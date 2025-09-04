- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 4 сентября 2025 года: новые чувства для Овнов и стабильность — для Козерогов
4 сентября карты Таро обещают день гармонии и новых возможностей. Некоторые знаки смогут открыть сердце для искренних чувств, другие — получат шанс на финансовую стабильность и внутренний баланс.
Новый день приносит новую энергию. 4 сентября 2025 года карты Таро подсказывают, что следует сосредоточиться на гармонии в отношениях, доверии к интуиции и готовности открывать новые двери. Этот день будет способствовать как эмоциональному развитию, так и материальному начинанию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Кубков
День откроет перед вами новые эмоциональные возможности. Смело идите навстречу чувствам, доверяйте сердцу.
Телец — Шестерка Пентаклов
Щедрость и взаимная поддержка станут главной темой. Вы сможете найти гармонию в отношениях.
Близнецы — Рыцарь Жезлов
Смелое действие и новые начинания принесут ощущение движения вперед. Не бойтесь рисковать.
Рак — Иерофант
День для мудрых решений и соблюдения традиций. Ищите ответы в проверенных путях.
Лев — Солнце
Энергия, оптимизм и внутренняя уверенность помогут вам сиять и быть лидером.
Дева — Девятка Кубков
Почувствуйте радость от того, что уже есть. День дарит удовольствие и внутреннее спокойствие.
Весы — Справедливость
Важно сохранять баланс в делах и отношениях. Честность и равновесие принесут хороший результат.
Скорпион — Паж Кубков
Чувствительность и интуитивные подсказки могут стать ключом к открытиям. Прислушивайтесь к знакам.
Стрелец — Туз Пентаклей
Новая ценная возможность в области финансов или работы. День открывает дверь к материальному росту.
Козерог — Десятка Пентаклей
Стабильность и надежность — сегодня ваша тема. Семья и финансовые дела будут в гармонии.
Водолей — Звезда
Оптимизм и вера в будущее будут вдохновлять вас. День обещает ясность и вдохновение.
Рыбы — Двойка Пентаклей
Важно найти баланс между несколькими задачами. Гибкость станет вашим ресурсом.
4 сентября 2025 года обещает быть светлым и гармоничным днем. Для одних знаков он станет шансом на новые чувства, для других — на укрепление финансовой стабильности. Главное — доверять интуиции и оставаться открытыми к переменам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
