Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Астрология
225
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 5 ноября 2025: новые горизонты для Овнов и ясность для Водолеев.

5 ноября 2025 года карты Таро указывают на день внутреннего прозрения. То, что казалось сложным, начинает проясняться. Интуиция становится главным советчиком, а решения зрелыми и взвешенными.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день не нуждается в спешке. События идут по естественному пути, и лучшее, что можно сделать — не форсировать процесс. Таро подсказывают: внимательность к деталям и честность приведут к правильному результату. Для многих знаков это момент тихой, но сильной перезагрузки.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Паж Жезлов
    Новое вдохновение, идея или творческая искра.
    Совет: позвольте себе увлечься — первый шаг сейчас очень важен.

  • Телец — Четверка Пентаклей
    Желание удерживать контроль может замедлять развитие.
    Совет: ослабьте хватку – доверие откроет новые возможности.

  • Близнецы — Двойка Мечей
    Вы стоите перед выбором, но пока не готовы решать.
    Совет: дайте ситуации немного времени – ясность созреет.

  • Рак — Туз Кубков
    Новая волна тепла, любви или вдохновения.
    Совет: примите то, что приходит – это дар.

  • Лев — Семерка Жезлов
    Нужно отстоять свои позиции.
    Совет: будьте стойкими – вы справитесь.

  • Дева — Девятка Мечей
    Тревоги могут преувеличивать реальность.
    Совет: переключите внимание на факты – они помогут вернуть покой.

  • Весы — Десятка Кубков
    День семейной или эмоциональной гармонии.
    Совет: проведите время с теми, кто дает вам тепло.

  • Скорпион — Шестерка Мечей
    Уход от напряженных ситуаций, движение в сторону покоя.
    Совет: не оглядывайтесь назад – будущее полегче.

  • Стрелец — Король Пентаклей
    Практичность и уверенность приносят результат.
    Совет: опирайтесь на опыт – он ведет верно.

  • Козерог — Башня
    Неожиданный поворот или изменение структуры.
    Совет: примите трансформацию – она освобождает место новому.

  • Водолей — Туз Мечей
    Четкость, решение, прозрение.
    Совет: говорите прямо – ваш голос сегодня особенно точен.

  • Рыбы — Пятерка Кубков
    Меланхолия или разочарование могут возвратиться.
    Совет: не сосредотачивайтесь на потере – рядом уже есть новое.

5 ноября 2025 года – день, когда лучшим компасом становится интуиция. Старые сомнения постепенно растворяются, и на их место приходит ясность. Таро напоминают: доверяйте себе и не бойтесь менять направление – сейчас это уместно и вовремя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

225
