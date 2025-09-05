Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2025: новые горизонты для Стрельцов и гармония для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Новый день открывает новую страницу. Карты Таро на 5 сентября 2025 г. подсказывают, что знакам Зодиака стоит сосредоточиться на балансе, четких шагах и смелости в выборе. Для кого-то этот день станет временем внутренней гармонии, а для других стартом новых перспектив.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Двойка Жезлов

Время планирования и стратегическое видение. Сегодня вы можете выбирать между двумя путями – выберите тот, что ведет к росту.

Телец — Девятка Пентаклов

Вы сможете ощутить плоды своего труда. Это день комфорта, стабильности и удовольствия от достижений.

Близнецы — Колесо Фортуны

События будут разворачиваться неожиданно. День принесет перемены, которые откроют новые возможности.

Рак — Десятка Кубков.

Гармония в семье и отношениях станет вашим главным ресурсом. Вы почувствуете поддержку и теплоту близких.

Лев — Рыцарь Мечев

День динамичен и насыщен. Вы получите шанс быстро продвинуться вперед, если будете действовать решительно.

Дева — Четверка Пентаклов

Следует уделить внимание финансам. Сегодня главное – сохранять стабильность и не тратить лишнего.

Весы — Королева Жезлов

Ваш авторитет и уверенность помогут добиться результата. День благоприятен для творчества и самовыражения.

Скорпион — Девятка Мечей

Могут появиться тревожные мысли. Важно не поддаваться страхам, а сосредоточиться на решении проблем.

Стрелец — Тройка Жезлов

Новые горизонты открываются перед вами. Это день перспектив и смелых планов на будущее.

Козерог — Король Пентаклов

Стабильность и уверенность в финансах станет ключевой темой. Вы способны заложить надежный фундамент для будущего.

Водолей — Восьмерка Кубков.

Пора оставить позади то, что себя исчерпало. Вы готовы отправиться на поиски нового смысла и новых возможностей.

Рыбы — Звезда

Оптимизм и вера в будущее наполнят ваш день. Это время вдохновения и исполнения мечтаний.

5 сентября 2025 года станет днем выбора, перемен и гармонии. Одни знаки смогут почувствовать стабильность в финансах и отношениях, другие откроют для себя новые горизонты. Главное – оставаться смелыми и доверять своему внутреннему свету.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.