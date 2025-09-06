Гороскоп по картам Таро на 6 сентября 2025: справедливость для Водолеев и трансформация для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Изменения в картах Таро подчеркивают ценность анализа, обновления и честности. Важнейшие темы: накопление опыта, стратегия, справедливость и готовность к пересмотру приоритетов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на 6 сентября 2025: новые карты

Реклама

Овен — Восьмерка Пентаклей

Подробная работа, усовершенствование мастерства. День для тех, кто стремится к развитию через сосредоточенность и практику.

Телец — Рыцарь Пентаклей

Медленный, но надежный прогресс. Шаг за шагом вы приближаетесь к цели — главное не торопиться.

Близнецы — Четверка Пентаклей

Накопление ресурсов, стремление к безопасности. Будьте осторожны с чрезмерным контролем – важно не потерять гибкость.

Рак — Императрица

Тепло, забота, творчество. Энергия создания – в семье или в работе ваши действия могут расцветать.

Лев — Повешенный

Просмотр приоритетов, поиск новой точки зрения. Не противостойте паузе – иногда она дарит решение.

Дева — Справедливость

Честность, баланс, справедливые решения. Сегодня внешний и внутренний баланс поможет найти ответы.

Весы — Колесница.

Контроль и направление. Вы можете повести дела вперед, объединяя волю и решительность.

Скорпион — Смерть

Трансформация, завершение цикла. Старое идет – простор для нового.

Стрелец — Туз Кубков

Начало эмоционального потока. Новые чувства, открытие души или начало творческого увлечения.

Козерог — Повешенный

Как и Львам — внутренний просмотр. Важно не торопиться и переосмыслить ситуацию.

Водолей — Справедливость

День решения важных вопросов из-за честности и ответственности.

Рыбы — Восьмерка Кубков

Оставить то, что больше не вдохновляет. Внутренний путь тянет вперед, и следует к нему прислушиваться.

6 сентября 2025 года — это день концентрации, ответственности и внутренних решений. Карты указывают на важность баланса между накоплением и отпуском, структурой и обновлением. Смело принимайте изменения – именно они открывают дверь в новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.