Гороскоп по картам Таро на 5 августа 2025 года: Ракам стоит отправиться навстречу приключениям, а Овнов могут оскорбить

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 августа 2025 года рассказывает, что Девам следует работать над своими эмоциями, а Скорпионов ожидают новые испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 августа 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. Поэтому – защищайте свое. В отношениях может быть больно. На работе добивайтесь своего.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева пентаклей"

Работайте – и получите достойный результат. На работе начните новый проект. А в отношениях следует доминировать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь заглянуть правде в глаза. На работе ждите новые вызовы, а в отношениях – испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесница"

Все течет – все меняется. В отношениях отправляйтесь навстречу новым приключениям, а на работе – возможны командировки и переезды.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Обратите внимание на подписываемые документы. В отношениях выходите на новый уровень. На работе действуйте активнее.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над своими эмоциями. В отношениях не поддавайтесь на провокации.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Изменения – не за горами. В отношениях поразмышляйте над развитием, а на работе задумайтесь о запасном варианте.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Впереди – новые испытания. В любви вам могут сделать больно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваша основа оружие. В отношениях попробуйте добиться большего. На работе опирайтесь на проблемы.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции, но следует научиться с ними работать. В отношениях стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Ожидайте новых вызовов. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. А на работе найдите искренних коллег, которые вас оградят.

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РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклей"

Пора развиваться. В отношениях прислушивайтесь к своим желаниям. А на работе двигайтесь вперед по карьерной лестнице.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.