: если приложите усилия осознанно, финал месяца подарит полезные достижения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

Овен — Тройка Жезлов.

Время видения и наблюдения — то, что вы запланировали, начинает приносить первые результаты.

Телец — Маг (перевернутый)

Не теряйте голову от идеи, но не впадайте в чрезмерную самоуверенность: действовать нужно с умом.

Близнецы — Шестерка Кубков (перевернута)

Воспоминания могут вводить в заблуждение. Проверяйте желание актуальности, а не только эмоционального веса.

Рак — Император

Ваша решительность и контроль обстоятельств станут основой для завершения важного проекта.

Лев — Луна

Избегание очевидного иногда ведет к истине. Сегодня важно доверять интуиции, даже если логика подсказывает обратное.

Дева — Туз Кубков.

Новое чувство или творческий подъем — на пороге. Сердце подсказывает: время для вдохновения.

Весы — Девятка Пентаклов

Самодостаточность и комфорт в себе — ключ к спокойному завершению августа.

Скорпион — Шестерка Мечей

Переход в новое состояние внутреннего покоя — самое время отпустить лишнее и двигаться в другую реальность.

Стрелец — Колесо Фортуны.

Судьбоносные события на финише — ваш импульс может изменить все. Будьте открыты к шансам.

Козерог — Десятка Кубков

Эмоциональное завершение – это не конец, а одним из самых теплых начал. Наслаждайтесь моментом.

Водолей — Король Пентаклов

Финансовая или материальная стабильность сегодня – награда за ваши усилия.

Рыбы — Правосудие

Ответственность и честность — ваш компас. Мудрые решения принесут равновесие и справедливость.

31 августа 2025 - день прозрения и успешной кульминации. Карты Таро советуют действовать сознательно, слушать интуицию и завершить луну с ясностью и внутренним балансом.

