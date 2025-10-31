- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2025: открытие для Водолеев и духовное прозрение для Раков
31 октября 2025 года, в день Геловина, карты Таро открывают двери между мирами интуиции и реальности. Это время, когда знаки судьбы становятся более очевидными, а решения — более глубокими.
Магическая энергия в этот день усиливает все эмоции и мысли. Карты Таро на 31 октября подсказывают: не стоит бороться с неизвестным – лучше принять его как часть собственного пути. Для одних знаков этот день станет моментом внутреннего прозрения, для других символом очищения и нового начала.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Маг
День силы и личной инициативы. У вас есть все ресурсы, чтобы начать что-то новое.
Совет: действуйте уверенно – Вселенная вас поддерживает.
Телец — Девятка Кубков
Эмоциональное наполнение и наслаждение. День радости и благодарности.
Совет: позвольте себе роскошь покоя и удовольствия.
Близнецы — Луна
Интуиция, мечты, символы. Некоторые вещи не такие, какими кажутся.
Совет: не делайте поспешных выводов — истина скрыта глубже.
Рак — Верховная Жрица
Духовная мудрость, интуиция, связь с подсознательным.
Совет: слушайте внутренний голос — он сегодня самый точный.
Лев — Солнце
Радость, энергия, легкость и уверенность.
Совет: делитесь светом — ваш позитив сейчас исцеляет других.
Дева — Десятка Пентаклов
Финансовая устойчивость и поддержка семьи.
Совет: сосредоточьтесь на длительных целях — результат близок.
Весы — Семерка Кубков
Много вариантов и возможностей — но не все они реальны.
Совет: не рассеивайте внимание — выберите одно, главное.
Скорпион — Смерть
Кардинальное обновление — символический день перерождения.
Совет: отпустите старое — Хеллоуин помогает превращению.
Стрелец — Туз Мечев
Ясность, решение, новый взор.
Совет: говорите правду — сегодня она очищает.
Козерог — Рыцарь Пентаклев
Последовательность и устойчивый прогресс.
Совет: не торопитесь — постоянные шаги ведут к уверенному результату.
Водолей — Колесо Фортуны.
Неожиданный поворот, новый шанс, знак судьбы.
Совет: принимайте изменения – они ведут к лучшему.
Рыбы - Звезда
Вдохновение, вера и внутреннее обновление.
Совет: мечтайте – сегодня ваши желания имеют особую силу.
31 октября 2025 года – день символических переходов и глубокой интуиции. Карты Таро открывают возможность увидеть истину там, где раньше царила тень. Главное — действовать не из страха, а из доверия к собственной силе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.