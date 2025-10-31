ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2025: открытие для Водолеев и духовное прозрение для Раков

31 октября 2025 года, в день Геловина, карты Таро открывают двери между мирами интуиции и реальности. Это время, когда знаки судьбы становятся более очевидными, а решения — более глубокими.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Магическая энергия в этот день усиливает все эмоции и мысли. Карты Таро на 31 октября подсказывают: не стоит бороться с неизвестным – лучше принять его как часть собственного пути. Для одних знаков этот день станет моментом внутреннего прозрения, для других символом очищения и нового начала.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Маг
    День силы и личной инициативы. У вас есть все ресурсы, чтобы начать что-то новое.
    Совет: действуйте уверенно – Вселенная вас поддерживает.

  • Телец — Девятка Кубков
    Эмоциональное наполнение и наслаждение. День радости и благодарности.
    Совет: позвольте себе роскошь покоя и удовольствия.

  • Близнецы — Луна
    Интуиция, мечты, символы. Некоторые вещи не такие, какими кажутся.
    Совет: не делайте поспешных выводов — истина скрыта глубже.

  • Рак — Верховная Жрица
    Духовная мудрость, интуиция, связь с подсознательным.
    Совет: слушайте внутренний голос — он сегодня самый точный.

  • Лев — Солнце
    Радость, энергия, легкость и уверенность.
    Совет: делитесь светом — ваш позитив сейчас исцеляет других.

  • Дева — Десятка Пентаклов
    Финансовая устойчивость и поддержка семьи.
    Совет: сосредоточьтесь на длительных целях — результат близок.

  • Весы — Семерка Кубков
    Много вариантов и возможностей — но не все они реальны.
    Совет: не рассеивайте внимание — выберите одно, главное.

  • Скорпион — Смерть
    Кардинальное обновление — символический день перерождения.
    Совет: отпустите старое — Хеллоуин помогает превращению.

  • Стрелец — Туз Мечев
    Ясность, решение, новый взор.
    Совет: говорите правду — сегодня она очищает.

  • Козерог — Рыцарь Пентаклев
    Последовательность и устойчивый прогресс.
    Совет: не торопитесь — постоянные шаги ведут к уверенному результату.

  • Водолей — Колесо Фортуны.
    Неожиданный поворот, новый шанс, знак судьбы.
    Совет: принимайте изменения – они ведут к лучшему.

  • Рыбы - Звезда
    Вдохновение, вера и внутреннее обновление.
    Совет: мечтайте – сегодня ваши желания имеют особую силу.

31 октября 2025 года – день символических переходов и глубокой интуиции. Карты Таро открывают возможность увидеть истину там, где раньше царила тень. Главное — действовать не из страха, а из доверия к собственной силе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

