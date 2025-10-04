ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
319
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп по картам Таро на 4 октября 2025: новые горизонты для Стрельцов и гармония для Раков

4 октября 2025 карты Таро приносят энергию уравновешенности, осознания и мягких решений. Одни знаки обретут покой и гармонию, другие откроют новые возможности или вдохновение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало октября напоминает: чтобы двигаться вперед, иногда нужно остановиться, почувствовать землю под ногами и поблагодарить за то, что уже есть. Карты Таро на 4 октября указывают: сегодня стоит избегать спешки, больше слушать интуицию и доверять своему сердцу. Это день восстановления внутренних ресурсов перед новыми свершениями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    Энергия и вдохновение будут сопровождать вас. Вы можете сделать смелый шаг в новом направлении.
    Совет: не теряйте фокуса — действуйте с уверенностью.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    День стабильности и поддержки близких. Вы ощутите безопасность и удовольствие от того, что имеете.
    Совет: благодарите за свой круг людей — это ваша сила.

  • Близнецы - Паж Мечей
    Это день наблюдения и аналитики. Вы сможете увидеть суть вещей, если присмотритесь повнимательнее.
    Совет: не делайте поспешных выводов – сначала узнайте все факты.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье или отношениях станет источником радости. Душевное тепло наполнит этот день.
    Совет: проводите время с теми, кто дает вам чувство покоя.

  • Лев — Солнце
    Яркий и счастливый день. Успех, внимание окружающих и радостные события дадут вдохновение.
    Совет: делитесь светом и позитивом — это ваше естественное состояние.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Ваше упорство и внимательность к деталям принесут стабильные результаты.
    Совет: не бойтесь рутинных дел – именно они создают фундамент успеха.

  • Весы — Справедливость
    Баланс и честность помогут принять верные решения. День благоприятен для юридических или официальных дел.
    Совет: доверяйте логике, но не забывайте о сердце.

  • Скорпион — Башня
    День перемен и внезапных прозрений. Не бойтесь – даже разрушения открывают путь к чему-то лучшему.
    Совет: принимайте все происходящее как часть трансформации.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Новые горизонты открываются перед вами. Это время планирования, путешествий или решительных идей.
    Совет: мыслите масштабно — Вселенная поддерживает ваши амбиции.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость и духовная зрелость помогут вам. День благоприятен для обучения, наставничества и советов.
    Совет: держитесь своих принципов – они ведут вас вперед.

  • Водолей — Звезда
    День мечтаний, веры и вдохновения. Вы почувствуете внутреннее спокойствие и ясность относительно будущего.
    Совет: не теряйте надежды — ваши мечты могут реализоваться.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Эмоциональное обновление, любовь или духовное открытие. Вы почувствуете гармонию с собой.
    Совет: принимайте любовь — она ваш главный эликсир в этот день.

4 октября 2025 года – день, когда гармония встречает вдохновение. Одни знаки ощутят спокойствие и поддержку близких, другие новые возможности и силы для действий. Карты Таро напоминают: в гармонии с собой рождается подлинная сила.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
319
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie