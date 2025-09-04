Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Новый день приносит новую энергию. 4 сентября 2025 года карты Таро подсказывают, что следует сосредоточиться на гармонии в отношениях, доверии к интуиции и готовности открывать новые двери. Этот день будет способствовать как эмоциональному развитию, так и материальному начинанию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Туз Кубков

День откроет перед вами новые эмоциональные возможности. Смело идите навстречу чувствам, доверяйте сердцу.

Телец — Шестерка Пентаклов

Щедрость и взаимная поддержка станут главной темой. Вы сможете найти гармонию в отношениях.

Близнецы — Рыцарь Жезлов

Смелое действие и новые начинания принесут ощущение движения вперед. Не бойтесь рисковать.

Рак — Иерофант

День для мудрых решений и соблюдения традиций. Ищите ответы в проверенных путях.

Лев — Солнце

Энергия, оптимизм и внутренняя уверенность помогут вам сиять и быть лидером.

Дева — Девятка Кубков

Почувствуйте радость от того, что уже есть. День дарит удовольствие и внутреннее спокойствие.

Весы — Справедливость

Важно сохранять баланс в делах и отношениях. Честность и равновесие принесут хороший результат.

Скорпион — Паж Кубков

Чувствительность и интуитивные подсказки могут стать ключом к открытиям. Прислушивайтесь к знакам.

Стрелец — Туз Пентаклей

Новая ценная возможность в области финансов или работы. День открывает дверь к материальному росту.

Козерог — Десятка Пентаклей

Стабильность и надежность — сегодня ваша тема. Семья и финансовые дела будут в гармонии.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вера в будущее будут вдохновлять вас. День обещает ясность и вдохновение.

Рыбы — Двойка Пентаклей

Важно найти баланс между несколькими задачами. Гибкость станет вашим ресурсом.

4 сентября 2025 года обещает быть светлым и гармоничным днем. Для одних знаков он станет шансом на новые чувства, для других — на укрепление финансовой стабильности. Главное — доверять интуиции и оставаться открытыми к переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.