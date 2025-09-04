ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 4 сентября 2025 года: новые чувства для Овнов и стабильность — для Козерогов

4 сентября карты Таро обещают день гармонии и новых возможностей. Некоторые знаки смогут открыть сердце для искренних чувств, другие — получат шанс на финансовую стабильность и внутренний баланс.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Новый день приносит новую энергию. 4 сентября 2025 года карты Таро подсказывают, что следует сосредоточиться на гармонии в отношениях, доверии к интуиции и готовности открывать новые двери. Этот день будет способствовать как эмоциональному развитию, так и материальному начинанию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Кубков
    День откроет перед вами новые эмоциональные возможности. Смело идите навстречу чувствам, доверяйте сердцу.

  • Телец — Шестерка Пентаклов
    Щедрость и взаимная поддержка станут главной темой. Вы сможете найти гармонию в отношениях.

  • Близнецы — Рыцарь Жезлов
    Смелое действие и новые начинания принесут ощущение движения вперед. Не бойтесь рисковать.

  • Рак — Иерофант
    День для мудрых решений и соблюдения традиций. Ищите ответы в проверенных путях.

  • Лев — Солнце
    Энергия, оптимизм и внутренняя уверенность помогут вам сиять и быть лидером.

  • Дева — Девятка Кубков
    Почувствуйте радость от того, что уже есть. День дарит удовольствие и внутреннее спокойствие.

  • Весы — Справедливость
    Важно сохранять баланс в делах и отношениях. Честность и равновесие принесут хороший результат.

  • Скорпион — Паж Кубков
    Чувствительность и интуитивные подсказки могут стать ключом к открытиям. Прислушивайтесь к знакам.

  • Стрелец — Туз Пентаклей
    Новая ценная возможность в области финансов или работы. День открывает дверь к материальному росту.

  • Козерог — Десятка Пентаклей
    Стабильность и надежность — сегодня ваша тема. Семья и финансовые дела будут в гармонии.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вера в будущее будут вдохновлять вас. День обещает ясность и вдохновение.

  • Рыбы — Двойка Пентаклей
    Важно найти баланс между несколькими задачами. Гибкость станет вашим ресурсом.

4 сентября 2025 года обещает быть светлым и гармоничным днем. Для одних знаков он станет шансом на новые чувства, для других — на укрепление финансовой стабильности. Главное — доверять интуиции и оставаться открытыми к переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

