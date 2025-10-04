- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп по картам Таро на 4 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и гармония для Раков
4 октября 2025 карты Таро приносят энергию уравновешенности, осознания и мягких решений. Одни знаки обретут покой и гармонию, другие откроют новые возможности или вдохновение.
Начало октября напоминает: чтобы двигаться вперед, иногда нужно остановиться, почувствовать землю под ногами и поблагодарить за то, что уже есть. Карты Таро на 4 октября указывают: сегодня стоит избегать спешки, больше слушать интуицию и доверять своему сердцу. Это день восстановления внутренних ресурсов перед новыми свершениями.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
Энергия и вдохновение будут сопровождать вас. Вы можете сделать смелый шаг в новом направлении.
Совет: не теряйте фокуса — действуйте с уверенностью.
Телец — Десятка Пентаклей
День стабильности и поддержки близких. Вы ощутите безопасность и удовольствие от того, что имеете.
Совет: благодарите за свой круг людей — это ваша сила.
Близнецы - Паж Мечей
Это день наблюдения и аналитики. Вы сможете увидеть суть вещей, если присмотритесь повнимательнее.
Совет: не делайте поспешных выводов – сначала узнайте все факты.
Рак — Десятка Кубков
Гармония в семье или отношениях станет источником радости. Душевное тепло наполнит этот день.
Совет: проводите время с теми, кто дает вам чувство покоя.
Лев — Солнце
Яркий и счастливый день. Успех, внимание окружающих и радостные события дадут вдохновение.
Совет: делитесь светом и позитивом — это ваше естественное состояние.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Ваше упорство и внимательность к деталям принесут стабильные результаты.
Совет: не бойтесь рутинных дел – именно они создают фундамент успеха.
Весы — Справедливость
Баланс и честность помогут принять верные решения. День благоприятен для юридических или официальных дел.
Совет: доверяйте логике, но не забывайте о сердце.
Скорпион — Башня
День перемен и внезапных прозрений. Не бойтесь – даже разрушения открывают путь к чему-то лучшему.
Совет: принимайте все происходящее как часть трансформации.
Стрелец — Тройка Жезлов
Новые горизонты открываются перед вами. Это время планирования, путешествий или решительных идей.
Совет: мыслите масштабно — Вселенная поддерживает ваши амбиции.
Козерог — Иерофант
Мудрость и духовная зрелость помогут вам. День благоприятен для обучения, наставничества и советов.
Совет: держитесь своих принципов – они ведут вас вперед.
Водолей — Звезда
День мечтаний, веры и вдохновения. Вы почувствуете внутреннее спокойствие и ясность относительно будущего.
Совет: не теряйте надежды — ваши мечты могут реализоваться.
Рыбы — Туз Кубков
Эмоциональное обновление, любовь или духовное открытие. Вы почувствуете гармонию с собой.
Совет: принимайте любовь — она ваш главный эликсир в этот день.
4 октября 2025 года – день, когда гармония встречает вдохновение. Одни знаки ощутят спокойствие и поддержку близких, другие новые возможности и силы для действий. Карты Таро напоминают: в гармонии с собой рождается подлинная сила.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.