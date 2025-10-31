Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2025: открытие для Водолеев и духовное прозрение для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Магическая энергия в этот день усиливает все эмоции и мысли. Карты Таро на 31 октября подсказывают: не стоит бороться с неизвестным – лучше принять его как часть собственного пути. Для одних знаков этот день станет моментом внутреннего прозрения, для других символом очищения и нового начала.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Маг

День силы и личной инициативы. У вас есть все ресурсы, чтобы начать что-то новое.

Совет: действуйте уверенно – Вселенная вас поддерживает.

Телец — Девятка Кубков

Эмоциональное наполнение и наслаждение. День радости и благодарности.

Совет: позвольте себе роскошь покоя и удовольствия.

Близнецы — Луна

Интуиция, мечты, символы. Некоторые вещи не такие, какими кажутся.

Совет: не делайте поспешных выводов — истина скрыта глубже.

Рак — Верховная Жрица

Духовная мудрость, интуиция, связь с подсознательным.

Совет: слушайте внутренний голос — он сегодня самый точный.

Лев — Солнце

Радость, энергия, легкость и уверенность.

Совет: делитесь светом — ваш позитив сейчас исцеляет других.

Дева — Десятка Пентаклов

Финансовая устойчивость и поддержка семьи.

Совет: сосредоточьтесь на длительных целях — результат близок.

Весы — Семерка Кубков

Много вариантов и возможностей — но не все они реальны.

Совет: не рассеивайте внимание — выберите одно, главное.

Скорпион — Смерть

Кардинальное обновление — символический день перерождения.

Совет: отпустите старое — Хеллоуин помогает превращению.

Стрелец — Туз Мечев

Ясность, решение, новый взор.

Совет: говорите правду — сегодня она очищает.

Козерог — Рыцарь Пентаклев

Последовательность и устойчивый прогресс.

Совет: не торопитесь — постоянные шаги ведут к уверенному результату.

Водолей — Колесо Фортуны.

Неожиданный поворот, новый шанс, знак судьбы.

Совет: принимайте изменения – они ведут к лучшему.

Рыбы - Звезда

Вдохновение, вера и внутреннее обновление.

Совет: мечтайте – сегодня ваши желания имеют особую силу.

31 октября 2025 года – день символических переходов и глубокой интуиции. Карты Таро открывают возможность увидеть истину там, где раньше царила тень. Главное — действовать не из страха, а из доверия к собственной силе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

