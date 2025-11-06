Гороскоп по картам Таро на 6 ноября 2025: новые решения для Весов и восстановление для Дев

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

После эмоциональных колебаний прошлых дней 6 ноября несет стабилизацию. События не будут спешить, и это хорошо – сегодня важно дать себе право почувствовать, подумать и увидеть ситуацию без давления. Карты показывают: более глубокая ясность приходит в тишине.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Девятка Кубков.

День радости, внутреннего комфорта и благодарности.

Совет: отметьте то, что уже удалось – это укрепит ваше сердце.

Телец - Король Жезлов

Сила воли, фокус и уверенное управление ситуацией.

Совет: проявите инициативу – именно вы задаете тон.

Близнецы - Четверка Кубков.

Может появиться чувство застоя или нежелание действовать.

Совет: посмотрите вокруг внимательнее – шанс рядом.

Рак - Императрица.

Попечительство, творчество, эмоциональное раскрытие.

Совет: дайте себе больше нежности – это создаст силу.

Лев — Рыцарь Пентаклов

Медленный, но уверенный прогресс в делах.

Совет: делайте стабильные шаги – результат накопится.

Дева - Четверка Мечей

Пауза, восстановление, потребность в покое.

Совет: не заставляйте себя сегодня ресурс в отдыхе.

Весы - Семерка Мечев

Нужна осторожность и честность с собой.

Совет: не уклоняйтесь от истины – прозрачность освобождает.

Скорпион - Туз Пентаклов

Материальная возможность или новое реальное начало.

Совет: не бойтесь вкладывать силы в то, что важно надолго.

Стрелец - Двойка Жезлов

Период планирования и видения более широкой перспективы.

Совет: подумайте о будущем смелее – горизонты расширяются.

Козерог - Пятерка Жезлов.

Небольшие споры или внутренний конфликт.

Совет: выберите не борьбу, а ясность – это сэкономит силы.

Водолей - Королева Кубков.

Эмоциональная мягкость, интуитивное видение и чувствительность.

Совет: доверьтесь чувствам – они сейчас точны.

Рыбы - Справедливость

Восстановление равновесия, справедливые решения или подведение итогов.

Совет: действуйте честно с собой – это принесет покой.

6 ноября 2025 года – день медленного, но глубокого восстановления. События складываются естественно, если не давить на себя и других. Таро советует: шагните назад и посмотрите на ситуацию с новой высоты — ясность придет сама.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.