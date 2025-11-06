ТСН в социальных сетях

71
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 6 ноября 2025: новые решения для Весов и восстановление для Дев

6 ноября 2025 карты Таро указывают на день выравнивания энергии. Это время принимать решение спокойно, слушать внутренние сигналы и заботиться о себе.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После эмоциональных колебаний прошлых дней 6 ноября несет стабилизацию. События не будут спешить, и это хорошо – сегодня важно дать себе право почувствовать, подумать и увидеть ситуацию без давления. Карты показывают: более глубокая ясность приходит в тишине.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Девятка Кубков.
    День радости, внутреннего комфорта и благодарности.
    Совет: отметьте то, что уже удалось – это укрепит ваше сердце.

  • Телец - Король Жезлов
    Сила воли, фокус и уверенное управление ситуацией.
    Совет: проявите инициативу – именно вы задаете тон.

  • Близнецы - Четверка Кубков.
    Может появиться чувство застоя или нежелание действовать.
    Совет: посмотрите вокруг внимательнее – шанс рядом.

  • Рак - Императрица.
    Попечительство, творчество, эмоциональное раскрытие.
    Совет: дайте себе больше нежности – это создаст силу.

  • Лев — Рыцарь Пентаклов
    Медленный, но уверенный прогресс в делах.
    Совет: делайте стабильные шаги – результат накопится.

  • Дева - Четверка Мечей
    Пауза, восстановление, потребность в покое.
    Совет: не заставляйте себя сегодня ресурс в отдыхе.

  • Весы - Семерка Мечев
    Нужна осторожность и честность с собой.
    Совет: не уклоняйтесь от истины – прозрачность освобождает.

  • Скорпион - Туз Пентаклов
    Материальная возможность или новое реальное начало.
    Совет: не бойтесь вкладывать силы в то, что важно надолго.

  • Стрелец - Двойка Жезлов
    Период планирования и видения более широкой перспективы.
    Совет: подумайте о будущем смелее – горизонты расширяются.

  • Козерог - Пятерка Жезлов.
    Небольшие споры или внутренний конфликт.
    Совет: выберите не борьбу, а ясность – это сэкономит силы.

  • Водолей - Королева Кубков.
    Эмоциональная мягкость, интуитивное видение и чувствительность.
    Совет: доверьтесь чувствам – они сейчас точны.

  • Рыбы - Справедливость
    Восстановление равновесия, справедливые решения или подведение итогов.
    Совет: действуйте честно с собой – это принесет покой.

6 ноября 2025 года – день медленного, но глубокого восстановления. События складываются естественно, если не давить на себя и других. Таро советует: шагните назад и посмотрите на ситуацию с новой высоты — ясность придет сама.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

71
