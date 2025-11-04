ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2025: стабильность для Козорогов и новые идеи для Близнецов

4 ноября 2025 карты Таро символизируют день раскрытия потенциала. То, что вызревало внутри, начинает проявляться в реальности. Это день ясности, осознания и первых конкретных результатов.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После эмоционально глубоких дней наступает мгновение ясности. Теперь важно не сомневаться в своих решениях, а уверенно шагать вперед. Карты Таро напоминают: стабильность и развитие не исключают друг друга – они идут рядом, когда вы действуете с верой в свою силу.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Восьмерка Жезлов
    Быстрое движение, новости, стремительно развивающиеся события.
    Совет: действуйте решительно – удача любит активных.

  • Телец — Паж Пентаклей
    Новые возможности в обучении или работе.
    Совет: не бойтесь начинать с малого – это вырастет в большое.

  • Близнецы — Туз Мечей
    Ясность, новое видение, прорывная мысль.
    Совет: не игнорируйте озарение — оно ведет к правильному решению.

  • Рак — Девятка Кубков
    Ощущение радости, удовольствия и внутреннего покоя.
    Совет: позвольте себе насладиться моментом.

  • Лев — Рыцарь Жезлов
    Энергия, движение, вдохновение и инициатива.
    Совет: действуйте смело, но не сжигайте силы зря.

  • Дева — Десятка Мечей
    Завершение тяжелого этапа, очищение.
    Совет: отпустите прошлое — начинается новая глава.

  • Весы — Шестерка Пентаклей
    Обмен энергией, поддержка, равновесие в отношениях.
    Совет: помогайте, но не забывайте принимать помощь.

  • Скорпион — Королева Жезлов
    Уверенность, внутренняя сила, харизма.
    Совет: проявите себя — ваш голос имеет значение.

  • Стрелец — Пятерка Кубков
    Грусть из-за прошлого, но рядом — новые возможности.
    Совет: не смотрите назад – то, что потеряно, не нужно.

  • Козерог — Император
    Стабильность, контроль, уверенность в действии.
    Совет: держите позицию — сейчас важна последовательность.

  • Водолей — Звезда
    Надежда, вдохновение, светлая перспектива.
    Совет: верьте в свой путь даже если пока не видно всех шагов.

  • Рыбы — Умеренность
    Баланс, исцеление, внутреннее равновесие.
    Совет: найдите свой ритм — гармония рождается в покое.

4 ноября 2025 года — день стабильности и обновления. Для одних знаков он принесет четкость и фокус, для других — душевное спокойствие и вдохновение. Карты Таро подсказывают: не гонитесь за скоростью — стабильные шаги создают длительный результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

