Гороскоп по картам Таро на 4 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и гармония для Раков

Начало октября напоминает: чтобы двигаться вперед, иногда нужно остановиться, почувствовать землю под ногами и поблагодарить за то, что уже есть. Карты Таро на 4 октября указывают: сегодня стоит избегать спешки, больше слушать интуицию и доверять своему сердцу. Это день восстановления внутренних ресурсов перед новыми свершениями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергия и вдохновение будут сопровождать вас. Вы можете сделать смелый шаг в новом направлении.

Совет: не теряйте фокуса — действуйте с уверенностью.

Телец — Десятка Пентаклей

День стабильности и поддержки близких. Вы ощутите безопасность и удовольствие от того, что имеете.

Совет: благодарите за свой круг людей — это ваша сила.

Близнецы - Паж Мечей

Это день наблюдения и аналитики. Вы сможете увидеть суть вещей, если присмотритесь повнимательнее.

Совет: не делайте поспешных выводов – сначала узнайте все факты.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье или отношениях станет источником радости. Душевное тепло наполнит этот день.

Совет: проводите время с теми, кто дает вам чувство покоя.

Лев — Солнце

Яркий и счастливый день. Успех, внимание окружающих и радостные события дадут вдохновение.

Совет: делитесь светом и позитивом — это ваше естественное состояние.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Ваше упорство и внимательность к деталям принесут стабильные результаты.

Совет: не бойтесь рутинных дел – именно они создают фундамент успеха.

Весы — Справедливость

Баланс и честность помогут принять верные решения. День благоприятен для юридических или официальных дел.

Совет: доверяйте логике, но не забывайте о сердце.

Скорпион — Башня

День перемен и внезапных прозрений. Не бойтесь – даже разрушения открывают путь к чему-то лучшему.

Совет: принимайте все происходящее как часть трансформации.

Стрелец — Тройка Жезлов

Новые горизонты открываются перед вами. Это время планирования, путешествий или решительных идей.

Совет: мыслите масштабно — Вселенная поддерживает ваши амбиции.

Козерог — Иерофант

Мудрость и духовная зрелость помогут вам. День благоприятен для обучения, наставничества и советов.

Совет: держитесь своих принципов – они ведут вас вперед.

Водолей — Звезда

День мечтаний, веры и вдохновения. Вы почувствуете внутреннее спокойствие и ясность относительно будущего.

Совет: не теряйте надежды — ваши мечты могут реализоваться.

Рыбы — Туз Кубков

Эмоциональное обновление, любовь или духовное открытие. Вы почувствуете гармонию с собой.

Совет: принимайте любовь — она ваш главный эликсир в этот день.

4 октября 2025 года – день, когда гармония встречает вдохновение. Одни знаки ощутят спокойствие и поддержку близких, другие новые возможности и силы для действий. Карты Таро напоминают: в гармонии с собой рождается подлинная сила.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

