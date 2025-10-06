Гороскоп по картам Таро на 6 октября 2025: гармония для Весов и новые возможности для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало недели несет мягкую, но глубокую энергию переосмысления. Карты Таро на 6 октября подсказывают: следует доверять интуиции, не торопиться с решениями и обратить внимание на детали. Этот день поможет увидеть, куда направлять силы, чтобы обрести настоящее равновесие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Девятка Мечей

Возможны волнения или сомнения. Не давайте страхам управлять – большинство проблем только в вашем воображении.

Совет: успокойте разум, и решение найдется само собой.

Телец — Шестерка Кубков

День воспоминаний и нежных эмоций. Вы можете встретить человека из прошлого или получить новое понимание старой ситуации.

Совет: помните — прошлое учит, но не должно сдерживать.

Близнецы — Туз Жезлов

Энергия нового начала. Вы получите вдохновение или шанс стартовать в новом направлении.

Совет: не упускайте момент — смело начинайте.

Рак — Королева Пентаклей

День стабильности и заботы о себе и близких. Возможны хорошие новости по поводу финансов.

Совет: инвестируйте время в комфорт и уют – это ваша сила.

Лев — Пятерка Мечев

Возможны споры или внутренний конфликт. Не стоит соперничать – лучше сохранить достоинство.

Совет: откажитесь от борьбы, которая не приносит миру.

Дева — Восьмерка Кубков

Пора отпустить то, что исчерпало себя. Вы готовы шагнуть вперед, даже если не знаете, что будет дальше.

Совет: оставляя старое, вы освобождаете место для нового.

Весы — Справедливость

Баланс и ясность станут ключом к успеху. Сегодня вы сможете принять важное, честное решение.

Совет: слушайте внутренний голос — он покажет истину.

Скорпион — Луна

День усиливает интуицию, но может запутать эмоции. Не верьте всему, что видите — ищите более глубокий смысл.

Совет: полагайтесь на интуицию, а не на ужас.

Стрелец — Колесо Фортуны.

События могут измениться к лучшему. Вселенная готовит приятные неожиданности.

Совет: принимайте изменения с открытостью — удача на вашей стороне.

Козерог — Король Мечев

Ум и холодная логика помогут навести порядок в делах. Пора действовать обдуманно и стратегически.

Совет: управляйте эмоциями и решения придут легко.

Водолей — Девятка Кубков

Вы почувствуете гармонию, удовольствие и душевное спокойствие. День наполнен благодарностью.

Совет: наслаждайтесь моментом – вы это заслужили.

Рыбы — Паж Кубков

Новые чувства или креативные идеи. Вас ждет эмоциональное обновление.

Совет: откройте сердце миру — он ответит теплом.

6 октября 2025 года — день, когда гармония сочетается с вдохновением. Одни знаки обретут покой и ясность, другие — шанс начать новый этап. Карты Таро напоминают: доверяйте интуиции — она не подведет.

