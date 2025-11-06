- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 6 ноября 2025: новые решения для Весов и восстановление для Дев
6 ноября 2025 карты Таро указывают на день выравнивания энергии. Это время принимать решение спокойно, слушать внутренние сигналы и заботиться о себе.
После эмоциональных колебаний прошлых дней 6 ноября несет стабилизацию. События не будут спешить, и это хорошо – сегодня важно дать себе право почувствовать, подумать и увидеть ситуацию без давления. Карты показывают: более глубокая ясность приходит в тишине.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Девятка Кубков.
День радости, внутреннего комфорта и благодарности.
Совет: отметьте то, что уже удалось – это укрепит ваше сердце.
Телец - Король Жезлов
Сила воли, фокус и уверенное управление ситуацией.
Совет: проявите инициативу – именно вы задаете тон.
Близнецы - Четверка Кубков.
Может появиться чувство застоя или нежелание действовать.
Совет: посмотрите вокруг внимательнее – шанс рядом.
Рак - Императрица.
Попечительство, творчество, эмоциональное раскрытие.
Совет: дайте себе больше нежности – это создаст силу.
Лев — Рыцарь Пентаклов
Медленный, но уверенный прогресс в делах.
Совет: делайте стабильные шаги – результат накопится.
Дева - Четверка Мечей
Пауза, восстановление, потребность в покое.
Совет: не заставляйте себя сегодня ресурс в отдыхе.
Весы - Семерка Мечев
Нужна осторожность и честность с собой.
Совет: не уклоняйтесь от истины – прозрачность освобождает.
Скорпион - Туз Пентаклов
Материальная возможность или новое реальное начало.
Совет: не бойтесь вкладывать силы в то, что важно надолго.
Стрелец - Двойка Жезлов
Период планирования и видения более широкой перспективы.
Совет: подумайте о будущем смелее – горизонты расширяются.
Козерог - Пятерка Жезлов.
Небольшие споры или внутренний конфликт.
Совет: выберите не борьбу, а ясность – это сэкономит силы.
Водолей - Королева Кубков.
Эмоциональная мягкость, интуитивное видение и чувствительность.
Совет: доверьтесь чувствам – они сейчас точны.
Рыбы - Справедливость
Восстановление равновесия, справедливые решения или подведение итогов.
Совет: действуйте честно с собой – это принесет покой.
6 ноября 2025 года – день медленного, но глубокого восстановления. События складываются естественно, если не давить на себя и других. Таро советует: шагните назад и посмотрите на ситуацию с новой высоты — ясность придет сама.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.