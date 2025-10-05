ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
924
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп по картам Таро на 5 октября 2025: уверенность для Львов и вдохновение для Рыб

5 октября 2025 года карты Таро обещают день решительных шагов, творческих решений и внутреннего обновления. Это хорошее время, чтобы уверенно двигаться вперед и ощутить свою силу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало второй недели октября несет энергию стабильности, ясности и вдохновения. Карты Таро на 5 октября подсказывают: этот день поможет увидеть результаты предыдущих усилий и укрепить веру в свой путь. Важно не сомневаться — даже мелкий шаг сегодня имеет большое значение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    Новые возможности открываются вам. Это день вдохновения, идей и творческий старт.
    Совет: действуйте смело — сейчас пора проявить себя.

  • Телец Девятка Кубков
    Вас наполнит чувство удовольствия и гармонии. Вы сможете насладиться тем, чего добились.
    Совет: цените мелкие радости — именно они создают настоящее счастье.

  • Близнецы — Семка Мечей
    Будьте внимательны к деталям — не все вокруг так, как кажется. Действуйте разумно и не торопитесь с доверием.
    Совет: берегите свои идеи и не раскрывайте планы преждевременно.

  • Рак — Четверка Кубков
    Вы можете почувствовать эмоциональную усталость или апатию. Не отказывайтесь от возможностей, которые дает судьба.
    Совет: посмотрите на ситуацию под новым углом — решение ближе, чем кажется.

  • Лев — Император
    Вы ощутите уверенность и контроль над событиями. Это день силы, авторитета и решительных действий.
    Совет: действуйте твердо, но справедливо — и мир ответит уважением.

  • Дева — Шестерка Пентаклей
    Вы получите поддержку или можете помочь кому-то. Энергия щедрости и благодарности будет сопровождать день.
    Совет: не бойтесь просить о помощи — баланс взаимности важен.

  • Весы — Тройка Кубков
    День радости, праздников и приятного общения. Вы сможете ощутить единство и поддержку близких.
    Совет: позвольте отдохнуть и разделить радость с друзьями.

  • Скорпион — Девятка Жезлов
    Не сдавайтесь — вы почти у финиша. Ваши усилия скоро принесут результат.
    Совет: сохраняйте выдержку – победа близка.

  • Стрелец — Колесница
    Время решительных действий и движения вперед. Вы можете добиться цели благодаря уверенности и самоконтролю.
    Совет: не отвлекайтесь — держите курс на главное.

  • Козерог — Король Пентаклей
    День финансовой устойчивости и практичности. Вы можете укрепить свои позиции.
    Совет: действуйте благоразумно — ваши решения сегодня повлияют на будущее.

  • Водолей — Десятка Жезлов
    Возможное чувство перегрузки. Не берите на себя слишком много – позвольте себе паузу.
    Совет: отдых — не слабость, а часть силы.

  • Рыбы — Звезда
    Вдохновение, вера и духовный подъем будут сопровождать день. Вас ждет покой и внутренний свет.
    Совет: сосредоточьтесь на мечтах — у них есть шанс осуществиться.

5 октября 2025 станет днем силы, вдохновения и внутренней уверенности. Одни знаки ощутят стабильность, другие — новый толчок к переменам. Карты Таро советуют: доверяйте своим решениям и не бойтесь поступать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
924
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie